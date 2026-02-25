晚吹｜90後網紅靚媽爆老公偷食女同事內幕 車尾箱揭「罪證」果斷離婚拒要贍養費
Cia意外懷孕6個月才發現 畢業即閃婚
Cia透露與前夫從中三開始拍拖，交往長達10年關係一直良好。不過她自爆因為很少發生性關係，加上檢查婦科和中醫都沒有發現，直到懷孕6個月才知道有了BB。「去到畢業典禮第二日驗孕才發現，當時很驚慌，打電話給前夫，他當時很迷惘。」知道懷孕6個月的Cia即刻爆喊，幸好通知家人後大家都樂意接受。當時Cia剛出來工作，婚事安排幸好有朋友幫助，婚後與丈夫家人同住，還有工人照顧。
細仔出世後驚現老公異常行為
兩年後Cia生第二胎，她承認同樣是意外懷孕。雖然前夫經濟狀態良好，但在細仔出世後一個月，Cia發現前夫開始有異常習慣：「平日愛打扮噴香水，又夜返要搵朋友，又見apps彈出來訊息有古怪。」當她再檢查前夫的私家車時，在車尾箱發現一個袋，裡面有一本紀念冊，是一個女仔寫給前夫的紀念冊，Cia終於發現對方有出軌痕跡。
紀念冊揭發甜言蜜語 小三竟是女同事
紀念冊內有好sweet的甜言蜜語，Cia發現前夫與小三（女同事）在結婚前一年已經發生關係，小三更在紀念冊中表示會一直等這個男人。更令Cia震驚的是，她發現這位女子以前經常看她的IG story，一直在暗中觀察她的生活。
Cia找前夫父親告狀 老公堅決否認出軌
Cia先找前夫父親講述整件事，再去找前夫算帳，但前夫堅決否認出軌指控。面對鐵證如山，前夫依然死不認錯的態度讓Cia徹底心死。她選擇離家出走到酒店暫住，前夫亦有極力挽留，甚至情緒勒索，還在腰部紋身請求對方原諒。但這些舉動在Cia眼中只是虛偽的表演，完全無法挽回她已經破碎的心。
直接聯絡小三要求道歉 最終果斷離婚
Cia有聯絡小三，問對方是否知道她的存在，並向小三指出對方行為不對，希望前夫和小三給她一個道歉。最終Cia坦言：「在於我來講，離婚係最好決定。」她選擇不要贍養費，只與前夫商量子女生日後活費的安排。結局在家事法庭時，前夫竟然帶另一個女友在場，最終小三亦未能得逞上位。Cia直言就算沒有子女，都會很果斷離婚，絕不會為了孩子而委屈自己。
Cia覓得新歡3年 對方疼愛兩子如親生
Cia目前有新男友，一起了3年時間，對方亦很照顧她的兩個兒子。這段新感情讓Cia重新找回幸福，也證明了她當初果斷離婚的決定是正確的。