網民嚴選香港13大最靚YouTuber 阿冰排第二 嘉盈 Ca姐 三甲不入
13.小麻
現年22歲的小麻加入YouTube已近3年，同時也是一名插畫家，去年5月她為慶祝其Channel達到1萬訂閱數，首度開樣拍片，當時她曾擔心要面臨退訂潮，結果其樣貌獲網民大讚清純又可愛，該段影片至今已有超過51萬Views數，其Channel訂閱數更不降反升，在短短數日內急增達4倍，至今已升到近8萬，可見其受歡迎程度。
12.阿Me
現年28歲阿Me（陳逸敏）本身是位新娘化妝師，由2014年開始為《熊仔頭》拍片做演員，同時還擔任了團隊中的化妝師位置，憑著陽光甜美的笑容和平易近人的個性，獲網民大讚「Gfable」，以及好有「鄰家女孩」Feel，成功吸引了不少網民的關注，現時阿Me的IG有多達14.6萬個Followers，其個人YouTube頻道雖然主要教化妝，但也不時邀請「熊仔頭」成員客串演出，因此訂閱數也有6.6萬。
11.肥娃
肥蛙（Mandies Kwok）是一位90後YouTuber，亦是一位本地插畫師，雖然外形不算驚豔，屬於鄰家女孩感覺，但肥娃人氣不容小覷，在Youtube上的訂閱數量達32.6萬，IG上亦擁有26萬名followers。肥蛙自稱最初（即2015年）只是「膽粗粗」在YouTube上拍片，內容是介紹選畫具及自己日常生活，但想不到竟然大受網民歡迎，更搖身一變成為人氣YouTuber及KOL。現時肥蛙有個拍拖3年的YouTuber男友福正，兩人不時孖住拍片，獲網民大讚非常Sweet。
10.阿慈
《試當真》阿慈（倪安慈，Kathy）現年24歲，在大學時期已曾擔任香港電台實習記者及於無綫電視新聞部兼職導演，去年畢業於香港城市大學媒體及傳播系榮譽文學士（主修數位電視及廣播、副修創意媒體）後，開始做模特兒接拍不同廣告，以及擔任網台節目主持及演出工作，並在2021年加入YouTube頻道《試當真》擔任常駐幕前成員，在影片中不介意做醜角，受到不少網民喜愛，現時IG擁有超過10萬粉絲。
9.米媽
現年32歲的「米媽」米露迪（Melody）由2016年開始入行做演員，曾演出過ViuTV劇集《假若愛有期限》，之後又曾成為《啱Channel》成員，及在2018年推出半寫真自傳《生米煮成熟米》等。2021年，她因參選ViuTV舉行的選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》而人氣急升，IG有多達13萬粉絲。雖然比賽 米媽只得到「梗頸四」，不過之後她仍加入了ViuTV，並在去年就成為MakerVille藝人，現時有份主持ViuTV節目《MM730-困獸鬥》。不過現時她已久未有拍YouTube片，其個人YouTube頻道只有約1.6萬人訂閱。
8.夢雨
顏夢雨（Mungyu）是YouTube頻道「熊仔頭」（FHProductionHK）成員，不但外表充滿仙氣，連名字亦都仙氣十足。再2021年加入「熊仔頭」前，夢雨已是一間時裝網店Model，因而為網友所認識，成為「熊女郎」後，夢雨的人氣更是極速高升。網友指夢雨每次出場都仿佛自帶夢幻濾鏡，配合聲音及個性帶來的反差萌，獲網友大讚「好pure好true」、「好有女朋友Feel」！
7.阿Gi
藝名阿Gi（Ah Gi）的樊沛珈現年32歲，曾做過網台主播，又曾在2018年擔任ViuTV節目《Girls’ Talk》主持，以及參加過ViuTV選秀騷《Good Night Show 廣告女皇》及《全民造星4》，並曾活躍於Youtube頻道「啱Channel」，被封「黑面女神」，憑禦姐風冷艷外表及美腿獲得網民愛戴。去年2月阿Gi離開「啱Channel」後回復自由身，在同年6月簽約成為MakerVille合約藝人，早前曾參演ViuTV劇集《百萬同居計劃》，飾演「ViuTV一姐」Hailey陳俞希的下屬Elly。
6.童童
蔡曉童，暱稱童童，現年24歲，是YouTube頻道「小薯茄」的成員。超童顏和細細粒的形象下，童童更是多才多藝，除了在短片中演技不俗受到不少觀眾賞識外，童童更懂得日文、法文和西班牙文等多國語言，絕對屬於實力派。雖然同阿冰風格不一，但童童亦因外形可愛，個性貼地而被網民封girlfriendable，擁有不少fans，IG有多達26.8萬位Followers。2020年童童開設了個人YouTube頻道，現時訂閱數已達7.4萬人。
5.嘉盈
自封「九龍皇帝」的王嘉盈藝名嘉盈（Kaying），現年24歲，擁有33E逼爆身材，她亦毫不吝嗇不時會在社交網大派福利，但因經常爆粗，亦被網友封為「MK妹」代表。2019年底嘉盈自薦並成功加盟「熊仔頭」，之後人氣急升，憑著其甜美外形、火辣身材及真性情而大受網民歡迎，其IG有多達26.3萬個Followers，而其個人YouTube頻道雖然影片不算多，但也有近8.4萬人訂閱。
4.Ca姐
陳苡臻（Jessica）綽號Ca姐，現年26歲，2020年加入YouTube頻道「試當真」，因其外形甜美而廣受網民喜愛，人氣急升，廣告量激增，2021年更升呢做歌手，與Gareth.T合作推出歌曲《雪不完的浪漫》。去年4月底，Jessica與「試當真」創辦人之一游學修的戀情公開，被網民封「修女」。不過早前就有網民指Jessica因拍拖、轉形象失敗、MK味重而人氣下滑，被吳家忻（Kayan9896）追上並拋離。但Jessica IG上仍坐擁27.1萬Followers，甚具人氣。
3.kayan9896
現年24歲的吳家忻（Jeannie Ng）藝名kayan9896因其IG帳號而得名，2020年加入Youtube頻道《試當真》而為人所熟悉。2021年9月kayan9896與《試當真》成員林家熙（Locker）公開戀情，同年她因為同頻道成員蘇致豪（MC $oHo）及許賢（KidNey）合唱大熱歌曲《係咁先啦》而人氣急升，之後她相繼推出了個人單曲《Be Around》、《Not Too Close》、《Hell No》，並於近日勇奪叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎。
2.阿冰
吳冰（Sabrina Ng）暱稱阿冰，現年26歲，2017年畢業於香港浸會大學電影學院，之後憑著拍攝《小薯茄》的搞笑短片而開始讓網民認識。2019年她更曾參演ViuTV電視劇《理想國》，飾演其中一個單元故事「BFGF」的女主角Lindy，近日她更升呢擔演電影《1人婚禮》女主角。其鄰家女孩的感覺，加上愛笑開朗的個性及清純的氣質都散發出濃濃的少女感，被網民稱girlfriendable，令阿冰受到許多網民的喜愛和支持。就連呂爵安（Edan）都稱同阿冰係校友，小時候更曾傾慕過對方。
1.Yanny
陳穎欣（Yanny）現年32歲，是前女子音樂組合Super Girls的成員，當時該組合人氣不俗，後期因盛傳Yanny同前隊友李靜儀（Heidi）不和，加上組合拆夥，而令Yanny沉寂一段時間。近年Yanny嘗試演出了不少影視作品，包括ViuTV的《仇老爺爺》和《地產仔》等，由歌手轉型向演員之路發展，2021年，她更開始成為YouTube頻道「試當真」常駐幕前成員，經常扮不同角色，大受網民喜愛，現時IG有超過20萬粉絲。
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