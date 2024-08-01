百萬性感網紅Vyvan Le獲封「荷蘭郭珮文」 IG狂曬超狂野cosplay靚相

IG擁有過百萬粉絲荷蘭的網紅Vyvan Le近日被封為「荷蘭郭珮文」，染有一頭粉紅長髮的她，不只外貌和港姐郭珮文（Juliana）相似，連身形都一樣Big爆，其IG中除了有超多尺度勁大的靚相，更有許多性感cosplay照，吸睛程度更勝獲封為「TVB最強Body」的郭珮文！

