網民嚴選9大最想娶女星 有位港姐冠軍獲一面倒好評

近日有網民以「如果畀你揀一位藝人做老婆，你會點揀同點解？」為題在討論區開post，引來眾多網民熱議，其中最多人選擇的9位女星，有人已成人妻，亦有人仍然單身，當中有位港姐冠軍更獲得網民一面倒好評。
網民嚴選9大最想娶女星
9） 41歲 陳自瑤 黑面被嫌棄
陳自瑤（Yoyo）性感相一出，即引來近千網民畀Like！但一講到要揀做老婆，一眾網民即好猶豫，主要擔心Yoyo在家都會經常「黑口黑面」、「好串」，甚至「性冷感」、「唔畀掂」！
8） 55歲 蘇玉華 美女廚神
原來有不少網民都仲記得蘇玉華曾在2006年攞過《美女廚房》冠軍，廚藝了得，大讚她「入得廚房出得廳堂」，而且樣同性格都唔差，同潘燦良拍拖多年都一條心，把聲聽落亦舒服，絕對「Ｗife-able」！
7） 68歲 蘇施黃 真正入得廚房
連68歲蘇施黃亦有網民揀！有網民力撐她會是一個好老婆，原因係講廚藝：「蘇施黃先係入得廚房，睇佢煮嘢食仲有料！」相信只係為搞笑，但亦引來網民認真反駁，話覺得蘇施黃太惡唔敢娶。
6） 40歲 苟芸慧 豐滿版林熙蕾
雖然苟芸慧因為健康問題，經常時肥時瘦，被指狀態好唔穩定，但網民仍大讚她在巔峰時期樣同身材都係最Top，是豐滿版林熙蕾，而且廚藝都有藍帶，也是一名「入得廚房出得廳堂」的正人妻之選。
5） 50歲 蒙嘉慧 識打機贏晒
蒙嘉慧能入選全靠識打機！網民大讚她作為玩伴非常正：「打機行山做尖乜都得」、「又真，唔介意老公成日打機，仲有講有笑，呢啲老婆邊到搵」等等，認為鄭伊健有佢做老婆非常幸福！
4）40歲 李佳芯 唔介意嫁醜男
有不少網民話想揀 Ali 李佳芯做老婆，除了因為她夠溫柔外，仲因為她一定唔會介意另一半個樣，亦都唔會攞另一半同其他人比較，因為李佳芯個前度陳炳銓都唔係靚仔！
3） 49歲 陳煒溫柔傻氣加晒分
陳煒曾在《煒哥的味道》、《黃金盛宴》等節目中大展廚藝，獲網民大讚「入得廚房出得廳堂」，又指她年近50歲仲keep到咁靚好難得，加上有幾分傻氣，把聲又溫柔，顯得更加Sweet。
2） 48歲 何超儀 有情有義好老婆
近日何超儀接受Do姐訪問，透露老公陳子聰去年10月大動脈爆裂，要即時接受開肚手術，更昏迷一個多月，何超儀一直陪伴在旁，不離不棄。網民都大讚她：「又玩得又重情義，大把錢」、「家底唔洗講，血統靚，重情重義」等等，是富婆型的人妻典範。
1） 55歲 郭藹明 智慧型人妻首選
郭藹明是1991年港姐冠軍，也是美國南加州大學機械工程學碩士畢業生，嫁劉青雲25年，偶爾被影到同老公行街放閃，依然keep住小鳥依人，網民紛紛大讚她是美貌與智慧並重的代表，有學識有修養，識得支持老公工作，性格溫柔，仲要識整電視，絕對是智慧型的好老婆首選。
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