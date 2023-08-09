網民嚴選圈中10大最靚仔混血兒 黃秋生入三甲 陳冠希只係排第5
網民嚴選10大圈中最靚仔混血兒
第10位：31歲 朱敏瀚 由細靚到大
朱敏瀚的母親是中英混血兒，所以他擁有四分之一的英國血統，從小已眼大、鼻高、輪廓深邃，小時候生得青靚白淨的他，更曾被誤會是混血小美女。5歲時他參加TVB兒童節目舉辦的《仙履奇緣旅程大競賽》，更獲得過「最英俊王子大獎」，之後開始被模特兒公司簽約拍節目和廣告，中五畢業後他更入讀TVB藝員訓練班，正式入行。
第9位：62歲 費翔 不老傳說
中美混血的台灣男星費翔也獲得不少網民支持，即使他現在已年過六十，仍被網民封為「不老男神」，近年他在英國定居，已少有現身幕前，但早前仍因擁有結實的胸肌，輕鬆用「公主抱」的方式抱起女拍檔娜然，而登上熱搜。
第8位：58歲 奇洛李維斯 五國混血
奇洛李維斯（Keanu Reeves）是不少心目中的一代男神，原來他也有中國血統，祖母是夏威夷華僑，事實上擁有加拿大國籍的他，足有夏威夷、英格蘭、中國、愛爾蘭、葡萄牙五種血統。
第7位：41歲 栢天男蒙古混漢族
栢天男早前因拍電影《毒舌大狀》人氣急升，獲讚有少少金城武的影子，栢天男的父親是蒙古人，母親是上海人，雖然有網民指蒙古混漢族不算混血，但也有網民指蒙古人通常是俄羅斯、哈薩克人後裔，因此也算是混血兒之一。
第6位：58歲 王敏德 全家都靚仔
王敏德由80年代起已經是電影、電視圈的典型俊男代表，原來他是名中、法、荷蘭混血兒，樣子充滿貴氣，很適合飾帥氣的富家子弟。不過提到王敏德，就有不少網民都話王敏德阿哥羅素（中文名王盛德）年輕時更加靚仔，證明到他們全家的基因都好「屈機」！
第5位：42歲 陳冠希 靚仔有限期
Edison陳冠希擁有八分之一葡萄牙血統，獨特的異國基因是來自於中葡混血的爸爸，年輕時的陳冠希公認係靚仔，但現已42歲的他就經常被批走樣，網民紛紛慨嘆，指他：「似小朋友樣，一老就唔會話靚仔。」、「巔峰時期係靚仔，可惜keep唔到」等，但也有網民力撐他：「生老病死係常態，接受自然老去啦，靚仔到好似吳彥祖咁都要髮線向後移M字額。」
第4位：25歲 Jeffrey魏浚笙 近零死角男神
年僅25歲的Jeffrey魏浚笙有荷蘭和印尼血統，是今次排行榜中最年輕的混血男神，出道以來都被指靚仔到拍得住巔峰時期的陳冠希，雖然有網民指出他有大細眼問題，但認為有缺陷先係天然美，加上性格可愛又大隻，令Jeffrey成為當之無愧的新一代男神。
第3位：70歲 尊龍 曾獲封「亞洲第一美男」
尊龍在1987年因在經典電影《末代皇帝》飾演男主角溥儀而一炮而紅，入圍美國金球獎劇情組最佳男主角，成為目前唯一獲得金球獎兩次提名的華裔演員。當年尊龍擁有的俊美外型亦成為一時熱話，除了獲封「亞洲第一美男」的稱號外，更曾獲美國《People》雜誌選為「50全球最美的人」之一。網民都指他是在90年代唯一在外貌上可以與哥哥張國榮匹敵的男人，其混血美男形象，至今仍令網民難忘，一提起「最靚仔混血兒」，尊龍即被點名。不過由於尊龍是孤兒，所以他是否真是混血兒也未可知，只是其前妻Nina Savino曾指他是中葡混血兒。
第2位：61歲 黃秋生 小鮮肉時期靚仔到嚇窒網民
作為實力派演員的黃秋生，原來是中英混血兒，不過由於父親在年輕時拋棄了他們一對母子，所以黃秋生鮮少公開談論英國籍父親。年輕時的黃秋生，淺色瞳孔搭配深邃的五官，完全不輸現今的混血男模，網民都紛紛大讚他年輕時超級靚仔有型，似足「港版占士甸」，有網民更搞笑指在網上睇見黃秋生年輕時的照片，個反應係：「真係大叫『邊位呀!!!發生過咩事呀????』我細個印象中的黃秋生係叉燒包嗰個呀！」
第1位：49歲 金城武 靚過深田恭子
近年少有新作的金城武，多年來都係公認男神，今次更被封為靚仔混血男星第1位，他的父親是琉球人，母親為台灣人，網民大讚他巔峰時期是拍《神啊！請多給我一點時間》時，指他仲靚過拍檔的女主角深田恭子，奪冠實至名歸！
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