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網民嚴選十大TVB劇集最常見外景地 No.1變打卡熱點

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TVB劇集每次拍外景的場地都熟口熟面，近日就有網民嚴選出四十大最常見的TVB劇集取景地，其中10個最多網民畀Like的景點，亦都係獲得最多網民喜愛的打卡熱點！

網民嚴選十大TVB劇集最常見外景地

10.中環9號碼頭+摩天輪

要拍攝香港無敵的維港夜景，中環碼頭必是首選，再加上碼頭上蓋是以幾何圖案設計，拍出來構圖更加靚，因此常見劇集拍攝主角分手、表白、求婚、傾心事、著草會合、臥底匯報情況甚至是跳海的場口，都會到中環9號碼頭取景。

網民嚴選 黃宗澤和蔣怡在摩天輪下重遇。
黃宗澤和蔣怡《法證先鋒5》在摩天輪下重遇。（圖片來源：《法證先鋒5》截圖）
網民嚴選 無綫 香港夜晚的維港景的最佳拍攝地，一般都會在中環的9號碼頭。
香港夜晚的維港景最佳拍攝地，一般都會在中環的9號碼頭。（圖片來源：無綫影片截圖）
網民嚴選 無綫 有幾何圖案設計的碼頭上蓋，出鏡率非常之高。
有幾何圖案設計的碼頭上蓋，出鏡率非常之高。（圖片來源：無綫影片截圖）

9.蘭桂坊

每到劇集主角或配角飲醉酒、偶遇、談情的時候，蘭桂坊都係一個好景點，尤其一眾女角要在蘭桂坊出沒時，都必定大條道理著上夜蒲戰衣，大方展示一下身材。

網民嚴選 林凱恩在《她她她的少女時代》曾經性感夜蒲。
林凱恩在《她她她的少女時代》曾經性感夜蒲。（圖片來源：無綫影片截圖）
網民嚴選 背後係人來人往的蘭桂坊。
背後係人來人往的蘭桂坊。（圖片來源：無綫影片截圖）

8.荔枝角公園嶺南之風

基本上TVB拍古裝劇要出外景，好多都會來到荔枝角公園的嶺南之風取景，尤其《宮心計》入面有不少外景在這裡進行拍攝。

網民嚴選 嶺南之風中古色古香的涼亭，在《宮心計》入面有不少出鏡機會。
嶺南之風中古色古香的涼亭，在《宮心計》入面有不少出鏡機會。（圖片來源：無綫劇照）
網民嚴選 仲有古風走廊。
仲有古風走廊。（圖片來源：無綫劇照）
網民嚴選 以及充滿綠意的庭園。
以及充滿綠意的庭園。（圖片來源：無綫劇照）

7.雅息士道休憩花園

雅息士道休憩花園也被稱為九龍塘三角公園，位置處於雅息士道與金巴倫道交界，常見於拍攝主角或配角避雨、捉棋、傾偈或鬧等情節，亦是露宿者經常出現的地方，鄭秀文在電影《百年好合》中，也曾在這個公園露宿。

網民嚴選 公園中有個涼亭，經常有劇集在這裡取景。
公園中有個涼亭，經常有劇集在這裡取景。（圖片來源：無綫影片截圖）
網民嚴選 《百年好合》中鄭秀文被古天樂趕出家中，因此在這個公園露宿。
《百年好合》中鄭秀文被古天樂趕出家中，因此在這個公園露宿。（圖片來源：新傳媒照片庫）

6.香港高等法院

經常出現在律政劇的香港高等法院門口，擁有法庭光環夠晒氣勢，每次有劇講到上流有錢人爭產打官司時，高等法院出鏡率亦非常高。

網民嚴選 無綫 除爭產外很多講述律師樓的劇集，高等法院門外的場口亦十分多。
除爭產外很多講述律師樓的劇集，高等法院門外的場口亦十分多。（圖片來源：無綫影片截圖）

5.中環都爹利街及煤氣路燈

都爹利街的花崗石樓梯旁邊，由於有4盞香港僅存的1880年代煤氣街燈，不但被列為香港法定古蹟，更給人浪漫感覺，因此被列為香港十大約會景點之一，經常出現在劇中男女主角或配角出現偶遇、酒後吐真言、情侶間調情、破舊重圓或分手等場景，亦適合用作講鬼故襯托氣氛。

網民嚴選 都爹利街2018年曾被颱風損毀，直到2020年才徹底修復。
都爹利街2018年曾被颱風損毀，直到2020年才徹底修復。（圖片來源：無綫影片截圖）
網民嚴選 除了作為浪漫景點外，TVB亦有不少劇集選擇這個地點，作為行兇現場。
除了作為浪漫景點外，TVB亦有不少劇集選擇這個地點，作為行兇現場。（圖片來源：無綫影片截圖）

4.南生圍

南生圍有一條絕無僅有、古色古香的小木橋，被稱為「婚紗橋」，最適合拍民初劇和古裝劇，不論是談心或準備要上船離開，製作組都會專登去到南生圍進行拍攝，不過有網民指這條橋經常被遊人損壞，近日更慘被燒毀！

網民嚴選 無綫 如此細小的一條古舊木橋，在香港已經難以找到類似，所以南生圍便成了古裝劇取景地之一。
林峯在《回到三國》中也曾在南生圍拍攝，如此細小的一條古舊木橋，在香港已經難以找到類似，所以南生圍便成了古裝劇取景地之一。（圖片來源：無綫影片截圖）
網民嚴選 無綫 由於木橋周邊都是山草樹木，所以就算只是談心的古裝劇情，都會去到南生圍取景。
由於木橋周邊都是山草樹木，所以就算只是談心的古裝劇情，都會去到南生圍取景。（圖片來源：無綫影片截圖）

3.烏溪沙青年新村

位於馬𩣑山的烏溪沙青年新村，為全港宿營宿位最多及佔地面積最大的營地，也是TVB劇中常見景點，一般用在拍攝醫院外觀或孤兒院的場景中。

網民嚴選 烏溪沙青年新村作為醫院外觀完全無違和感。
烏溪沙青年新村作為醫院外觀完全無違和感。（圖片來源：無綫影片截圖）
網民嚴選 扮埋民初醫院都無問題。
扮埋民初醫院都無問題。（圖片來源：無綫影片截圖）

2.小欖豪宅別墅

經常在TVB劇集中出現的這幢豪宅別墅，屋外的泳池尤其令人印象深刻，有好多網民都好想知這幢別墅的真實地點到底係邊度？原來連電影《龍咁威》的「龍宅」都在這裡取過景，因此有YouTuber曾經搜索過這幢豪宅，發現其地點位於小欖，不過這幢豪宅屬於私人地方，大家只能夠在外圍打卡！

網民嚴選 在《龍咁威》中，亦有從停車場拍攝到這幢豪宅的外觀。
在《龍咁威》中，亦有從停車場拍攝到這幢豪宅的外觀。（圖片來源：新傳媒照片庫）
網民嚴選 陳煒拍攝《法網狙擊》時，亦有一幕在這個豪宅的泳池取景。
陳煒拍攝《法網狙擊》時，亦有一幕在這個豪宅的泳池取景。（圖片來源：新傳媒照片庫）
網民嚴選 《巨輪》中，陳展鵬與貝安琪也曾在這個豪宅泳池中拍攝激嘴戲。
《巨輪》中，陳展鵬與貝安琪也曾在這個豪宅泳池中拍攝激嘴戲。（圖片來源：無綫影片截圖）

1.油麻地警署

每當劇情講到壞人被拉或好人受屈被害後，下一幕鋪排自然會出現在油麻地警署，由於劇情一般都只需要演員們離開警署，所以只會在油麻地警署門口過鏡影兩影，唔使入去。在警匪劇中，劇集主角或配角返工、放工，亦會出現在油麻地警署門外的場景，好有代表性，因此油麻地警署已成為TVB劇迷最愛的熱打卡點！

網民嚴選 無綫 當年《十月初五的月光》在油麻地警署取景，因為有初哥哥張智霖現身，即引來大批市民圍觀。
當年《十月初五的月光》在油麻地警署取景，因為有初哥哥張智霖現身，即引來大批市民圍觀。（圖片來源：無綫影片截圖）
網民嚴選 無綫 在劇集中不論好人定壞人，一出事就會出現在油麻地警署門外。
在劇集中不論好人定壞人，一出事就會出現在油麻地警署門外。（圖片來源：無綫影片截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：無綫劇照及影片截圖、新傳媒照片庫

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