網民 在台港女

網民討論「在台港女」冼迪琦激鬥林映暉 票數一面倒勁誇張！

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近日有網民發起「在台港女， 暉哥 vs 小迪, 應該點排?」的討論， 林映暉激鬥同樣身材出眾的冼迪琦，大家會點揀？

網民 在台港女 自然系女子日本旅行 孖暉哥 暉哥IG都晒出靚相！
暉哥IG都晒出靚相！（圖片來源：IG@lyf_maggie）
網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 極震撼！
極震撼！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

小迪票數大幅拋離 網民為暉哥平反：「女友feel一流」

林映暉近期主持《自然系女子》系列泳裝上陣再冇遮遮掩掩，身材不輸台灣靚女林莎，討論度勁高。至於第二位，現年24歲的冼迪琦（小迪）曾於劇集中飾演「馬國明養女」而為人認識，外形甜美可愛的她自從往台灣發展，由前TVB童星搖身一變成為女偶像之後更是人氣十級跳，廣受網民喜愛。

有網民就話：「覺得暉哥吸引d」，亦有人指「小迪完勝」，但從投票數字嚟睇，小迪接近1400票；暉哥只得200票，小迪可以算是大幅拋離近7倍票數！「暉哥唔錯，但一定係小迪勝」、不過亦有網民為暉哥平反「暉哥天然傻下傻下幾正」、「暉哥女友feel一流應該好女仔嚟」。

網民 在台港女 網民發起「在台港女， 暉哥 vs 小迪, 應該點排?」的討論， 林映暉激鬥同樣身材出眾的冼迪琦
網民發起「在台港女， 暉哥 vs 小迪, 應該點排?」的討論， 林映暉激鬥同樣身材出眾的冼迪琦（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

暉哥熱愛台灣 細個追棒棒堂

現年23歲的林映暉係百分百港女，細細個在中西區長大，曾讀聖嘉勒小學及聖嘉勒女書院。暉哥曾透露小時候受男子組合棒棒堂影響，加上自己喜歡跳舞演戲，於是中學畢業後，更於2016年到台灣升學，之後入讀樹德科技大學表演藝術系學士課程。在2020年，暉哥再於台北藝術大學修讀一年制藝術行政與管理研究所碩士課程。

暉哥除了專注學業，亦在閒時經營YouTube頻道。到2022年，她於三創生活園區女僕咖啡廳「KIRABASE」工作，亦開始主持TVB在台灣的製作中心的不同旅遊節目，比如《趁而家去台灣偷食…譜！》、《開餐：台灣3點3》同《自然系女子日本旅行》。

網民 在台港女 暉哥曾透露小時候受男子組合棒棒堂影響，加上自己喜歡跳舞演戲，於是中學畢業後，更於2016年到台灣升學。
暉哥曾透露小時候受男子組合棒棒堂影響，加上自己喜歡跳舞演戲，於是中學畢業後，更於2016年到台灣升學。（圖片來源：IG@lyf_maggie）
網民 在台港女 暉哥亦開始主持TVB在台灣的製作中心的不同旅遊節目
暉哥亦開始主持TVB在台灣的製作中心的不同旅遊節目（圖片來源：IG@lyf_maggie）

身材不輸台灣靚女林莎

到現在暉哥已愈來愈「進擊」！她近期主持《自然系女子》系列泳裝上陣再冇遮遮掩掩，身材不輸台灣靚女林莎，討論度勁高。

網民 在台港女 自然系女子日本旅行 孖暉哥 日日浸溫泉，Chill到爆。
日日浸溫泉，Chill到爆。（圖片來源：TVB）
網民 在台港女 自然系女子日本旅行 孖暉哥 畫面好震撼
畫面好震撼！（圖片來源：TVB）

「馬國明養女」冼迪琦寫真噴血級

現年24歲的冼迪琦（小迪）曾於劇集中飾演「馬國明養女」而為人認識，外形甜美可愛的她自從往台灣發展，由前TVB童星搖身一變成為女偶像之後更是人氣十級跳，廣受網民喜愛。早前她宣布即將從組合AKB48 Team TP中畢業，為了回饋粉絲宣布推出個人寫真集《在你心迪》，並連日來在社交網站連環公開寫真的預覽圖，清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有，早前一開放預購就全部售罄，非常搶手！

網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 冼迪琦宣布推出個人寫真集《在你心迪》。
冼迪琦宣布推出個人寫真集《在你心迪》。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

反應熱烈極快售罄

冼迪琦於Instagram公開寫真集的預購詳情，一本盛惠799台幣（約197港元），預購時間由今日（3日）中午12時開始，開放至8月24日的中午12時，預購成功的人將能於本月26日在台北出席冼迪琦的寫真簽名會。不過，由於反應實在太過熱烈，預購名額在短短幾個小時內就已經全部售罄，如果想買就要等到簽名會之後才能於網上購買。從pcstore官網中亦見到多張小迪未公開的寫真預覽圖，連濕身照亦一併出動，繼續震撼網民眼球！

網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 預購開放幾個小時就已經售罄！
預購開放幾個小時就已經售罄！（圖片來源：pcstore官網）
網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 官網中公開多張未公開過的預覽圖。
官網中公開多張未公開過的預覽圖。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 畫面非常唯美。
畫面非常唯美。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 可愛性感兼備！
可愛性感兼備！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 濕身照都有。
濕身照都有。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

宣布推出首本個人寫真集

現年24歲的冼迪琦於9歲時參演劇集《律政新人王II》並飾演馬國明養女而為人熟悉，因此又有「馬國明養女」的稱號，樣貌甜美的她早前宣布推出首本個人寫真集《在你心迪》，她在Instagram公開寫真預覽照，僅穿上白色喱士內衣的冼迪琦舉高雙手撫摸頭髮，並側身回頭望著鏡頭，性感得來又不失清純的味道，引起大批網民留言：「等了這麼久就是在等這一天」、「太性感了吧」、「又性感又漂亮」。不過依然有粉絲對於冼迪琦突然改變風格大感失望：「不要走性感路線啊！」、「就算媽媽說可以但還是不可以！！！！」

網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 冼迪琦激罕以超性感形象示人，一班粉絲看到熱血沸騰！
冼迪琦激罕以超性感形象示人，一班粉絲看到熱血沸騰！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 可愛風格的照片少女味滿瀉！
可愛風格的照片少女味滿瀉！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

超破格暗黑造型令網民噴血

冼迪琦昨晚再公開另一張寫真預覽照，她屈膝坐在地上挑戰出道以來的性感極限，穿上中間開了一個大窿的黑色內衣，以超嫵媚眼神望實鏡頭大騷傲人身材，與向來走清純路線的她形象極大反差，令大批網民留言表示舉手投降：「這是免費可以看的東西嗎」、「噴血」、「這是一向認識的小迪嗎？！」、「太辣了吧」。

網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 在IG公開超噴血造型！
在IG公開超噴血造型！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
網民 在台港女 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 間中才會小露性感。
間中才會小露性感。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp、IG@lyf_maggie

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