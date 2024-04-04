Yumi.K

台百萬辣模Yumi.K險走光遭大叔望到實 發文聲討卻被網民鬧轉頭

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Keith

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坐擁140萬粉絲的台灣網紅Yumi.K經常大曬身材，在公眾地方都打扮性感，毫不在意路人的目光。不過日前網上瘋傳一段Yumi.K被大叔偷望的短片，不過主角Yumi.K反而被鬧翻轉頭！

台百萬網紅Yumi.K短裙滑落險走光遭大叔狂望

台百萬網紅Yumi.K日前到澳門旅遊，近日到在IG上傳一連串的美照大派福利。日前就上傳了一條短片，片中Yumi.K身穿一件粉紅色超低裝短裙，在準備拍照的時候，短裙離奇滑落，卻被一名路過的大叔望到實一實，Yumi.K見到後亦即刻急急用手遮胸，全程黑面怒啤住對方。

Yumi.K 一開始Yumi.K都未有意識到。（圖片來源：IG@yumibb8888）
一開始Yumi.K都未有意識到。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 當Yumi.K知道大叔一直望住自己，就即刻用手遮胸。（圖片來源：IG@yumibb8888）
當Yumi.K知道大叔一直望住自己，就即刻用手遮胸。（圖片來源：IG@yumibb8888）

網民反應兩極 鬧爆：怕別人看就把衣服穿好

Yumi.K上傳短片的同時，又發文指：「吼 你看就看 為什麼要擋我濾鏡🥹」。此文一出，即刻惹來大批網民留言怒轟Yumi.K：「又要穿成這樣 又要怕別人目光」、「怕有錢人看不到又怕被窮人看」、「妳這行為跟美國健身房蟑螂沒啥區別」、「人家大概是覺得穿得那麼老暴露成何體統，紅燈區的小姐還比較密實」、「又要著、又要怕人視姦、那你為什麼要穿？」、「男生真的要好好保護自己！」等。不過亦有人支持她的舉動，「失控了，先生」、「阿伯眼神太不禮貌」

Yumi.K Yumi.K 遊澳門的時候都著得好性感。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 遊澳門的時候都著得好性感。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 從來不掩飾自己好身材。（圖片來源：IG@yumibb8888）
從來不掩飾自己好身材。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K （圖片來源：IG@yumibb8888）
（圖片來源：IG@yumibb8888）

台百萬網紅Yumi.K 僅著內衣搭港鐵

擁有G Cup上圍的Yumi.K，去年曾經上身僅穿著一件粉綠色內衣，下身配襯牛仔短褲，披散著長髮現身港鐵，引來眾多網民熱議：「好猛穿這樣」、「太突出了」、「人間兇器」、「如果在香港地鐵上看見你，不知道眼睛看哪裡好」、「美女是勇敢的台灣人！征服香港了！」、「這是影片情節吧！穿這樣」、「如果我看到１定貼緊緊，幫妳擋風免得著涼了」、「連外套都不穿太狠了」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「香港mtr淪陷了」等等。

Yumi.K Yumi笑指這是趟「每天2萬步的旅程」。（圖片來源：IG@aboutyumik）
Yumi笑指這是趟「每天2萬步的旅程」。（圖片來源：IG@aboutyumik）

被質疑「攞拍」 拍片證清白

有網民就質疑：「估計拍照時除了外套，拍完就穿回外套了吧，否則引起暴動！」為了證明自己並非「擺拍」（指刻意設計構圖的相片），Yumi.K隨即分享了一段她在港鐵內僅著內衣的影片，影片全長僅8秒，不過就見到一開頭Yumi.K已是僅著內衣站在港鐵車廂內，並低頭認真看著手機，之後發現鏡頭對著她，才放下手機抬頭看著前方，還側頭將一頭長髮向前撥，做出咬唇的誘人表情。

Yumi.K Yumi曬出影片力證自己當時並非「擺拍」，而是真的僅著內衣搭港鐵。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi曬出影片力證自己當時並非「擺拍」，而是真的僅著內衣搭港鐵。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 由玩手機到望向鏡頭。（圖片來源：IG@yumibb8888）
由玩手機到望向鏡頭。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 發現被拍立即撥靚把頭髮。（圖片來源：IG@yumibb8888）
發現被拍立即撥靚把頭髮。（圖片來源：IG@yumibb8888）

網民好擔心Yumi.K會被捕

Yumi.K今次在港鐵車廂上身僅著內衣的大膽行為，雖然受到不少網民讚賞，但也有網民好擔心她會被拘捕，直言：「香港有猥褻暴露罪，小心，美女」、「沒有警察拘捕妳？」、「極有可能已經違反港鐵附例中的一條罪行」、「小心畀人拉，公眾地方行為不檢」、「在香港這樣隨時坐牢」等等。

Yumi.K 長髮飛揚。（圖片來源：IG@yumibb8888）
長髮飛揚。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 走到車廂中間。（圖片來源：IG@yumibb8888）
走到車廂中間。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 咬唇。（圖片來源：IG@yumibb8888）
咬唇。（圖片來源：IG@yumibb8888）

靚相由好姊妹操刀 同一裝扮遊澳門

Yumi.K其後在IG回答網民疑問時，透露她現在已離開了香港，相片是由她的好姊妹操刀拍攝，而僅著內衣搭港鐵，被網民質疑：「有這麼熱嗎？」Yumi.K就直言：「香港很熱！」不過原來不只在香港，Yumi.K之後去到澳門進餐時，都係穿著同一副清涼的打扮，她更打側身扮作親吻背後的小巴黎鐵塔，令畫面顯得更立體。

Yumi.K Yumi約一周前剛到達香港機場時，已試過僅著Bra兼玩高抄同飛機合照。（圖片來源：IG@aboutyumik）
Yumi約一周前剛到達香港機場時，已試過僅著Bra兼玩高抄同飛機合照。（圖片來源：IG@aboutyumik）
Yumi.K 同一打扮遊澳門，側身影相更立體。（圖片來源：IG@yumibb8888）
同一打扮遊澳門，側身影相更立體。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 全程戴住黑超。（圖片來源：IG@yumibb8888）
全程戴住黑超。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 笑指：「風景美美噠，但不用期待餐點！」（圖片來源：IG@yumibb8888）
笑指：「風景美美噠，但不用期待餐點！」（圖片來源：IG@yumibb8888）

羅志祥演唱會現場變身「蝴蝶姐姐」

去年羅志祥再登台北小巨蛋舉行演唱會，台下驚見「蝴蝶姐姐」的蹤影，引起網民關注！可是此「蝴蝶姐姐」真身是網紅Yumi.k，並非被指控與羅志祥出軌的「蝴蝶姐姐」簡愷樂。Yumi.k在社交平台上傳了一張手舉印有羅志祥名字和照片的手幅，並留言寫道： 「一個人看演唱會。」相中的Yumi.k身穿蝴蝶款式的吊帶背心盡顯豐滿的身形，驚人尺度引起網民的熱烈討論！

Yumi.K Yumi.k在羅志祥演唱會身穿蝴蝶上衣，被網民封為新一代「蝴蝶姐姐」。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.k在羅志祥演唱會身穿蝴蝶上衣，被網民封為新一代「蝴蝶姐姐」。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 早前Yumi再去小巨蛋睇楊丞琳演唱會，衣著更加大尺度，不過今次有著外套！（圖片來源：IG@yumibb8888）
早前Yumi再去小巨蛋睇楊丞琳演唱會，衣著更加大尺度，不過今次有著外套！（圖片來源：IG@yumibb8888）

正妹「蝴蝶姐姐」大起底

台灣百萬網紅「Yumi.k」IG粉絲數已攀升到超過140萬，她過去因一支被朋友肘擊胸部的影片爆紅，平日作風大膽，經常於社交平台上大派福利！之前她更曾以極度性感的服裝去看演唱會、穿爆乳裝搭纜車等等，紅遍台灣網紅界！

Yumi.K 正妹Yumi.k打扮一向豪放，話題度爆燈！（圖片來源：IG@yumibb8888）
正妹Yumi.k打扮一向豪放，話題度爆燈！（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K 驚人尺度令她十分受網民歡迎。（圖片來源：IG@yumibb8888）
驚人尺度令她十分受網民歡迎。（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K IG張張相都超大尺度！（圖片來源：IG@yumibb8888）
IG張張相都超大尺度！（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K （圖片來源：IG@yumibb8888）
（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K （圖片來源：IG@yumibb8888）
（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K （圖片來源：IG@yumibb8888）
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Yumi.K （圖片來源：IG@yumibb8888）
（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K （圖片來源：IG@yumibb8888）
（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K （圖片來源：IG@yumibb8888）
（圖片來源：IG@yumibb8888）
Yumi.K （圖片來源：IG@yumibb8888）
（圖片來源：IG@yumibb8888）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@yumibb8888、IG@aboutyumik

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