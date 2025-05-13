綠柚子中文歌詞 《哪一天我們會紅》劇集爆紅插曲歌詞成熱搜

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劇集《哪一天我們會紅》第7集中，YouTube頻道「無景深」憑一曲改編《綠袖子》的「綠柚子」惡搞歌忽然爆紅，歌詞更成為熱搜。

綠柚子中文歌詞（短版）

和你痛苦焦急失晒魂

為了 DSE 極痛苦頭㾗

夢裡見到 DSE 降臨

又要溫 我極疲累眼瞓

考得好 我老豆無限亢奮

其實首歌我係胡亂押韻

綠柚子 中文歌詞 哪一天我們會紅 鄧濤（左）在劇中飾演Sugar，二人穿上校服唱惡搞歌。（圖片來源：ViuTV）
鄧濤（左）在劇中飾演Sugar，二人穿上校服唱惡搞歌。（圖片來源：ViuTV）
綠柚子 中文歌詞 哪一天我們會紅 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
綠柚子 中文歌詞 哪一天我們會紅 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

綠柚子中文歌詞（完整版）

待更新

綠柚子 中文歌詞 哪一天我們會紅 「綠袖子」被誤認為係「綠柚子」。（圖片來源：ViuTV）
「綠袖子」被誤認為係「綠柚子」。（圖片來源：ViuTV）

無景深成員Sugar鄧濤背景公開

新晉演員鄧濤喺劇中飾演追夢練習生Sugar，劇中角色存在感薄弱，Sugar更與邱彥筒（Marf）、許軼（Day）大鬥演技，成為焦點！

綠柚子 中文歌詞 哪一天我們會紅 鄧濤（左）在劇中飾演Sugar，與阿Day飾演的Anna合作做女團。（圖片來源：ViuTV）
鄧濤（左）在劇中飾演Sugar，與阿Day飾演的Anna合作做女團。（圖片來源：ViuTV）

《綠袖子》為何成為DSE選用樂曲？

1995年，英國語文科的聆聽測驗首次由香港電台作廣播，由那時候開始，英國民謠《綠袖子》（Greensleeves）就一直作為背景音樂，現在已成為數百萬考生的集體回憶。

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圖片來源：ViuTV哪一天我們會紅資料或影片來源：原文刊於新假期

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