藏族網紅丁真被批評受外國污染 3大生活習慣遭網民抵制
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在2020年因一條抖音片爆紅的藏族少年丁真，俊俏的外表加上甜美天真的笑容，令年紀輕輕的他被網民追捧為「甜野男孩」。爆紅之後的丁真亦成功打入娛樂圈，入行後一帆風順的他卻因「3個生活習慣」被網民批評他受到外國污染，純真不再！
「甜野男孩」丁真被指受外國污染
現年21歲的丁真憑7秒抖音片爆紅之後，成功打入娛樂圈，不但上了春晚等大型節目，更時不時出演《天天向上》、《中餐廳5》等大型人氣節目。網民發現原本形象「天真無邪」的丁真，在進入娛樂圈之後，變得愛喝星巴克等外國美食，早前更被發現自拍時使用iPhone13，又愛玩外國製VR遊戲。網民批評他受到外國物資污染，不再是當年會睡在蒙古包的純真丁真。
有網民反對該看法 「要求太無理」
雖然如此，但大部分網民都反擊表示認為丁真所使用的、所吃的都跟一般年輕人一樣，不應該對丁真提出如此無理的要求。
2020年靠7秒抖音爆紅
丁真在2020年在回家的路上偶然遇上攝影師胡波，原本想拍攝丁真弟弟的胡波，因為未能遇上丁真弟弟，所以改拍丁真。丁真就在誤打誤撞的情況下，一夜之間成為抖音紅人，他的抖音影片不但在內地廣泛傳播，隨後在日本、韓國等地都被廣泛報道。
一度因「醉氧」帥臉崩壞
早前在微博就因為幾張丁真的「近照」截圖，圖中丁真不單止油頭粉面，而且面圓圓明顯發福，額上更有大量頭紋，目測老了十幾歲，不少網民都慨嘆丁真在城巿生活一到1年就被摧殘如此，紛紛表示心痛！不過有粉絲就為丁真抱不平，解釋來自山上的他之所以變得「油膩」，是源於下山「醉氧」才會造成面部浮腫，而此種反應亦稱為「低原反應」，是指高原海拔生活的人，在氧氣較濃的地區，所產生的適應不良症狀，病症仃如有任胸悶、浮腫等。