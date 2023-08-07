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嚴選7位索爆纖體豐胸代言女星 冠軍人氣高企連陳自瑤都要輸！

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近日有網民在討論區發文討論「香港歷代豐胸代言人你覺得邊個最正？」，引起網民們熱烈討論。其中去年再次擔任豐胸代言人的陳自瑤（Yoyo）就獲網民追捧，大讚Yoyo身為人妻和人母都狀態大勇。不過無論她幾Fit都好，依然敵不過網民心目中這位女星！一起看看網民嚴選的7位索爆纖體豐胸代言女星：

7. 廖碧兒伙拍猛男拍廣告最深入民心

選美出身的廖碧兒（Bernice）在轉行經營紅酒生意之前，曾經擔任過多間纖體公司的模特兒。擁有傲人身材的她經常在廣告中大曬性感身材，其中與多位猛男拍的纖體廣告就最為網友熟悉。網民都留言大讚當年廖碧兒廣告超正！

女星 廖碧兒曾在纖體收身廣告大騷美好身材。
廖碧兒曾在纖體收身廣告大騷美好身材。（圖片來源：廣告截圖）
女星 仲同多位猛男合拍廣告。
仲同多位猛男合拍廣告。（圖片來源：廣告截圖）
女星 廖碧兒雖然近年專注經營紅酒生意，但依然keep住靚樣加好身材。
廖碧兒雖然近年專注經營紅酒生意，但依然keep住靚樣加好身材。（圖片來源：[email protected]

6. 朱茵性感廣告當時紅遍港九

從1991年入行至今，朱茵一直有「性感女神」稱號，在2002年亦曾經擔任纖體公司的代言人。當時朱茵的廣告紅遍全港九，經常能夠在街上看見其宣傳海報。五官精緻加上身材又正到爆燈，令不少網民都大讚朱茵絕對稱得上為「最索纖體代言人」之一。

女星 朱茵 朱茵又曾做過纖體代言人。
朱茵曾做過纖體代言人。（圖片來源：新傳媒資料庫）
女星 朱茵
樣靚身材正。（圖片來源：新傳媒資料庫）
女星 朱茵同黃貫中西班牙湊女出街「斷正」。
朱茵早前同黃貫中西班牙湊女出街被網民「斷正」。（圖片來源：小紅書）

5. 周秀娜豐胸廣告震撼全港

雖然周秀娜（Chrissie）近年封胸走演技派路線，但相信只要是香港人都會記得剛出道的周秀娜係幾咁性感！周秀娜出道以來擔任過多間纖體和豐胸公司的模特兒，最令人印象深刻的一定是周秀娜喺人來人往的中環街頭突然脫衣大騷性感身材的廣告！其後亦有一個在沙灘拍攝的廣告因為尺度太大而一度被禁播。

女星 周秀娜在沙灘拍的廣告因為尺度太大而被禁播。
周秀娜在沙灘拍的廣告因為尺度太大而被禁播。（圖片來源：廣告截圖）
女星 認真性感。
認真性感。（圖片來源：廣告截圖）
女星 不過近年就封胸走演技派路線。
不過近年就封胸走演技派路線。（圖片來源：[email protected]

4. 李珊珊廣告太性感被禁播

神隱多年李珊珊，當年以驕人的36E身材，成為史上身材最澎湃的香港小姐冠軍。她入行後在2006年成為纖體中心的代言人。當年李珊珊曾經同真蛇拍瘦身廣告，在廣告中更真蛇有不少互動，不過卻因為廣告尺度太大，最後被TVB禁播。

女星 李珊珊呢個廣告夠曬經典。
李珊珊呢個廣告夠曬經典。（圖片來源：新傳媒資料庫）
女星 但同樣因為尺度太大而被禁播。
但同樣因為尺度太大而被禁播。（圖片來源：新傳媒資料庫）
女星 李珊珊近日在社交平台非常活躍。
李珊珊近年深居簡出，主要是透過社交網站分享個人近況。（圖片來源：Facebook@李珊珊）

3. 孫慧雪同時駕馭清純加性感

今年41歲的孫慧雪已為人妻人母，但無論樣貌及身材都Keep得極好，去年更出任豐胸公司的代言人。從孫慧雪上傳到社交平台的性感代言照，眼見她穿上銀白色超低胸晚裝裙，再側身瞓在地上大曬「完美球形」！網民都留言大讚：「Cute 又靚又有女人味」、「阿雪係最cute同個樣最純」等。

女星 孫慧雪晒半球擔任豐胸代言人　分享心得：胸部保養好重要
雪雪穿上銀白色超低胸晚裝裙，瞓在地上大晒「完美球形」！（圖片來源：[email protected]
女星 孫慧雪 孫慧雪Keep得好好！
孫慧雪Keep得好好！（圖片來源：[email protected]
女星 生咗兩個仔仔都依然好有少女味！
生咗兩個仔仔都依然好有少女味！（圖片來源：[email protected]

2. 陳自瑤獲網民大讚冇得輸

41歲陳自瑤（Yoyo）近年與纖體專門店合作無間，Yoyo一直以來保持驕人身材，不時在社交平台派「福利」展示豐胸成果，上個月加碼續約再任豐胸代言人，新一輯廣告身穿噴血三點式上陣，再以一身白色低胸晚裝示人即迷死一班網民！

女星 陳自瑤 廣告 認真不得了！
認真不得了！（圖片來源：[email protected]
女星 陳自瑤 廣告 陳自瑤 拍攝採訪當天身穿一件頭黑色泳衣，但原來仲有更性感的白色比堅尼！
黑色一件頭泳衣都蓋不住Yoyo性感身材。（圖片來源：廣告截圖）
女星 陳自瑤 廣告 陳自瑤 新一輯廣告在網上和鬧市廣告牌都可以看到！
睇到網民噴血！（圖片來源：廣告截圖）

1. 滕麗名形象反差 傲人上圍令網民眼前一亮

今年47歲的滕麗名獲多達9成的網民追捧，指她為最索的纖體豐胸代言女星。滕麗名之所以能夠大比數撼贏陳自瑤同孫慧雪等纖體豐胸代言女星，有網民指係因為她當時的豐胸廣告一出，與她平時保守清純的形象有極大反差，令網民眼前一亮：「原來我都係同路人，一直覺得佢好正」、「滕麗名嗰種熟女味濃到，細個睇佢豐胸廣告忍唔住睇多兩眼」、「認真！滕麗名地鐵嗰期真係望唔厭」等。

女星 滕麗名 滕麗名的豐胸廣告相當之經典。
滕麗名的豐胸廣告相當之經典。（圖片來源：廣告圖片）
女星 滕麗名 滕麗名的豐胸廣告相當之經典。
滕麗名的豐胸廣告相當之經典。（圖片來源：廣告圖片）
女星 網民一致認為滕麗名豐胸廣告最震撼！
網民一致認為滕麗名豐胸廣告最震撼！（圖片來源：廣告拍攝花絮截圖）
女星 性感得嚟又夠靚。
性感得嚟又夠靚。（圖片來源：廣告拍攝花絮截圖）
女星 滕麗名向來走保守成熟風，近年憑《愛回家》熊尚善一角深得網民喜愛。
滕麗名向來走保守成熟風，近年憑《愛·回家之開心速遞》熊尚善一角深得網民喜愛。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected]、廣告截圖、新傳媒資料庫、小紅書、《愛回家之開心速遞》截圖、廣告拍攝花絮截圖

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