晚吹｜90後網紅靚媽爆老公偷食女同事內幕 車尾箱揭「罪證」果斷離婚拒要贍養費

31歲網紅靚媽Cia在最新一集《晚吹-怨女俱樂部》中親自爆料4年前離婚內幕，從中三開始的10年愛情長跑，最終因老公偷食女同事而果斷結束。這位90後醫美老闆娘的決絕態度，給了所有在婚姻中掙扎的女性一記當頭棒喝，證明了有時候放手才是最好的選擇！