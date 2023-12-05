網站票選「我最討厭的男、女歌手」楊千嬅與3女團成員齊入10強 金獎在望

《2023年度叱咤樂壇頒獎典禮》即將在明年1月1日舉行，在「我最喜愛的男、女歌手」5強公布後，更引發不少網民爭議，近日有網站就發起滴答樂壇「我最討厭的男、女歌手」投票活動，並公布出10強名單，原來譚詠麟同楊千嬅都已蟬聯了三屆金獎，但今年卻多出不少「生力軍」，其中更有3位女團成員及2位男團成員，都「成功」打入10強！