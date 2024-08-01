荷蘭郭珮文

百萬性感網紅Vyvan Le獲封「荷蘭郭珮文」 IG狂曬超狂野cosplay靚相

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IG擁有過百萬粉絲荷蘭的網紅Vyvan Le近日被封為「荷蘭郭珮文」，染有一頭粉紅長髮的她，不只外貌和港姐郭珮文（Juliana）相似，連身形都一樣Big爆，其IG中除了有超多尺度勁大的靚相，更有許多性感cosplay照，吸睛程度更勝獲封為「TVB最強Body」的郭珮文！

「荷蘭郭珮文」Vyvan Le 係中越混血兒

現年28歲的Vyvan Le據指是中越混血兒，在中國出世後就隨家人移民到荷蘭，因此在荷蘭長大的她擁有一副華人臉孔，2015年她開始玩IG，因經常大曬性感比堅尼照而受到網民喜愛，現時IG已有過百萬粉絲，職時是freelance model，身高162cm，體重43KG。

荷蘭郭珮文 Vyvan紮馬尾pose。（圖片來源：Vyvan Le IG）
Vyvan紮馬尾pose。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 Vyvan泳衣照。（圖片來源：Vyvan Le IG）
Vyvan泳衣照。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 （圖片來源：Vyvan Le IG）
（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 郭珮文參選港姐前染有一頭金髮，被傳媒封為「金髮蔡思貝」，不過郭珮文的IG至今都係得約10萬粉絲。（圖片來源：郭珮文IG）
郭珮文參選港姐前染有一頭金髮，被傳媒封為「金髮蔡思貝」，不過郭珮文的IG至今都係得約10萬粉絲。（圖片來源：郭珮文IG）

Vyvan Le 後背有六字中文紋身

Vyvan愛四出旅遊，也曾到訪香港，在海傍和街頭性感留影，日前她就現身巴黎，拎住紅酒和法包影靚相。在Vyvan的IG中，可以發現她的背部有一行中文紋身，寫著「掌控你的命運」，有不少外國網民用google lens來cap圖翻譯，竟譯出不同的英文內容，十分搞笑。

荷蘭郭珮文 近日Vyvan曾到訪巴黎。（圖片來源：Vyvan Le IG）
近日Vyvan曾到訪巴黎。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 Vyvan曾遊覽香港。（圖片來源：Vyvan Le IG）
Vyvan曾遊覽香港。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 仲到海傍打卡。（圖片來源：Vyvan Le IG）
仲到海傍打卡。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 Vyvan背部和手臂都有紋身。（圖片來源：Vyvan Le IG）
Vyvan背部和手臂都有紋身。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 去旅行時Vyvan大方飛釘。（圖片來源：Vyvan Le IG）
去旅行時Vyvan大方飛釘。（圖片來源：Vyvan Le IG）

真人版娜美＋Tifa 撞樣選港姐前郭珮文

Vyvan曾染金髮，也曾試過染藍髮，近年則keep住一頭粉紅色長髮，與去年參選港姐前的郭珮文無論身形或髮型都有幾分相似，不過Vyvan衣著更大膽，更不時大玩cosplay，cos的動漫人物包括《ONE PIECE》的娜美、《Final Fantasy VII》的Tifa和《原神》的甘雨等。

荷蘭郭珮文 Vyvan金髮Look（圖片來源：Vyvan Le IG）
Vyvan金髮Look（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 Vyvan藍髮Look。（圖片來源：Vyvan Le IG）
Vyvan藍髮Look。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 Vyvan曾cos《Final Fantasy VII》的Tifa。（圖片來源：Vyvan Le IG）
Vyvan曾cos《Final Fantasy VII》的Tifa。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 變身真人版娜美。（圖片來源：Vyvan Le IG）
變身真人版娜美。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 仲有《原神》甘雨。（圖片來源：Vyvan Le IG）
仲有《原神》甘雨。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 （圖片來源：Vyvan Le IG）
（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 （圖片來源：Vyvan Le IG）
（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 仲有眼鏡娘Look。（圖片來源：Vyvan Le IG）
仲有眼鏡娘Look。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 刷牙Look。（圖片來源：Vyvan Le IG）
刷牙Look。（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 （圖片來源：Vyvan Le IG）
（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 （圖片來源：Vyvan Le IG）
（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 （圖片來源：Vyvan Le IG）
（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 （圖片來源：Vyvan Le IG）
（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 （圖片來源：Vyvan Le IG）
（圖片來源：Vyvan Le IG）
荷蘭郭珮文 （圖片來源：Vyvan Le IG）
（圖片來源：Vyvan Le IG）

撰文：東方新地圖片來源：Vyvan Le IG、郭珮文IG

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