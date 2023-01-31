網民嚴選香港13大最靚YouTuber 阿冰排第二 嘉盈 Ca姐 三甲不入

近日有網民在社交網發起一個名為「嚴選13位香港靚女YouTuber」的選舉，其中獲選的靚女KOL，以人氣YouTube Channel《試當真》的成員佔最大比數，其餘則被《小薯茄》及《熊仔頭》這些Channel成員瓜分，最近升呢做電影女主角的《小薯茄》阿冰，更成功打入「香港最靚YouTuber」第2位！