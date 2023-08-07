嚴選7位索爆纖體豐胸代言女星 冠軍人氣高企連陳自瑤都要輸！

近日有網民在討論區發文討論「香港歷代豐胸代言人你覺得邊個最正？」，引起網民們熱烈討論。其中去年再次擔任豐胸代言人的陳自瑤（Yoyo）就獲網民追捧，大讚Yoyo身為人妻和人母都狀態大勇。不過無論她幾Fit都好，依然敵不過網民心目中這位女星！一起看看網民嚴選的7位索爆纖體豐胸代言女星：