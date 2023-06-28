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網民嚴選「點解唔紅」VS「點解會紅」明星 楊千嬅榜上有名 呢位綠葉最可惜

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近日有網民在社交平台發起討論，票選有邊啲明星令網民好疑惑「點解咁樣都會紅」或者「點解咁正都唔紅？」。近年榮登「負評王」嘅楊千嬅當然榜上有名，呢位綠葉演員就獲網民一面倒支持，認為佢紅唔起最可惜。我哋一齊睇睇網民嚴選出嚟嘅藝人名單。

點解會紅藝人5. 陳小春

出道初期憑《古惑仔》紅遍香港，之後亦推出過唔少口水歌嘅陳小春，有唔少網民都話唔明點解佢會紅過，仲話佢一味「靠」：「靠古惑仔、靠歌、靠一堆兵哥，之後靠佢個仔」、「好同意 細個已經唔明點解佢都紅倒」、「可能夠衰格 夠麻甩樣衰 當時冇呢款藝人 所以無啦啦紅 連台灣都有fans 超幸運」。

網民嚴選 陳小春出道初期憑《古惑仔》紅遍香港。
陳小春出道初期憑《古惑仔》紅遍香港。（圖片來源：《古惑仔》劇照）
網民嚴選 近年北上發展，喺內地人氣都好高。
近年北上發展，喺內地人氣都好高。（圖片來源：微博@陳小春）

點解會紅藝人4. 鐘嘉欣

選美出道之後就簽約TVB，多年來都拍過唔少入屋角色嘅鐘嘉欣，都有唔少網民留言指佢每套劇都只係識喊，當年只係好運靠「乖女形象」紅起來：「套套劇都有喊戲，係又喊唔係又喊，御用喊人」、「我亦唔明點解咁多人話佢靚。我覺得佢唔醜，但未去到靚嘅level。」、「淨係識喊，同喊，一見佢我即轉台」。

網民嚴選 原本鐘嘉欣都係以「乖女形象」入屋，但近年就屢次傳出雙面人事件，令形象受損。
原本鐘嘉欣都係以「乖女形象」入屋，但近年就屢次傳出雙面人事件，令形象受損。（圖片來源：[email protected]
網民嚴選 前年喺《星空下的任醫》嘅表現都獲得網民激讚。
前年喺《星空下的任醫》嘅表現都獲得網民激讚。（圖片來源：[email protected]

點解會紅藝人3. 王祖藍

近年北上發展嘅王祖藍，當年憑住搞笑嘅形象成功入屋，主持多個節目之餘，又拍過《老表，你好嘢》等多套熱播劇，不過網民就覺得佢無樣之餘又唔好笑，仲話內地觀眾都開始睇厭佢：「無樣唔好笑又無特別技能」、「內地人都開始睇厭佢，喺帶貨節目sell樂園入場券，扮喊扮左好耐，啲觀眾話唔知佢做乜X」、「真係，以前出道果陣其實就係賣無樣，做埋啲核突男追靚女角色，樣衰就扮係無樣有才華識做戲」。

網民嚴選 王祖藍近年北上發展，少有喺香港露面。
王祖藍近年北上發展，少有喺香港露面。（圖片來源：[email protected]_cho_lam）
網民嚴選 網民都話唔明點解王祖藍可以娶到嗰靚老婆。
網民都話唔明點解王祖藍可以娶到嗰靚老婆。（圖片來源：[email protected]_cho_lam）

點解會紅藝人2. 姜濤

人氣王姜濤都榜上有名，網民都拎返佢叱咤嘅表演出嚟作例子，認為佢實力未夠班，唔明點解佢會紅到呢個地步：「聽完佢唱live之後，嚇一嚇」、「姜b！吾X明。佢的舞姿吖！佢的行為吖！佢的唱功吖！挖L哂頭吖！你老X痴根架。真心覺得請佢去大酒店破地獄還可以囉」。

網民嚴選 人氣王姜濤紅遍香港
人氣王姜濤紅遍香港（圖片來源：[email protected]_show）
網民嚴選 姜濤 姜濤當日又跪地又跑落台的表演被斥太浮誇，不過姜濤就表示並不後悔，認為只是自己用了一個不成熟的表演方式去表達自己。
姜濤叱咤表演又被網民提起，指佢又跪地又跑落台的表演被斥太浮誇。（圖片來源：my903）

點解會紅藝人1. 楊千嬅

近年「負評王」楊千嬅今次都穩坐「點解會紅」藝人第一位，網民仲狠批話搵唔到佢優點，指佢咁多年都係靠好運，有林夕等人作好歌俾佢唱：「其實最差真係得楊千嬅，真係搵唔到佢有乜優點」、「細個時已經唔明點解楊千樺咁多人鐘意」、「成日係又笑唔係又笑..真係好似傻婆」、「佢好彩 林夕俾好多靚詞佢」、「行運！拍到兩套好戲，新紮師妹、行運超人，唱啲歌易入腦好聽」等。

網民嚴選 近年楊千嬅都成為新一代「負評王」
近年楊千嬅都成為新一代「負評王」（圖片來源：[email protected]
網民嚴選 網民都話唔明點解楊千嬅當年會紅得起。
網民都話唔明點解楊千嬅當年會紅得起。（圖片來源：[email protected]

點解唔紅藝人5. 蔣志光

除咗一班令網民疑惑點解會紅得起嘅藝人之外，亦有多位藝人令網民唔明點解會紅唔起，其中一位就係拍戲拍劇唱歌都一流嘅蔣志光：「蔣志光無論拍戲拍劇唱歌都紅唔起」、「諗住蔣志光係老表可以彈返，都係HIT返一陣」、「佢逃學威龍扮亞sir幾正」等。

網民嚴選 蔣志光 1990年，蔣志光推出大碟《相逢》，但紅歌唔紅人。
1990年，蔣志光推出大碟《相逢》，但紅歌唔紅人。（圖片來源：新傳媒照片庫）
網民嚴選 蔣志光 白色強人2 唐詩詠 《白色強人II》率先在內地播映，日前更已大結局，內地網民批評此劇完全沒有第一輯的味道！
《白色強人2》是在2021年拍畢，並於去年7月播出，劇中蔣志光飾演急症室主管醫生余湛琛。（圖片來源：《白色強人2》劇照）

點解唔紅藝人4. 關心妍

有網民亦表示唔明點解關心妍會紅唔起，其他網民就分析猜測係因為關心妍後台唔夠硬，加上「關家姐事件」之後，令其形象打擊太大：「後台唔夠硬，佢上緊嘅時候有人整佢落嚟，佢自己親口講見證嘅時候講㗎」、「可能唔識應酬～記得以前睇過雜誌寫佢唔識交際」、「關家姐事件之後，無辦法面對佢」。

網民嚴選 關心妍近年都復出開演唱會
關心妍近年都復出開演唱會（圖片來源：[email protected]
網民嚴選 婚後都專心照顧女兒。
婚後都專心照顧女兒。（圖片來源：[email protected]

點解唔紅藝人3. 張耀揚

今年踏入59歲嘅「烏鴉」張耀揚愈老愈有「佬味」，成為不少男人心目中的榜樣。早前更被網民嚴選30大香港「年過50美魔男星」，排名高過鄭伊健、劉德華、黎明等人。網民就話雖然當年張耀揚有樣有演技，但奈何江湖味太重，未能成功發圍：「張耀揚有樣，有身型，有演技，氣質亦正亦邪，甚至乎好戲過某啲一線男星，eg.鄭伊健、劉德華華，點解一直做配角」、「張耀揚多數演江湖人士，江湖氣質好重」、「都係講有冇運嘅….佢普通模特兒出身，應該背脊唔夠硬」等。

網民嚴選 張耀揚 張耀揚著上白恤衫爆肌現身Heidi派對，獲讚「風采依然」。
張耀揚著上白恤衫爆肌現身Heidi派對，獲讚「風采依然」。（圖片來源：[email protected]
網民嚴選 張耀揚 古惑仔
張耀揚飾演的烏鴉，是東星最出位的人物，佢仲有一句金句好啱打工仔用，就係：「難做嘅嘢就唔好做囉！」（圖片來源：《古惑仔》劇照）

點解唔紅藝人2. 譚耀文

曾經喺90年代演過唔少經典作品，如《壹號皇庭IV》、《新上海灘》等嘅譚耀文，雖然有樣有演技仲有埋歌喉，但可惜都一直做唔到一線明星：「譚耀文靚仔又唱得」、「做戲又好睇，呢個真係滄海遺珠」、「做忠角又得，做反派又掂」、「佢好型，做戲又好睇，值得更紅」、「縱橫四海傑仔 真係衰到出汁 成世都記得」。

網民嚴選 譚耀文越來越型
譚耀文越來越型（圖片來源：[email protected]譚耀文）
網民嚴選 網民都讚佢演技好又靚仔。
網民都讚佢演技好又靚仔。（圖片來源：[email protected]

點解唔紅藝人1. 韋家雄

最令網民唔明點解紅唔起嘅藝人就係TVB綠葉演員韋家雄，網民都認為佢演技一流，人品又夠好，但可惜無機會演好角色上位，令網民們都覺得好可惜：「佢拍劇拍戲都一流，但永遠做綠葉，佢係人前人後都好好」、「運氣和觀眾緣。我成日都覺得佢同黎耀祥戲路和外型都差不多，但後者拍到啲好角色。前者就繼續等機會。」、「佢有骨氣，寧願靠自己慢慢上位，都唔投靠佢阿哥—韋家輝」等。

網民嚴選 大家都戥韋家雄最唔底，覺得佢值得更紅。
大家都戥韋家雄最唔底，覺得佢值得更紅。（圖片來源：[email protected]_kar_hung）
網民嚴選 韋家雄多年來都係飾演綠葉角色。
韋家雄多年來都係飾演綠葉角色。（圖片來源：[email protected]_kar_hung）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_show、微博@陳小春、《古惑仔》劇照、[email protected][email protected]_kar_hung、[email protected][email protected]譚耀文

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