網民盤點香港後生女藝人顏值排名 有一位最被低估靚女值得入10大！
1 | 陳苡臻Jessica：「試當真」頭號女神
現年29歲的陳苡臻Jessica（Ca姐）憑着在「試當真」被封為女神，今年年頭推出新歌《分手》，更在3月首度踏上舞台表演。
2 | 雲浩影Cloud：仙氣女神準備演唱會
28歲雲浩影（Cloud）向來係圈中嘅仙氣女歌手代表，今年初雲浩影與著名唱片監製T-Ma（馬敬恆）嘅戀情曝光，但人氣依然高企，近日更全力投入籌備個人演唱會！
3 | Ivy So@Collar：綜藝貼地表現超吸粉
憑藉亮眼外貌及貼地親民的性格，COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）一直是團中人氣最高代表。早前她參與ViuTV綜藝節目《COLLAR以為去度假》，更獲網民發文盛讚3大優點，不但情商高、處事成熟，性格亦灑脫隨和，無論外貌還是內在都大獲好評。
4 | Nancy Kwai：獲稱華納最仙氣女歌手
現年25歲的Nancy Kwai於上半年推出新碟《Blossoming》，憑著清新形象和氣質，被網民盛讚為華納最仙氣的女歌手！
5 | Yanny (陳穎欣)@試當真：年頭被金牌監製求婚
前女團Super Girls成員、現為《試當真》成員的Yanny陳穎欣，雖然已經36歲，仍憑高顏值登上討論榜單，獲網民激讚「靚得冇得輸」。今年年初更迎來甜蜜時刻，監製男友陳考威於奪得「叱咤樂壇監製大獎」時高調宣布婚訊，甜度爆錶！
6 | Yanny@Lolly Talk：女團門面人氣高
現年26歲的Yanny（劉綺婷）一直被網民譽為Lolly Talk中最出色的成員，更有不少人認為她實力足以加入COLLAR，是《全民造星IV》的滄海遺珠之一：「Yanny人靚歌甜」、「Yanny係成團最正」等讚賞聲不絕於耳。
7 | Day@Collar：推出新歌獲好評
許軼（Day）@COLLAR一向以可愛形象深受網民喜愛，更被譽為「被低估的公認美女」。日前她推出全新單曲《Hold On》，演藝方面亦有作品，3月時在《哪一天我們會紅》演學生妹表現獲讚自然夠討好，吸引大批粉絲關注。
8 | Yoyo Kot：專注拍戲夠搶鏡
Yoyo葛綽瑤不僅外貌出眾，近年參演多套人氣電視劇均獲網民一致好評，包括《那年盛夏我們綻放如花》、《社內相親》以及《無用的謊言》，實力與人氣兼備！
9 | 樊沛珈 Ah Gi：34歲依然夠曬靚
現年34歲的樊沛珈（Ah Gi）素有ViuTV「黑面女神」之稱，最近亦有份主持《730 玩返轉》，Ah Gi活躍於社交平台，不時上載靚相派福利，繼續吸引一眾粉絲關注！
10 | 阿冰：被質疑上榜資格
今次連小薯茄成員阿冰亦榜上有名，不過就引來部分網民質疑其上榜資格，認為阿冰未至於可以被歸類為高顏值女藝人，掀起一番爭議：「第10係阿冰冇理由」、「阿冰，此post 已完」、「有阿冰，都無麗英？」等。
同場加映：鍾柔美Yumi應該入前10
雖然大多數網民都認同榜上各位女神實至名歸，值得晉身十強，但亦有不少人為鍾柔美（Yumi）未能入圍而感到惋惜！鍾柔美日前遠赴西班牙巴塞隆拿度假，更在IG分享一系列旅遊靚相，身穿小背心和熱褲清涼打扮的Yumi，盡顯真性情和可愛一面，獲網民激讚。