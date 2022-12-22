網民嚴選十大TVB劇集最常見外景地 No.1變打卡熱點
網民嚴選十大TVB劇集最常見外景地
10.中環9號碼頭+摩天輪
要拍攝香港無敵的維港夜景，中環碼頭必是首選，再加上碼頭上蓋是以幾何圖案設計，拍出來構圖更加靚，因此常見劇集拍攝主角分手、表白、求婚、傾心事、著草會合、臥底匯報情況甚至是跳海的場口，都會到中環9號碼頭取景。
9.蘭桂坊
每到劇集主角或配角飲醉酒、偶遇、談情的時候，蘭桂坊都係一個好景點，尤其一眾女角要在蘭桂坊出沒時，都必定大條道理著上夜蒲戰衣，大方展示一下身材。
8.荔枝角公園嶺南之風
基本上TVB拍古裝劇要出外景，好多都會來到荔枝角公園的嶺南之風取景，尤其《宮心計》入面有不少外景在這裡進行拍攝。
7.雅息士道休憩花園
雅息士道休憩花園也被稱為九龍塘三角公園，位置處於雅息士道與金巴倫道交界，常見於拍攝主角或配角避雨、捉棋、傾偈或鬧等情節，亦是露宿者經常出現的地方，鄭秀文在電影《百年好合》中，也曾在這個公園露宿。
6.香港高等法院
經常出現在律政劇的香港高等法院門口，擁有法庭光環夠晒氣勢，每次有劇講到上流有錢人爭產打官司時，高等法院出鏡率亦非常高。
5.中環都爹利街及煤氣路燈
都爹利街的花崗石樓梯旁邊，由於有4盞香港僅存的1880年代煤氣街燈，不但被列為香港法定古蹟，更給人浪漫感覺，因此被列為香港十大約會景點之一，經常出現在劇中男女主角或配角出現偶遇、酒後吐真言、情侶間調情、破舊重圓或分手等場景，亦適合用作講鬼故襯托氣氛。
4.南生圍
南生圍有一條絕無僅有、古色古香的小木橋，被稱為「婚紗橋」，最適合拍民初劇和古裝劇，不論是談心或準備要上船離開，製作組都會專登去到南生圍進行拍攝，不過有網民指這條橋經常被遊人損壞，近日更慘被燒毀！
3.烏溪沙青年新村
位於馬𩣑山的烏溪沙青年新村，為全港宿營宿位最多及佔地面積最大的營地，也是TVB劇中常見景點，一般用在拍攝醫院外觀或孤兒院的場景中。
2.小欖豪宅別墅
經常在TVB劇集中出現的這幢豪宅別墅，屋外的泳池尤其令人印象深刻，有好多網民都好想知這幢別墅的真實地點到底係邊度？原來連電影《龍咁威》的「龍宅」都在這裡取過景，因此有YouTuber曾經搜索過這幢豪宅，發現其地點位於小欖，不過這幢豪宅屬於私人地方，大家只能夠在外圍打卡！
1.油麻地警署
每當劇情講到壞人被拉或好人受屈被害後，下一幕鋪排自然會出現在油麻地警署，由於劇情一般都只需要演員們離開警署，所以只會在油麻地警署門口過鏡影兩影，唔使入去。在警匪劇中，劇集主角或配角返工、放工，亦會出現在油麻地警署門外的場景，好有代表性，因此油麻地警署已成為TVB劇迷最愛的熱打卡點！
常見問題
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