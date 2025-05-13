綠柚子中文歌詞 《哪一天我們會紅》劇集爆紅插曲歌詞成熱搜
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劇集《哪一天我們會紅》第7集中，YouTube頻道「無景深」憑一曲改編《綠袖子》的「綠柚子」惡搞歌忽然爆紅，歌詞更成為熱搜。
綠柚子中文歌詞（短版）
和你痛苦焦急失晒魂
為了 DSE 極痛苦頭㾗
夢裡見到 DSE 降臨
又要溫 我極疲累眼瞓
考得好 我老豆無限亢奮
其實首歌我係胡亂押韻
綠柚子中文歌詞（完整版）
待更新
無景深成員Sugar鄧濤背景公開
新晉演員鄧濤喺劇中飾演追夢練習生Sugar，劇中角色存在感薄弱，Sugar更與邱彥筒（Marf）、許軼（Day）大鬥演技，成為焦點！
《綠袖子》為何成為DSE選用樂曲？
1995年，英國語文科的聆聽測驗首次由香港電台作廣播，由那時候開始，英國民謠《綠袖子》（Greensleeves）就一直作為背景音樂，現在已成為數百萬考生的集體回憶。
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圖片來源：ViuTV哪一天我們會紅資料或影片來源：原文刊於新假期