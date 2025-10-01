16年前維他奶廣告女主角驚喜現身！IG性感大解放 近況曝光震撼網民

一首「伴我開玩笑，悶了相約見」勾起多少香港人的青春回憶？2009年維他奶《Stand By Me》系列廣告至今仍是經典，近日這段充滿陽光氣息的影片在社交平台Threads上再度瘋傳，沒想到竟釣出當年的女主角本尊現身，而她16年後的驚人轉變，更是讓所有網民大跌眼鏡，究竟她變成怎樣了？