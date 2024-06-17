網民狠批《愛回家》3大棄劇原因 個「家」經常唔齊人
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TVB皇牌節目《愛．回家之開心速遞》已突破2千幾集，當中唔少演員出出入入，有網民質疑現在的《愛回家》已失去「愛」，並解釋3大原因想棄劇！
TVB多位演員離巢 個「家」經常唔齊人
首先網民指出《愛回家》似乎因為TVB多位人才宣布離巢的關係，而令到個「家」經常唔齊人，重要角色離開，熊家和龍家的核心成員的減少，第二加許多新人以及一些不討好的演員下去硬捧，令《愛回家》更不討好。
「自從集集都見到個膠面攝石人就冇睇，三姨同細龍生都走埋仲邊到係愛回家」「仲格硬加隻楊明落去完全唔match 每次見到有佢就打機算」「愛回家啲演員換咗一半咁濟, 咁重係唔係愛回家?」有網民更建議《愛回家》不如完結「愛回家但成家永遠都唔會齊人，個個都quit倒不如喺最高峰時完咗佢，唔通等成家散哂個陣先完咩」
劇情無聊只懂抽水 無晒「愛」的表現！
第三，有網民認為現時《愛回家》劇情只懂抽水，要不荒謬之極，要不就走回老套輪迴套路，龍家兄弟姊妹互相傷害以及增加了家庭和朋友間的矛盾和爭鬥等，缺乏了「愛」的表現，「大學線」的消失都讓人感到遺憾。這種改變讓一部分觀眾感到《愛回家》已經變質，不再是他們熟悉和喜愛的那個家庭故事。
「以家集集都玩胡鬧 無哂以前初初愛回家個D單元故事」「成套野無論喺熊家定龍家都完全感覺唔到愛，啲劇情又無聊，完全唔想愛回家返屋企睇呢套嘢「成個屋企三日唔埋兩日又嘈交，同之前第一代套愛回家真係爭好遠」「仲有套嘢熊家班人做咗啲好似好溫馨嘅嘢，點知原來背後又係有原因/陰謀，呢下真係好恐怖，完全feel唔到愛，真係教壞細路」
有網民力撐《愛回家》係TVB最好看的劇集
不過亦有網民力撐TVB最好看的劇集就是《愛回家》，亦指仲有大把觀眾「成個Tvb 最好睇係愛回家」「名黎既姐 班師奶都係日日坐定定睇」「其實咁多人走的情況吓都算完整斬得幾好」「講真無人會通過愛回家，想感受到家庭既溫暖吧 講真編劇唔差啊，有陣又抽水」
圖片來源：《愛．回家之開心速遞》、IG@chengsaiho、TVB