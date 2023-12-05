網站票選「我最討厭的男、女歌手」楊千嬅與3女團成員齊入10強 金獎在望
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《2023年度叱咤樂壇頒獎典禮》即將在明年1月1日舉行，在「我最喜愛的男、女歌手」5強公布後，更引發不少網民爭議，近日有網站就發起滴答樂壇「我最討厭的男、女歌手」投票活動，並公布出10強名單，原來譚詠麟同楊千嬅都已蟬聯了三屆金獎，但今年卻多出不少「生力軍」，其中更有3位女團成員及2位男團成員，都「成功」打入10強！
網站票選 2023年度「我最討厭的男歌手」最後10強（排名不分先後）：
譚詠麟、陳奕迅、曾比特、周柏豪、陳小春、張致恆、許志安、盧瀚霆、姜濤、冼靖峰
網站票選 2023年度「我最討厭的女歌手」最後10強（排名不分先後）：
劉蘊晴、詹天文、楊千嬅、張蔓莎、姚焯菲、肥媽、炎明熹、林二汶、吳若希、鄧紫棋
去年金獎楊千嬅有近10萬人投票
這個「我最討厭的頒獎禮」由社交網專「幫港發聲」所發起，已持續舉行到第4屆，去年最高得票者是「我最討厭的女歌手」金獎楊千嬅，有多達9萬多人投票，銀獎和銅獎得主林二汶、肥媽亦有過9萬，「我最討厭的男歌手」金獎譚詠麟則相對票數較低，只得6萬多票。今屆亦有不少網民話要將票投給楊千嬅，不過肥媽、林二汶同「生力軍」炎明熹亦有不少「支持者」！
「幫港發聲」強調：最後10強公平公正公開
今次投票活動現已踏入第二階段，讓網民從最後10強中投選出5強，口號為「一人一票，投出事實」，寫明會以IP限制投票數，每人最多選擇3個單位，如果從未投票及無法投票之人士，請更換WIFI、裝置或網絡再試，不過網民都對入圍名單有好多爭議，包括質疑GEM鄧紫棋同張曼莎點解入圍，又驚訝女團After Class竟然有3位成員都打入10強，獨欠Yumi鍾柔美。對於網民的爭議，「幫港發聲」亦有特別發出聲明，強調這份最後10強的名單完全係「公平、公正、公開」！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@yeungchinwah、IG@singmajority_hk、FB@幫港發聲、IG@sabrinasa