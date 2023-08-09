網民嚴選圈中10大最靚仔混血兒 黃秋生入三甲 陳冠希只係排第5

混血兒一向多靚仔靚女，近日就有網民以「嚴選娛樂圈中最靚仔的混血兒」為題開post，引起網民熱議，結果有不少網民都相當念舊，對後生時勁靚仔的混血男星情有獨鍾，在10大最多Like的靚仔混血男星中，90後的年輕一輩竟然只佔十分之二，就係朱敏瀚和Jeffrey魏浚笙。