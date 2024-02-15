盤點10大昔日電視劇集常用情節！網民公認呢個情節最匪夷所思
網民盤點昔日電視劇集常用情節：
電視劇集常用情節 1︱秘密一定有人偷聽
最多網民認為昔日電視劇集最常用情節，就一定係「秘密一定有人偷聽」。網民都留言指電視劇中最多被偷聽秘密的地方，便是「辦公室嘅廁所」：「廁格一定有人偷聽」、「兩個女的喺廁所一邊補妝一邊講秘密，被講果位喺廁格裏面聽足全程」、「講完是非之後走咗，廁所打開門個樣好嬲，跟住出字幕」等。
電視劇集常用情節 2︱主角跳崖永遠唔會跌死
有網民指從未見過有電視劇主角跳崖是會「跌死」，更指懸崖邊直情就係主角的「逃生門」：「懸崖邊簡直係主角逃生門，我未見過主角跳崖有試過跌死，最多跌斷手手腳腳之後就會執到本絕世武功秘笈」、「懸崖峭壁下面係海，一定唔會死」、「跌落山崖的一定唔死得」等。
電視劇集常用情節 3︱煮個你麵你食
講到「常用情節」又點少得「肚唔肚餓呀？煮個麵你食」呢句經典對白，網民都指每次主角遇上傷心、失意事，身邊的家人或朋友都會為其送上安慰，並且提議煮個麵主角食。網民都話睇到嫌煩，仲話「食第二樣嘢唔得嘅咩？」。
電視劇集常用情節 4︱永遠唔會截唔到的士
在日常生活中，永遠都會在最緊急關頭截唔到的士，又或者點Call的士都冇車，但電視劇的世界就完全不一樣。每次主角需要撘的士，就一定有架的士突然在附近，又可以無視雙黃線隨便上落客：「隨時揮手隨時有的士，車可以隨便泊街」、「一要坐的士，的士永遠就係附近」、「的士話有就有，唔會截唔到的士，而且個司機永遠都係同一個人」、「截的士唔係伸手，係大叫『的士！的士！』」等。
電視劇集常用情節 5︱斷氣前可以講到好多野先合埋眼死
有網民亦提出每次一有角色要斷氣，都會在斷氣交代遺言，仲要次次都講一大段先斷氣，又或者講到最重要的部分突然斷氣：「一定要講晒佢要講嘅嘢先斷氣，時間啱啱好」、「啲大俠之類臨死之前，噴完血仲要講晒一大輪要講嘅嘢，或者傳授埋畢生嘅功力比主角先會斷氣」、「仲有臨斷氣之前會有好多嘢想講比人哋聽，但永遠都講唔到兇手嗰名」等。
電視劇集常用情節 6︱路邊一定咁啱有幾支竹或幾袋垃圾
每當電視劇一有追擊橋段，首先一定會經過後巷，而後巷又一定有竹或垃圾阻擋仇家：「後巷永遠都有竹或襲擊人工具」、「响街比人尋仇，路邊一定咁啱有幾支竹或幾袋垃圾用嚟掟d仇家」、「後巷一定有竹棚等」。
電視劇集常用情節 7︱打邊度都係個口吐血
每當電視劇有打鬥場面，就必定會有死傷。有網民就發現無論對手打到身上哪一個位置，被打的角色都一定吐血，打肚有噴血，用搶射中手臂又吐血：「打邊度都係個口吐血，唔係受傷部位流血」。不過亦有網民留言反駁指其實好合理：「用內功打就梗係內傷啦！吐血好合理」、「有痾血架，但唔可以影俾你睇嘛」等。
電視劇集常用情節 8︱男主幫女主運功療傷一定要除衫
武俠古裝片就一定唔少得打鬥場面，當每次打鬥之後，主角們都會元氣大傷，需要武林高手運功療傷。有網民突破盲點，指出為何每當男主幫女主運功療傷就一定要除衫；但相反男人幫男人，就包到實一實，令網民都指此情節最令人匪夷所思：「男同女運功迫毒療傷，女的一定要除衫，而男同男就不需要」、「男露點同女露事業線都唔同境界啦」、
電視劇集常用情節 9︱槍戰永遠有子彈
除了有打鬥場面，現代背景的電視劇當然唔少得「槍戰」場口。雖然電視劇的槍戰場面都氣氛緊張，但有心水請的網民就發現大部分槍戰場口都係永遠有子彈的：「是槍戰永遠有子彈，射極唔完」、「槍戰！有無限子彈！Ak47連張爛鬼木枱都打唔穿」等。
電視劇集常用情節 10︱紀律部隊劇大結局肯定收到call出勤
如果話普通題材的電視劇大結局除了有BBQ，咁紀律部隊劇的大結局就大多都以收到Call出動而收尾，包括《烈火雄心》、《法證先鋒》、《學警出更》等劇集都一樣：「以出動為大結局的劇集，到結尾時所有主要飾演警方或消防部門等演員會團結一致，一收到命令，然後立即出動」、「最尾一定要嚟嗰大曬冷場面，全世界一齊行出嚟」、「永遠都要收到call台指示，再重複多次嗰隊名」等。
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