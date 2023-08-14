網民討論「在台港女」冼迪琦激鬥林映暉 票數一面倒勁誇張！
小迪票數大幅拋離 網民為暉哥平反：「女友feel一流」
林映暉近期主持《自然系女子》系列泳裝上陣再冇遮遮掩掩，身材不輸台灣靚女林莎，討論度勁高。至於第二位，現年24歲的冼迪琦（小迪）曾於劇集中飾演「馬國明養女」而為人認識，外形甜美可愛的她自從往台灣發展，由前TVB童星搖身一變成為女偶像之後更是人氣十級跳，廣受網民喜愛。
有網民就話：「覺得暉哥吸引d」，亦有人指「小迪完勝」，但從投票數字嚟睇，小迪接近1400票；暉哥只得200票，小迪可以算是大幅拋離近7倍票數！「暉哥唔錯，但一定係小迪勝」、不過亦有網民為暉哥平反「暉哥天然傻下傻下幾正」、「暉哥女友feel一流應該好女仔嚟」。
暉哥熱愛台灣 細個追棒棒堂
現年23歲的林映暉係百分百港女，細細個在中西區長大，曾讀聖嘉勒小學及聖嘉勒女書院。暉哥曾透露小時候受男子組合棒棒堂影響，加上自己喜歡跳舞演戲，於是中學畢業後，更於2016年到台灣升學，之後入讀樹德科技大學表演藝術系學士課程。在2020年，暉哥再於台北藝術大學修讀一年制藝術行政與管理研究所碩士課程。
暉哥除了專注學業，亦在閒時經營YouTube頻道。到2022年，她於三創生活園區女僕咖啡廳「KIRABASE」工作，亦開始主持TVB在台灣的製作中心的不同旅遊節目，比如《趁而家去台灣偷食…譜！》、《開餐：台灣3點3》同《自然系女子日本旅行》。
身材不輸台灣靚女林莎
到現在暉哥已愈來愈「進擊」！她近期主持《自然系女子》系列泳裝上陣再冇遮遮掩掩，身材不輸台灣靚女林莎，討論度勁高。
「馬國明養女」冼迪琦寫真噴血級
現年24歲的冼迪琦（小迪）曾於劇集中飾演「馬國明養女」而為人認識，外形甜美可愛的她自從往台灣發展，由前TVB童星搖身一變成為女偶像之後更是人氣十級跳，廣受網民喜愛。早前她宣布即將從組合AKB48 Team TP中畢業，為了回饋粉絲宣布推出個人寫真集《在你心迪》，並連日來在社交網站連環公開寫真的預覽圖，清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有，早前一開放預購就全部售罄，非常搶手！
反應熱烈極快售罄
冼迪琦於Instagram公開寫真集的預購詳情，一本盛惠799台幣（約197港元），預購時間由今日（3日）中午12時開始，開放至8月24日的中午12時，預購成功的人將能於本月26日在台北出席冼迪琦的寫真簽名會。不過，由於反應實在太過熱烈，預購名額在短短幾個小時內就已經全部售罄，如果想買就要等到簽名會之後才能於網上購買。從pcstore官網中亦見到多張小迪未公開的寫真預覽圖，連濕身照亦一併出動，繼續震撼網民眼球！
宣布推出首本個人寫真集
現年24歲的冼迪琦於9歲時參演劇集《律政新人王II》並飾演馬國明養女而為人熟悉，因此又有「馬國明養女」的稱號，樣貌甜美的她早前宣布推出首本個人寫真集《在你心迪》，她在Instagram公開寫真預覽照，僅穿上白色喱士內衣的冼迪琦舉高雙手撫摸頭髮，並側身回頭望著鏡頭，性感得來又不失清純的味道，引起大批網民留言：「等了這麼久就是在等這一天」、「太性感了吧」、「又性感又漂亮」。不過依然有粉絲對於冼迪琦突然改變風格大感失望：「不要走性感路線啊！」、「就算媽媽說可以但還是不可以！！！！」
超破格暗黑造型令網民噴血
冼迪琦昨晚再公開另一張寫真預覽照，她屈膝坐在地上挑戰出道以來的性感極限，穿上中間開了一個大窿的黑色內衣，以超嫵媚眼神望實鏡頭大騷傲人身材，與向來走清純路線的她形象極大反差，令大批網民留言表示舉手投降：「這是免費可以看的東西嗎」、「噴血」、「這是一向認識的小迪嗎？！」、「太辣了吧」。
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