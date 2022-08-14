藏族網紅丁真被批評受外國污染 3大生活習慣遭網民抵制

在2020年因一條抖音片爆紅的藏族少年丁真，俊俏的外表加上甜美天真的笑容，令年紀輕輕的他被網民追捧為「甜野男孩」。爆紅之後的丁真亦成功打入娛樂圈，入行後一帆風順的他卻因「3個生活習慣」被網民批評他受到外國污染，純真不再！