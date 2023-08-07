嚴選7位索爆纖體豐胸代言女星 冠軍人氣高企連陳自瑤都要輸！
7. 廖碧兒伙拍猛男拍廣告最深入民心
選美出身的廖碧兒（Bernice）在轉行經營紅酒生意之前，曾經擔任過多間纖體公司的模特兒。擁有傲人身材的她經常在廣告中大曬性感身材，其中與多位猛男拍的纖體廣告就最為網友熟悉。網民都留言大讚當年廖碧兒廣告超正！
6. 朱茵性感廣告當時紅遍港九
從1991年入行至今，朱茵一直有「性感女神」稱號，在2002年亦曾經擔任纖體公司的代言人。當時朱茵的廣告紅遍全港九，經常能夠在街上看見其宣傳海報。五官精緻加上身材又正到爆燈，令不少網民都大讚朱茵絕對稱得上為「最索纖體代言人」之一。
5. 周秀娜豐胸廣告震撼全港
雖然周秀娜（Chrissie）近年封胸走演技派路線，但相信只要是香港人都會記得剛出道的周秀娜係幾咁性感！周秀娜出道以來擔任過多間纖體和豐胸公司的模特兒，最令人印象深刻的一定是周秀娜喺人來人往的中環街頭突然脫衣大騷性感身材的廣告！其後亦有一個在沙灘拍攝的廣告因為尺度太大而一度被禁播。
4. 李珊珊廣告太性感被禁播
神隱多年李珊珊，當年以驕人的36E身材，成為史上身材最澎湃的香港小姐冠軍。她入行後在2006年成為纖體中心的代言人。當年李珊珊曾經同真蛇拍瘦身廣告，在廣告中更真蛇有不少互動，不過卻因為廣告尺度太大，最後被TVB禁播。
3. 孫慧雪同時駕馭清純加性感
今年41歲的孫慧雪已為人妻人母，但無論樣貌及身材都Keep得極好，去年更出任豐胸公司的代言人。從孫慧雪上傳到社交平台的性感代言照，眼見她穿上銀白色超低胸晚裝裙，再側身瞓在地上大曬「完美球形」！網民都留言大讚：「Cute 又靚又有女人味」、「阿雪係最cute同個樣最純」等。
2. 陳自瑤獲網民大讚冇得輸
41歲陳自瑤（Yoyo）近年與纖體專門店合作無間，Yoyo一直以來保持驕人身材，不時在社交平台派「福利」展示豐胸成果，上個月加碼續約再任豐胸代言人，新一輯廣告身穿噴血三點式上陣，再以一身白色低胸晚裝示人即迷死一班網民！
1. 滕麗名形象反差 傲人上圍令網民眼前一亮
今年47歲的滕麗名獲多達9成的網民追捧，指她為最索的纖體豐胸代言女星。滕麗名之所以能夠大比數撼贏陳自瑤同孫慧雪等纖體豐胸代言女星，有網民指係因為她當時的豐胸廣告一出，與她平時保守清純的形象有極大反差，令網民眼前一亮：「原來我都係同路人，一直覺得佢好正」、「滕麗名嗰種熟女味濃到，細個睇佢豐胸廣告忍唔住睇多兩眼」、「認真！滕麗名地鐵嗰期真係望唔厭」等。
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