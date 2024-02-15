盤點10大昔日電視劇集常用情節！網民公認呢個情節最匪夷所思

近日有網民在社交網站以「昔日電視劇集情節駁古系列」為題開帖，討論昔日電視劇集常用情節，吸引超過500位網民留言討論。樓主就先拋磚引玉，指大多電視劇都「臨斷氣之前一定要嘔左一大灘血先」，引來不少網民共鳴。以下就為大家盤點10大網民提出的常用情節，大家又覺得邊個最經典呢？