網民票選「靚到癲女星」 香港No.1有近千人Like 女團成員只排第3
網民票選10大香港「靚到癲女星」：
10）30歲袁澧林撼贏台灣女神
今次榜單上的女星有不少都係90後甚至00後出世，其中「文青女神」袁澧林亦榜上有名，她在1993年出世，今年30歲，去年憑電影《窄路微塵》入圍金馬獎及金像獎影后，近日她更成功撼贏一眾台灣女神，宣布將主演人氣韓劇《梨泰院Class》的台版《來！金來號》，擔演女主角「趙以瑄」，即原版金多美一角！
9）23歲 林愷鈴 獲封「最靚星二代」
龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）是今次榜單上的「00後」代表，她在2000年出世，今年23歲，繼去年在ViuTV劇集《繩角》中擔正做女一後，近日她亦有份主演另一部ViuTV劇集《冰上火花》，有不少網民都勁讚她是「最靚星二代」，有網民更認為她的靚樣夠自然，完勝邱淑貞女兒沈月。
8） 32歲 蔡思貝 長髮Look成功吸Like
TVB視后蔡思貝自2013年奪得港姐亞軍入行，2020年更憑《踩過界II》「癲姐」一角升呢視后，現年32歲的她在1991年出世，其實都係一名「90後」！雖然有不少網民指她撞樣KOL「達哥」，但亦有網民指她自從開始留回長髮後，便增添了不少女人味，其低胸性感照更大受網民讚賞。
7） 52歲 朱茵 永遠的紫霞仙子
有網民認為講到「靚到癲」女星，不得不提「紫霞仙子」朱茵，不過亦有網民認為只有「星爺」周星馳可以將朱茵拍得靚，而現在的朱茵已經零仙氣！
6）33歲 陳穎欣 姐姐天花板
現年33歲的陳穎欣（Yanny）是前女團Super Girls成員，也是「試當真」的幕前成員，甜美的樣貌深受網民喜愛，早前憑在ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》中的超貼地演出，令觀眾印象深刻，更獲封為「姐姐天花板」！
5） 43歲 張柏芝 美貌深入民心
張柏芝出道以來標緻的美貌一直令人驚艷，《喜劇之王》和《星願》等電影中的演出，更被譽為她顏值爆錶的巔峰時期，其美貌可說深入民心，雖然今次網民未有曬出她的相片，但光提到名字就獲得眾多網民認同畀Like，令她打入香港「靚到癲女星」第5名！
4） 40歲 李佳芯 零死角女神
近日有新節目《日本18種住法》播出的視后Ali李佳芯，早年已被網民封為「零死角女神」，即使她在去年已踏入4字頭，但相貌卻Keep得勁好，素顏也未見有走樣，仲充滿少女味，有網民更稱她為「中女天花板」！
3） 22歲 Ivy So 蘇雅琳 COLLAR顏值擔當
COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）被粉絲譽為COLLAR的「顏值擔當」，美貌受到肯定，更曾獲日男大讚Girlfriendable！她亦不時性感現身，向網民豪派福利，早前她就著上貼身短裙大騷長腿，瘋狂吸Like！
2） 26歲 雲浩影 氣質美人
人稱「雲姨」的雲浩影（Cloud）曾是兒童組合Honey Bees成員，2020年憑參加ViuTV選秀節目《全民造星3》而為人認識，並於去年正式出道做歌手，成功奪得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎，有不少網民都認為她擁有完美五官，在現今年輕歌手中顏值最高，有網民則認為她的氣質比美貌更吸引人。
1） 42歲 阿嬌 靚足咁多年
有近千網民都讚同阿嬌（鍾欣潼）係真正「靚到癲女星」，有網民更封她做「亞洲版Natalie Portman」，亦有網民封她為「香港第一神顏」，大讚她五官標緻「零死角」，靚足咁多年！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！