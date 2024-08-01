百萬性感網紅Vyvan Le獲封「荷蘭郭珮文」 IG狂曬超狂野cosplay靚相
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IG擁有過百萬粉絲荷蘭的網紅Vyvan Le近日被封為「荷蘭郭珮文」，染有一頭粉紅長髮的她，不只外貌和港姐郭珮文（Juliana）相似，連身形都一樣Big爆，其IG中除了有超多尺度勁大的靚相，更有許多性感cosplay照，吸睛程度更勝獲封為「TVB最強Body」的郭珮文！
「荷蘭郭珮文」Vyvan Le 係中越混血兒
現年28歲的Vyvan Le據指是中越混血兒，在中國出世後就隨家人移民到荷蘭，因此在荷蘭長大的她擁有一副華人臉孔，2015年她開始玩IG，因經常大曬性感比堅尼照而受到網民喜愛，現時IG已有過百萬粉絲，職時是freelance model，身高162cm，體重43KG。
Vyvan Le 後背有六字中文紋身
Vyvan愛四出旅遊，也曾到訪香港，在海傍和街頭性感留影，日前她就現身巴黎，拎住紅酒和法包影靚相。在Vyvan的IG中，可以發現她的背部有一行中文紋身，寫著「掌控你的命運」，有不少外國網民用google lens來cap圖翻譯，竟譯出不同的英文內容，十分搞笑。
真人版娜美＋Tifa 撞樣選港姐前郭珮文
Vyvan曾染金髮，也曾試過染藍髮，近年則keep住一頭粉紅色長髮，與去年參選港姐前的郭珮文無論身形或髮型都有幾分相似，不過Vyvan衣著更大膽，更不時大玩cosplay，cos的動漫人物包括《ONE PIECE》的娜美、《Final Fantasy VII》的Tifa和《原神》的甘雨等。
撰文：東方新地圖片來源：Vyvan Le IG、郭珮文IG