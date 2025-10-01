16年前維他奶廣告女主角驚喜現身！IG性感大解放 近況曝光震撼網民
維他奶廣告Threads翻Hit 瀏覽量衝破55萬
近日有網民在Threads上分享這段經典廣告片，並感性寫下：「大家仲記唔記得呢個廣告呢？每次睇番都想喊」，帖文瞬間引爆網絡，短時間內吸引超過10,000個讚好及高達550,000次瀏覽。不少網民紛紛留言懷緬過去，大讚廣告拍出香港昔日的美好時光，有留言指：「那個年代社會真是充滿朝氣」、「成個廣告好warm、好青春，應該係正面」，可見這段集體回憶在大家心中依然佔有重要地位。
女主角藍煒喬驚喜現身 親自留言揭近況
在眾多留言中，最多人討論的莫過於在廣告開頭唱歌、形象清純的女主角。她的陽光笑容迷倒不少觀眾，更有網民留下極高評價：「若果唔係開頭個女仔，這廣告什麼都不是」。沒想到這番討論竟引來女主角本尊藍煒喬（Janice）親自現身，她驚喜留言回覆：「我是女主角，現在在美國」，瞬間揭露了自己已移居美國，並成為一名演員兼網紅的近況，引發網民熱烈討論。
藍煒喬IG風格180度大轉變 昔日清純不再
隨著藍煒喬的近況曝光，網民亦隨即翻出她的社交平台帳號，發現她現時的形象與16年前的清純學生妹形象有著180度的巨大轉變。照片中的她風格已轉為成熟性感，不時分享各種大膽造型，散發著與當年截然不同的個人魅力。這種強烈的對比讓不少看著廣告長大的網民感到非常震撼，沒想到昔日的鄰家女孩如今已蛻變成充滿自信的性感女性。
另一主角周孔嘉美國發展 同樣星途順利
除了藍煒喬，廣告中另一位令人印象深刻的女演員周孔嘉（Viveca）原來同樣在美國發展演藝事業。據悉，Viveca現時身兼網紅與百老匯音樂劇演員，在2016年更以一級榮譽畢業於美國Point Park University的音樂劇學士學位。事業順利的她，愛情也同樣得意，於去年中與拍拖長達十多年的男友結婚，正式踏入人生新一頁，可謂事業愛情兩得意。
網民震驚女大18變 留言區變認親大會
兩位女主角的近況曝光後，網民紛紛感慨「女大十八變」，對她們的巨大轉變感到驚訝。更有趣的是，該帖文的留言區彷彿變成了一場「認親大會」，不少當年曾參與廣告拍攝的其他演員也紛紛留言，一同緬懷當年的拍攝點滴，讓這段塵封16年的集體回憶再次變得鮮活起來，充滿溫馨與感動。