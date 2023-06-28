網民嚴選「點解唔紅」VS「點解會紅」明星 楊千嬅榜上有名 呢位綠葉最可惜
點解會紅藝人5. 陳小春
出道初期憑《古惑仔》紅遍香港，之後亦推出過唔少口水歌嘅陳小春，有唔少網民都話唔明點解佢會紅過，仲話佢一味「靠」：「靠古惑仔、靠歌、靠一堆兵哥，之後靠佢個仔」、「好同意 細個已經唔明點解佢都紅倒」、「可能夠衰格 夠麻甩樣衰 當時冇呢款藝人 所以無啦啦紅 連台灣都有fans 超幸運」。
點解會紅藝人4. 鐘嘉欣
選美出道之後就簽約TVB，多年來都拍過唔少入屋角色嘅鐘嘉欣，都有唔少網民留言指佢每套劇都只係識喊，當年只係好運靠「乖女形象」紅起來：「套套劇都有喊戲，係又喊唔係又喊，御用喊人」、「我亦唔明點解咁多人話佢靚。我覺得佢唔醜，但未去到靚嘅level。」、「淨係識喊，同喊，一見佢我即轉台」。
點解會紅藝人3. 王祖藍
近年北上發展嘅王祖藍，當年憑住搞笑嘅形象成功入屋，主持多個節目之餘，又拍過《老表，你好嘢》等多套熱播劇，不過網民就覺得佢無樣之餘又唔好笑，仲話內地觀眾都開始睇厭佢：「無樣唔好笑又無特別技能」、「內地人都開始睇厭佢，喺帶貨節目sell樂園入場券，扮喊扮左好耐，啲觀眾話唔知佢做乜X」、「真係，以前出道果陣其實就係賣無樣，做埋啲核突男追靚女角色，樣衰就扮係無樣有才華識做戲」。
點解會紅藝人2. 姜濤
人氣王姜濤都榜上有名，網民都拎返佢叱咤嘅表演出嚟作例子，認為佢實力未夠班，唔明點解佢會紅到呢個地步：「聽完佢唱live之後，嚇一嚇」、「姜b！吾X明。佢的舞姿吖！佢的行為吖！佢的唱功吖！挖L哂頭吖！你老X痴根架。真心覺得請佢去大酒店破地獄還可以囉」。
點解會紅藝人1. 楊千嬅
近年「負評王」楊千嬅今次都穩坐「點解會紅」藝人第一位，網民仲狠批話搵唔到佢優點，指佢咁多年都係靠好運，有林夕等人作好歌俾佢唱：「其實最差真係得楊千嬅，真係搵唔到佢有乜優點」、「細個時已經唔明點解楊千樺咁多人鐘意」、「成日係又笑唔係又笑..真係好似傻婆」、「佢好彩 林夕俾好多靚詞佢」、「行運！拍到兩套好戲，新紮師妹、行運超人，唱啲歌易入腦好聽」等。
點解唔紅藝人5. 蔣志光
除咗一班令網民疑惑點解會紅得起嘅藝人之外，亦有多位藝人令網民唔明點解會紅唔起，其中一位就係拍戲拍劇唱歌都一流嘅蔣志光：「蔣志光無論拍戲拍劇唱歌都紅唔起」、「諗住蔣志光係老表可以彈返，都係HIT返一陣」、「佢逃學威龍扮亞sir幾正」等。
點解唔紅藝人4. 關心妍
有網民亦表示唔明點解關心妍會紅唔起，其他網民就分析猜測係因為關心妍後台唔夠硬，加上「關家姐事件」之後，令其形象打擊太大：「後台唔夠硬，佢上緊嘅時候有人整佢落嚟，佢自己親口講見證嘅時候講㗎」、「可能唔識應酬～記得以前睇過雜誌寫佢唔識交際」、「關家姐事件之後，無辦法面對佢」。
點解唔紅藝人3. 張耀揚
今年踏入59歲嘅「烏鴉」張耀揚愈老愈有「佬味」，成為不少男人心目中的榜樣。早前更被網民嚴選30大香港「年過50美魔男星」，排名高過鄭伊健、劉德華、黎明等人。網民就話雖然當年張耀揚有樣有演技，但奈何江湖味太重，未能成功發圍：「張耀揚有樣，有身型，有演技，氣質亦正亦邪，甚至乎好戲過某啲一線男星，eg.鄭伊健、劉德華華，點解一直做配角」、「張耀揚多數演江湖人士，江湖氣質好重」、「都係講有冇運嘅….佢普通模特兒出身，應該背脊唔夠硬」等。
點解唔紅藝人2. 譚耀文
曾經喺90年代演過唔少經典作品，如《壹號皇庭IV》、《新上海灘》等嘅譚耀文，雖然有樣有演技仲有埋歌喉，但可惜都一直做唔到一線明星：「譚耀文靚仔又唱得」、「做戲又好睇，呢個真係滄海遺珠」、「做忠角又得，做反派又掂」、「佢好型，做戲又好睇，值得更紅」、「縱橫四海傑仔 真係衰到出汁 成世都記得」。
點解唔紅藝人1. 韋家雄
最令網民唔明點解紅唔起嘅藝人就係TVB綠葉演員韋家雄，網民都認為佢演技一流，人品又夠好，但可惜無機會演好角色上位，令網民們都覺得好可惜：「佢拍劇拍戲都一流，但永遠做綠葉，佢係人前人後都好好」、「運氣和觀眾緣。我成日都覺得佢同黎耀祥戲路和外型都差不多，但後者拍到啲好角色。前者就繼續等機會。」、「佢有骨氣，寧願靠自己慢慢上位，都唔投靠佢阿哥—韋家輝」等。
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