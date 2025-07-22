網紅Toyz豪擲千萬為女友買豪宅 奢華裝修曝光 竟遭網民質疑轉移資產
Toyz女友篠崎泫高調曬豪宅奢華裝修
Toyz女友篠崎泫近日在社交平台高調宣布購入人生第二間物業，並大方分享多張新居照片及影片。據悉，該豪宅位於台北內湖區，雖然是屋齡15年的二手樓，但室內面積高達1,250呎，成交價更高達5,000萬台幣（約1,335萬港元）。從篠崎泫分享的畫面可見，全屋經過精心翻新，打造成溫馨的奶茶色系風格，不但有女生夢寐以求的獨立衣帽間，更為愛貓設置專屬活動空間。最令人羨慕的是，浴室內設有超大浴缸及和式風呂，極盡奢華。篠崎泫在影片中表現雀躍，並透露新居的家電及部分裝修均有廠商贊助，難怪能打造出如此完美的Dream House。
台媒驚爆Toyz出資千萬 獄前交託所有資產
篠崎泫年紀輕輕便能購入千萬豪宅，其理財能力令人驚訝，不過隨即就有人爆料指Toyz在女友今次置業中，大方贊助了1,000萬台幣（約267萬港元）！報道指，Toyz在入獄前最掛心的就是女友篠崎泫，除了曾在直播中公開呼籲粉絲幫忙照顧她，更將實際行動付諸實行。由於Toyz是香港人，在台灣的飲料店生意及其他資產多數掛在合夥人名下，過去曾因合夥糾紛而對外人極不信任，因此在入獄前已將所有資產及副業，全權交由最信賴的女友篠崎泫代為管理，以便安心服刑。不過對於代管資產一事，篠崎泫曾親自回應網民，強調自己「沒有領過一毛酬勞」。
網民反應兩極 質疑資金來源「案情不單純」
事件曝光後，網民反應呈現兩極化。不少網民力撐篠崎泫，認為她對Toyz不離不棄，是患難見真情的表現：「Toyz總算找對人了，這個女友值得信賴」、「肯在男友低谷時不離不棄，這點錢算甚麼」、「這是真愛，羨慕了」。但亦有大批網民對資金來源及背後動機提出質疑，認為案情不單純：「說是贊助，聽起來更像資產轉移」、「沒有領酬勞，但直接送一千萬？這邏輯不通」、「用千萬買樓，真的只是代管資產這麼簡單？」、「感覺水很深，這操作太可疑了」，認為事件可能涉及更複雜的財務安排。