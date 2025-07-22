網紅Toyz豪擲千萬為女友買豪宅 奢華裝修曝光 竟遭網民質疑轉移資產

網紅Toyz（劉偉健）2021年因被查獲販賣二級毒品大麻煙彈而被捕，最終被判刑4年2個月，並於去年5月正式入獄。在Toyz事業與人生直插谷底時，女友篠崎泫依然對他不離不棄，一直陪伴在側。Toyz亦曾在入獄前的直播中，坦言最捨不得的就是女友，可見兩人感情非常深厚。如今爆出Toyz豪擲千萬為女友置業，似乎是將昔日承諾兌現，以另一種方式在獄外照顧女友……