網民嚴選「點解唔紅」VS「點解會紅」明星 楊千嬅榜上有名 呢位綠葉最可惜

近日有網民在社交平台發起討論，票選有邊啲明星令網民好疑惑「點解咁樣都會紅」或者「點解咁正都唔紅？」。近年榮登「負評王」嘅楊千嬅當然榜上有名，呢位綠葉演員就獲網民一面倒支持，認為佢紅唔起最可惜。我哋一齊睇睇網民嚴選出嚟嘅藝人名單。