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網民嚴選圈中10大最靚仔混血兒 黃秋生入三甲 陳冠希只係排第5

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混血兒一向多靚仔靚女，近日就有網民以「嚴選娛樂圈中最靚仔的混血兒」為題開post，引起網民熱議，結果有不少網民都相當念舊，對後生時勁靚仔的混血男星情有獨鍾，在10大最多Like的靚仔混血男星中，90後的年輕一輩竟然只佔十分之二，就係朱敏瀚和Jeffrey魏浚笙。

網民嚴選 有好多網民都想選吳彥祖，但吳彥祖其實只係在外國長大，並非混血兒！
有好多網民都想選吳彥祖，但吳彥祖其實只係在外國長大，並非混血兒！（圖片來源：IG@thatdanielwu）

網民嚴選10大圈中最靚仔混血兒

第10位：31歲 朱敏瀚 由細靚到大

朱敏瀚的母親是中英混血兒，所以他擁有四分之一的英國血統，從小已眼大、鼻高、輪廓深邃，小時候生得青靚白淨的他，更曾被誤會是混血小美女。5歲時他參加TVB兒童節目舉辦的《仙履奇緣旅程大競賽》，更獲得過「最英俊王子大獎」，之後開始被模特兒公司簽約拍節目和廣告，中五畢業後他更入讀TVB藝員訓練班，正式入行。

網民嚴選 朱敏瀚曾在社交網po出自己小時候的靚相，笑言自己應該去選港姐。
朱敏瀚曾在社交網po出自己小時候的靚相，笑言自己應該去選港姐。（圖片來源：IG@brianchu0523）
網民嚴選 5歲時朱敏瀚已憑混血靚仔樣贏得「最英俊王子大獎」，之後開始被模特兒公司睇中，開始拍節目和廣告。
5歲時朱敏瀚已憑混血靚仔樣贏得「最英俊王子大獎」，之後開始被模特兒公司睇中，開始拍節目和廣告。（圖片來源：無綫節目截圖）
網民嚴選 不過網民都認為現在變成爆肌男的朱敏瀚更有魅力。
不過網民都認為現在變成爆肌男的朱敏瀚更有魅力。（圖片來源：IG@brianchu0523）

第9位：62歲 費翔 不老傳說

中美混血的台灣男星費翔也獲得不少網民支持，即使他現在已年過六十，仍被網民封為「不老男神」，近年他在英國定居，已少有現身幕前，但早前仍因擁有結實的胸肌，輕鬆用「公主抱」的方式抱起女拍檔娜然，而登上熱搜。

網民嚴選 聲生不息 葉蒨文與費翔曾被稱為金童玉女。
1980年出道時費翔年約20歲，一出道即被封為男神代表，更同葉蒨文拍過拖，當時二人被稱為金童玉女，但戀情僅維持一個月便無疾而終。（圖片來源：《魯豫有約》截圖）
網民嚴選 網民都大讚費翔凍齡多年，都未有走樣。
網民都大讚費翔凍齡多年，都未有走樣。（圖片來源：微博@費翔）
網民嚴選 現年62歲的費翔近日為拍內地電影《封神第一部：朝歌風雲》首次騷肌，飾演健美紂王，獲網民大讚keep得勁好！
現年62歲的費翔近日為拍內地電影《封神第一部：朝歌風雲》首次騷肌，飾演健美紂王，獲網民大讚keep得勁好！（圖片來源：《封神第一部：朝歌風雲》截圖）

第8位：58歲 奇洛李維斯 五國混血

奇洛李維斯（Keanu Reeves）是不少心目中的一代男神，原來他也有中國血統，祖母是夏威夷華僑，事實上擁有加拿大國籍的他，足有夏威夷、英格蘭、中國、愛爾蘭、葡萄牙五種血統。

網民嚴選 網民都指年輕時未留鬚的奇洛李維斯，是他靚仔的巔峰時期。
網民都指年輕時未留鬚的奇洛李維斯，是他靚仔的巔峰時期。（圖片來源：Twitter@Keanu Reeves Charles）
網民嚴選 留鬚加長髮則增添了滄桑味。
留鬚加長髮的奇洛李維斯則增添了滄桑味。（圖片來源：Twitter@Keanu Reeves Charles）

第7位：41歲 栢天男蒙古混漢族

栢天男早前因拍電影《毒舌大狀》人氣急升，獲讚有少少金城武的影子，栢天男的父親是蒙古人，母親是上海人，雖然有網民指蒙古混漢族不算混血，但也有網民指蒙古人通常是俄羅斯、哈薩克人後裔，因此也算是混血兒之一。

網民嚴選 栢天男在澳洲生世及長大，出道以來都有「翻版金城武」之稱。
栢天男在澳洲生世及長大，出道以來都有「翻版金城武」之稱。（圖片來源：[email protected]
網民嚴選 《毒舌大狀》中栢天男飾演大反派，演技備受讚賞。
《毒舌大狀》中栢天男飾演大反派，演技備受讚賞。（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）

第6位：58歲 王敏德 全家都靚仔

王敏德由80年代起已經是電影、電視圈的典型俊男代表，原來他是名中、法、荷蘭混血兒，樣子充滿貴氣，很適合飾帥氣的富家子弟。不過提到王敏德，就有不少網民都話王敏德阿哥羅素（中文名王盛德）年輕時更加靚仔，證明到他們全家的基因都好「屈機」！

網民嚴選 網民大讚王敏德與陳雅倫演出電影《危情》時最靚仔。
網民大讚王敏德與陳雅倫演出電影《危情》時最靚仔。（圖片來源：《危情》劇照）
網民嚴選 早前王敏德在《毒舌大狀》中的銀髮Look，亦獲網民大讚型到爆。
早前王敏德在《毒舌大狀》中的銀髮Look，亦獲網民大讚型到爆。（圖片來源：IG@michaelwong_mw）
網民嚴選 王敏德阿哥羅素是張天愛第四任前夫，年輕時演出電影《吃一碗茶》時的白白淨淨外表，亦好得網民歡心。
王敏德阿哥羅素是張天愛第四任前夫，年輕時演出電影《吃一碗茶》時的白白淨淨外表，亦好得網民歡心。（圖片來源：《吃一碗茶》劇照）

第5位：42歲 陳冠希 靚仔有限期

Edison陳冠希擁有八分之一葡萄牙血統，獨特的異國基因是來自於中葡混血的爸爸，年輕時的陳冠希公認係靚仔，但現已42歲的他就經常被批走樣，網民紛紛慨嘆，指他：「似小朋友樣，一老就唔會話靚仔。」、「巔峰時期係靚仔，可惜keep唔到」等，但也有網民力撐他：「生老病死係常態，接受自然老去啦，靚仔到好似吳彥祖咁都要髮線向後移M字額。」

網民嚴選 魏浚笙 ISWIM 陳冠希在《頭文字D》的劇照
處於巔峰狀態時的Edison靚樣冇得輸！（圖片來源：《頭文字D》截圖）
網民嚴選 陳冠希 阿凡達 魏浚笙 ISWIM 網友指在陳冠希《頭文字D》時的形象，是他的顏值顛峰。
當年Edison曾經迷倒萬千粉絲。（圖片來源：《頭文字D》截圖）
網民嚴選 陳冠希 陳冠希近日上傳了近照，惹來一眾網民負評
但近年Edison經常被指顏值跌Watt，不復當年靚仔。（圖片來源：IG@edisonchen）

第4位：25歲 Jeffrey魏浚笙 近零死角男神

年僅25歲的Jeffrey魏浚笙有荷蘭和印尼血統，是今次排行榜中最年輕的混血男神，出道以來都被指靚仔到拍得住巔峰時期的陳冠希，雖然有網民指出他有大細眼問題，但認為有缺陷先係天然美，加上性格可愛又大隻，令Jeffrey成為當之無愧的新一代男神。

網民嚴選 魏浚笙 jeffrey Jeffrey出道以來憑住靚仔樣深得女性觀眾歡心。
Jeffrey出道以來憑住靚仔樣深得女性觀眾歡心。（圖片來源：IG@jeffreyngai）
網民嚴選 魏浚笙 jeffrey 魏浚笙 模特兒出身的顏值擔當Jeffery被《膠戰》幕後團隊讚「夠膠」﹗
模特兒出身的Jeffrey是《膠戰》的顏值擔當，被幕後團隊讚「夠膠」，因此獲選成為6膠之一！（圖片來源：《膠戰》截圖）
網民嚴選 魏浚笙 ISWIM 而Jeffrey因為本身著重化妝和保養，被網民睇好將來可以成為凍齡男神。
身型夠大隻亦係Jeffrey成為新一代男神的優點之一。（圖片來源：IG@jeffreyngai）

第3位：70歲 尊龍 曾獲封「亞洲第一美男」

尊龍在1987年因在經典電影《末代皇帝》飾演男主角溥儀而一炮而紅，入圍美國金球獎劇情組最佳男主角，成為目前唯一獲得金球獎兩次提名的華裔演員。當年尊龍擁有的俊美外型亦成為一時熱話，除了獲封「亞洲第一美男」的稱號外，更曾獲美國《People》雜誌選為「50全球最美的人」之一。網民都指他是在90年代唯一在外貌上可以與哥哥張國榮匹敵的男人，其混血美男形象，至今仍令網民難忘，一提起「最靚仔混血兒」，尊龍即被點名。不過由於尊龍是孤兒，所以他是否真是混血兒也未可知，只是其前妻Nina Savino曾指他是中葡混血兒。

網民嚴選 尊龍當年演出《末代皇帝》時的俊美外型，令他獲得「亞洲第一美男」的稱號。
尊龍當年演出《末代皇帝》時的俊美外型，令他獲得「亞洲第一美男」的稱號。（圖片來源：電影《末代皇帝》劇照）
網民嚴選 69歲《末代皇帝》尊龍神隱多年　發福近照嚇親網民
自2007年拍完電影《搏激戰》後，尊龍已淡出影壇多年。（圖片來源：電影《搏激戰》截圖）
網民嚴選 69歲《末代皇帝》尊龍神隱多年　發福近照嚇親網民
不過前年尊龍的近照曝光，就令網民驚嘆他身材明顯發福走樣，與當年相差甚遠。（圖片來源：微博截圖）

第2位：61歲 黃秋生 小鮮肉時期靚仔到嚇窒網民

作為實力派演員的黃秋生，原來是中英混血兒，不過由於父親在年輕時拋棄了他們一對母子，所以黃秋生鮮少公開談論英國籍父親。年輕時的黃秋生，淺色瞳孔搭配深邃的五官，完全不輸現今的混血男模，網民都紛紛大讚他年輕時超級靚仔有型，似足「港版占士甸」，有網民更搞笑指在網上睇見黃秋生年輕時的照片，個反應係：「真係大叫『邊位呀!!!發生過咩事呀????』我細個印象中的黃秋生係叉燒包嗰個呀！」

網民嚴選 拍電影《花街時代》時黃秋生只得24歲，被指是他最靚仔時期，不少網民話第一次見到都會大嗌「邊位？」
拍電影《花街時代》時黃秋生只得24歲，被指是他最靚仔時期，不少網民話第一次見到都會大嗌「邊位？」（圖片來源：《花街時代》截圖）
網民嚴選 黃秋生 演藝最傑出學生 常奪金像獎影帝
現在大家熟悉的，都是拍《八仙飯店之人肉叉燒包》時的黃秋生，當時他也只是32歲，網民都好驚訝中間發生過什麼事。（圖片來源：《八仙飯店之人肉叉燒包》截圖）
網民嚴選 黃秋生
近年黃秋生在英國電視台BBC安排下與兩位孖生哥哥John及David見面，三兄弟完全唔似樣。（圖片來源：YouTube@BBC News 中文）

第1位：49歲 金城武 靚過深田恭子

近年少有新作的金城武，多年來都係公認男神，今次更被封為靚仔混血男星第1位，他的父親是琉球人，母親為台灣人，網民大讚他巔峰時期是拍《神啊！請多給我一點時間》時，指他仲靚過拍檔的女主角深田恭子，奪冠實至名歸！

網民嚴選 《神啊！請多給我一點時間》中的金城武年僅25歲。
《神啊！請多給我一點時間》中的金城武年僅25歲。（圖片來源：《神啊！請多給我一點時間》劇照）
網民嚴選 金城武16歲因拍汽水廣告而入行，自此紅遍亞洲。
金城武16歲因拍汽水廣告而入行，自此紅遍亞洲。（圖片來源：《重慶森林》截圖）
網民嚴選 《薰衣草》是金城武與陳慧琳的第三度合作，片中金城武更是演出唯美的天使一角。
《薰衣草》是金城武與陳慧琳的第三度合作，片中金城武更是演出俊美的天使一角。（圖片來源：《薰衣草》截圖）
網民嚴選 現在年近五十的金城武近年都以留鬚造型示人，成為佬味甚濃的型男。
現在年近五十的金城武近年都以留鬚造型示人，成為佬味甚濃的型男。（圖片來源：微博截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@brianchu0523、無綫節目截圖、《魯豫有約》截圖、微博@費翔、《封神第一部：朝歌風雲》截圖、Twitter@Keanu Reeves Charles、[email protected]、《毒舌大狀》劇照、《危情》劇照、《吃一碗茶》劇照、IG@edcee3000、《頭文字D》截圖、IG@edisonchen、IG@jeffreyngai、《膠戰》截圖、《末代皇帝》劇照、《搏激戰》截圖、《花街時代》截圖、《八仙飯店之人肉叉燒包》截圖、YouTube@BBC News 中文、《神啊！請多給我一點時間》劇照、《重慶森林》截圖、《薰衣草》截圖

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