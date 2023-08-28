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網民嚴選9大最想娶女星 有位港姐冠軍獲一面倒好評

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近日有網民以「如果畀你揀一位藝人做老婆，你會點揀同點解？」為題在討論區開post，引來眾多網民熱議，其中最多人選擇的9位女星，有人已成人妻，亦有人仍然單身，當中有位港姐冠軍更獲得網民一面倒好評。

網民嚴選9大最想娶女星

9） 41歲 陳自瑤 黑面被嫌棄

陳自瑤（Yoyo）性感相一出，即引來近千網民畀Like！但一講到要揀做老婆，一眾網民即好猶豫，主要擔心Yoyo在家都會經常「黑口黑面」、「好串」，甚至「性冷感」、「唔畀掂」！

網民嚴選 陳自瑤作為豐胸廣告代言人，不時展現火辣身形。
陳自瑤作為豐胸廣告代言人，不時展現火辣身形。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
網民嚴選 陳自瑤 男方多次傳出偷食，二人已經多年不合照。
陳自瑤與王浩信奉女成婚近12年，近年男方多次傳出偷食，二人已經多年未有合照。（圖片來源：微博@王浩信）
網民嚴選 不過陳自瑤黑晒面，未知俾咩反應。
2021年王浩信憑《踩過界2》再奪視帝，在致感謝詞時罕有地提到陳自瑤：「多謝屋企人，多謝Yoyo悉心照顧個女。」當時攝影師馬上把鏡頭轉到陳自瑤身上，但卻影到陳自瑤面無表情零反應，事後她回應指自己沒有黑面，只是坐在台上覺得凍而已。（圖片來源：YouTube@TVB (official)）

8） 55歲 蘇玉華 美女廚神

原來有不少網民都仲記得蘇玉華曾在2006年攞過《美女廚房》冠軍，廚藝了得，大讚她「入得廚房出得廳堂」，而且樣同性格都唔差，同潘燦良拍拖多年都一條心，把聲聽落亦舒服，絕對「Ｗife-able」！

網民嚴選 不少網民都大讚蘇玉華聲線好溫柔。
不少網民都大讚蘇玉華聲線好溫柔。（圖片來源：FB@SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華）
網民嚴選 成為「美女廚神」後，蘇玉華曾拍過煮食節目《和味蘇》，仲出過烹飪書。
成為「美女廚神」後，蘇玉華曾拍過煮食節目《和味蘇》，仲出過烹飪書。（圖片來源：《美女廚房》截圖）
網民嚴選 蘇玉華同潘燦良拍拖多年，至2020年結婚。
蘇玉華同潘燦良拍拖多年，至2020年結婚。（圖片來源：FB@SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華）

7） 68歲 蘇施黃 真正入得廚房

連68歲蘇施黃亦有網民揀！有網民力撐她會是一個好老婆，原因係講廚藝：「蘇施黃先係入得廚房，睇佢煮嘢食仲有料！」相信只係為搞笑，但亦引來網民認真反駁，話覺得蘇施黃太惡唔敢娶。

網民嚴選 事實上蘇施黃身邊已經有同性密友金燕玲，大家唔使諗！
事實上蘇施黃身邊已經有同性密友金燕玲，大家唔使諗！（圖片來源：IG@ah_so_good）

6） 40歲 苟芸慧 豐滿版林熙蕾

雖然苟芸慧因為健康問題，經常時肥時瘦，被指狀態好唔穩定，但網民仍大讚她在巔峰時期樣同身材都係最Top，是豐滿版林熙蕾，而且廚藝都有藍帶，也是一名「入得廚房出得廳堂」的正人妻之選。

網民嚴選 苟芸慧近日狀態回勇，公開多張自己穿上泰國傳統服飾的寫真照。
苟芸慧近日狀態回勇，公開多張自己穿上泰國傳統服飾的寫真照。（圖片來源：IG@joyfulck）
網民嚴選 照片中的苟姑娘依然明艷照人，更大騷白滑美背。
照片中的苟姑娘依然明艷照人，更大騷白滑美背。（圖片來源：IG@joyfulck）
網民嚴選 苟芸慧 福利 苟芸慧 顏值 苟芸慧豐滿上圍，展現出長達5吋事業線，非常性感！
早前又拍片大騷豐滿上圍，展現出長達5吋事業線，非常性感！（圖片來源：IG@joyfulck）

5） 50歲 蒙嘉慧 識打機贏晒

蒙嘉慧能入選全靠識打機！網民大讚她作為玩伴非常正：「打機行山做尖乜都得」、「又真，唔介意老公成日打機，仲有講有笑，呢啲老婆邊到搵」等等，認為鄭伊健有佢做老婆非常幸福！

網民嚴選 蒙嘉慧
蒙嘉慧同鄭伊健自2013年結婚，今年已經係十周年。（圖片來源：FB@蒙嘉慧 Yoyo Mung）

4）40歲 李佳芯 唔介意嫁醜男

有不少網民話想揀 Ali 李佳芯做老婆，除了因為她夠溫柔外，仲因為她一定唔會介意另一半個樣，亦都唔會攞另一半同其他人比較，因為李佳芯個前度陳炳銓都唔係靚仔！

網民嚴選 李佳芯出名係零死角女神，但揀另一半並未注重外表。
李佳芯出名係零死角女神，但揀另一半並未注重外表。（圖片來源：IG@aliaime）

3） 49歲 陳煒溫柔傻氣加晒分

陳煒曾在《煒哥的味道》、《黃金盛宴》等節目中大展廚藝，獲網民大讚「入得廚房出得廳堂」，又指她年近50歲仲keep到咁靚好難得，加上有幾分傻氣，把聲又溫柔，顯得更加Sweet。

網民嚴選 陳煒
網民大讚陳煒有種賢良淑德嘅感覺。（圖片來源：IG@alicechanwai）
網民嚴選 陳煒曾與台灣商人顏志行有過四年婚姻，2022年，她再婚嫁給了陳國強醫生。
陳煒曾與台灣商人顏志行有過四年婚姻，2022年，她再婚嫁給了陳國強醫生。（圖片來源：IG@alicechanwai）
網民嚴選 網民大讚陳煒樣靚身材正！
網民大讚陳煒樣靚身材正！（圖片來源：IG@alicechanwai）

2） 48歲 何超儀 有情有義好老婆

近日何超儀接受Do姐訪問，透露老公陳子聰去年10月大動脈爆裂，要即時接受開肚手術，更昏迷一個多月，何超儀一直陪伴在旁，不離不棄。網民都大讚她：「又玩得又重情義，大把錢」、「家底唔洗講，血統靚，重情重義」等等，是富婆型的人妻典範。

網民嚴選 何超儀 陳子聰 陳子聰 陳子聰與何超儀現場大晒恩愛。
何超儀同陳子聰結婚多年，一直恩愛。（圖片來源：IG@josie_ho_chiu）
網民嚴選 何超儀 陳子聰 何超儀
網民都表示好欣賞何超儀，更封何超儀為絕世好女人！（圖片來源：youtube＠The Do Show）

1） 55歲 郭藹明 智慧型人妻首選

郭藹明是1991年港姐冠軍，也是美國南加州大學機械工程學碩士畢業生，嫁劉青雲25年，偶爾被影到同老公行街放閃，依然keep住小鳥依人，網民紛紛大讚她是美貌與智慧並重的代表，有學識有修養，識得支持老公工作，性格溫柔，仲要識整電視，絕對是智慧型的好老婆首選。

網民嚴選 劉青雲
有網民表示不止一次見過郭藹明真人，大讚她真人又靚又有禮貌。（圖片來源：IG@lauchingwan）
網民嚴選 劉青雲
劉青雲與郭藹明不時都被拍到拍拖買餸，結婚25年一樣咁恩愛！（圖片來源：東方新地圖片庫）
網民嚴選 兩人外出拍拖亦似足初戀咁Sweet，17年本刊便拍到劉青雲同老婆郭藹明逛街時，在扶手電梯攬到實談情，閃到爆。
兩人外出拍拖亦似足初戀咁Sweet，17年本刊便拍到劉青雲同老婆郭藹明逛街時，在扶手電梯攬到實談情，閃到爆。（圖片來源：新傳媒資料庫）
網民嚴選 高學歷港姐 郭藹明
郭藹明是1991年港姐冠軍，又攞到國際親善小姐及最佳談吐幽默獎。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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翌年仲攞埋國際華裔小姐競選亞軍。（圖片來源：新傳媒照片庫）
網民嚴選 外表cool爆的劉青雲原來好識冧妻，15年他憑電影 《竊聽風雲3》二度奪金像影帝，在台上發表太空船宣言說：「每次當我揸住太空船，飛到宇宙唔知邊度，你總有辦法令我安全返回地球！」
外表cool爆的劉青雲原來好識冧妻，15年他憑電影 《竊聽風雲3》二度奪金像影帝，在台上發表太空船宣言說：「每次當我揸住太空船，飛到宇宙唔知邊度，你總有辦法令我安全返回地球！」（圖片來源：新傳媒資料庫）
網民嚴選 劉青雲 台下的郭藹明被感動到淚湧！
台下的郭藹明被感動到淚湧！（圖片來源：新傳媒資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

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撰文：東方新地圖片來源：IG@chenchiyiu、微博@王浩信、YouTube@TVB (official)、FB@SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華、《美女廚房》截圖、IG@ah_so_good、IG@aliaime、IG@alicechanwai、IG@josie_ho_chiu、IG@lauchingwan

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