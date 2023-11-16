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網民票選「靚到癲女星」 香港No.1有近千人Like 女團成員只排第3

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近日有網民以「一人一個靚到癲嘅女明星」為題在討論區開po，讓網民票選出心目中最靚的女星，其中頭10位的香港女星，大部份都係公認的美人，獲得第1名的女星更有近千人畀Like！

網民票選10大香港「靚到癲女星」：

10）30歲袁澧林撼贏台灣女神

今次榜單上的女星有不少都係90後甚至00後出世，其中「文青女神」袁澧林亦榜上有名，她在1993年出世，今年30歲，去年憑電影《窄路微塵》入圍金馬獎及金像獎影后，近日她更成功撼贏一眾台灣女神，宣布將主演人氣韓劇《梨泰院Class》的台版《來！金來號》，擔演女主角「趙以瑄」，即原版金多美一角！

網民票選 袁澧林成功打入台灣市場。
袁澧林成功打入台灣市場。（圖片來源：[email protected]
網民票選 將主演台版《梨泰院Class》。
將主演台版《梨泰院Class》。（圖片來源：FB圖片）

9）23歲 林愷鈴 獲封「最靚星二代」

龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）是今次榜單上的「00後」代表，她在2000年出世，今年23歲，繼去年在ViuTV劇集《繩角》中擔正做女一後，近日她亦有份主演另一部ViuTV劇集《冰上火花》，有不少網民都勁讚她是「最靚星二代」，有網民更認為她的靚樣夠自然，完勝邱淑貞女兒沈月。

網民票選 林愷鈴今年只得23歲，除了主力拍戲和拍劇外，亦有做模特兒的工作。
林愷鈴今年只得23歲，除了主力拍戲和拍劇外，亦有做模特兒的工作。（圖片來源：IG@kaening）
網民票選 林愷鈴近日在《冰上火花》飾演阿Yu余悅。
林愷鈴近日在《冰上火花》飾演阿Yu余悅。（圖片來源：IG@kaening）
網民票選 現時林愷鈴的IG有8.7萬位Followers。
現時林愷鈴的IG有8.7萬位Followers。（圖片來源：IG@kaening）

8） 32歲 蔡思貝 長髮Look成功吸Like

TVB視后蔡思貝自2013年奪得港姐亞軍入行，2020年更憑《踩過界II》「癲姐」一角升呢視后，現年32歲的她在1991年出世，其實都係一名「90後」！雖然有不少網民指她撞樣KOL「達哥」，但亦有網民指她自從開始留回長髮後，便增添了不少女人味，其低胸性感照更大受網民讚賞。

網民票選 蔡思貝今年只有《你好，我的大夫》一部劇集播出。
蔡思貝今年只有《你好，我的大夫》一部劇集播出。（圖片來源：IG@sisleychoi）
網民票選 有網民大讚蔡思貝又靚又有氣質。
有網民大讚蔡思貝又靚又有氣質。（圖片來源：IG@sisleychoi）

7） 52歲 朱茵 永遠的紫霞仙子

有網民認為講到「靚到癲」女星，不得不提「紫霞仙子」朱茵，不過亦有網民認為只有「星爺」周星馳可以將朱茵拍得靚，而現在的朱茵已經零仙氣！

網民票選 1995年扮演「紫霞仙子」時，朱茵只得24歲。
1995年扮演「紫霞仙子」時，朱茵只得24歲。（圖片來源：《西遊記》電影截圖）

6）33歲 陳穎欣 姐姐天花板

現年33歲的陳穎欣（Yanny）是前女團Super Girls成員，也是「試當真」的幕前成員，甜美的樣貌深受網民喜愛，早前憑在ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》中的超貼地演出，令觀眾印象深刻，更獲封為「姐姐天花板」！

網民票選 姐姐天花板 yanny Yanny最近與Marco合拍新廣告。
Yanny甜美的樣子俘虜了不少網民的心！（圖片來源：IG@yannyyc）
網民票選 姐姐天花板 yanny Yanny sweet爆講：「Marco 奸爸爹」亦令大家聽到暈晒浪！
Yanny近日在廣告中sweet爆講：「Marco 奸爸爹」亦令大家聽到暈晒浪！（圖片來源：IG@yannyyc）

5） 43歲 張柏芝 美貌深入民心

張柏芝出道以來標緻的美貌一直令人驚艷，《喜劇之王》和《星願》等電影中的演出，更被譽為她顏值爆錶的巔峰時期，其美貌可說深入民心，雖然今次網民未有曬出她的相片，但光提到名字就獲得眾多網民認同畀Like，令她打入香港「靚到癲女星」第5名！

網民票選 張栢芝 靚女 張栢芝
近日張柏芝以曲髮造型示人，獲網民大讚重回顏值巔峰時期。（圖片來源：微博＠張柏芝）

4） 40歲 李佳芯 零死角女神

近日有新節目《日本18種住法》播出的視后Ali李佳芯，早年已被網民封為「零死角女神」，即使她在去年已踏入4字頭，但相貌卻Keep得勁好，素顏也未見有走樣，仲充滿少女味，有網民更稱她為「中女天花板」！

網民票選 ali 李佳芯 李佳芯 富貴花旦 不少觀眾都期待李佳芯有新劇開拍。
李佳芯人到40依然Keep得勁好！（圖片來源：IG@aliaime）

3） 22歲 Ivy So 蘇雅琳 COLLAR顏值擔當

COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）被粉絲譽為COLLAR的「顏值擔當」，美貌受到肯定，更曾獲日男大讚Girlfriendable！她亦不時性感現身，向網民豪派福利，早前她就著上貼身短裙大騷長腿，瘋狂吸Like！

網民票選 Ivy So除了是女團COLLAR的人氣成員，更是日本男生認為最Girlfriendable的代表。
Ivy So除了是女團COLLAR的人氣成員，更是日本男生認為最Girlfriendable的代表。（圖片來源：IG@ivyysooo）
網民票選 不時向粉絲大派福利。
不時向粉絲大派福利。（圖片來源：IG@ivyysooo）
網民票選 早前Ivy So以一身黑色貼身短裙出席品牌活動，大騷長腿！
早前更以一身黑色貼身短裙出席品牌活動，大騷長腿！（圖片來源：IG@ivyysooo）

2） 26歲 雲浩影 氣質美人

人稱「雲姨」的雲浩影（Cloud）曾是兒童組合Honey Bees成員，2020年憑參加ViuTV選秀節目《全民造星3》而為人認識，並於去年正式出道做歌手，成功奪得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎，有不少網民都認為她擁有完美五官，在現今年輕歌手中顏值最高，有網民則認為她的氣質比美貌更吸引人。

網民票選 網民指雲姨靚絕現今的年輕女歌手。
網民指雲姨靚絕現今的年輕女歌手。（圖片來源：IG@cloudwann）
網民票選 大讚她五官完美標緻。
大讚她五官完美標緻。（圖片來源：IG@cloudwann）

1） 42歲 阿嬌 靚足咁多年

有近千網民都讚同阿嬌（鍾欣潼）係真正「靚到癲女星」，有網民更封她做「亞洲版Natalie Portman」，亦有網民封她為「香港第一神顏」，大讚她五官標緻「零死角」，靚足咁多年！

網民票選 阿嬌瘦身成功後顏值重回巔峰，零死角美貌不時成為網民熱話。
阿嬌瘦身成功後顏值重回巔峰，零死角美貌不時成為網民熱話。（圖片來源：IG@q_gill）
網民票選 獲網民大讚為「香港第一神顏」。
獲網民大讚為「香港第一神顏」。（圖片來源：IG@q_gill）
網民票選 明年1月，阿嬌和阿Sa將再踏紅館舞台，舉行6場《TWINS SPIRIT》演唱會。
明年1月，阿嬌和阿Sa將再踏紅館舞台，舉行6場《TWINS SPIRIT》演唱會。（圖片來源：微博@鍾欣潼）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、IG@kaening、IG@sisleychoi、《西遊記》電影截圖、IG@yannyyc、微博＠張柏芝、IG@aliaime、IG@ivyysooo、IG@cloudwann、IG@q_gill、微博@鍾欣潼

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