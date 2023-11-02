台百萬網紅Yumi.K來港著Bra通街走 網民狂讚「好猛」但最擔心一件事
台百萬網紅Yumi.K 僅著內衣搭港鐵
擁有G Cup上圍的Yumi.K，日前上身僅穿著一件粉綠色內衣，下身配襯牛仔短褲，披散著長髮現身港鐵，引來眾多網民熱議：「好猛穿這樣」、「太突出了」、「人間兇器」、「如果在香港地鐵上看見你，不知道眼睛看哪裡好」、「美女是勇敢的台灣人！征服香港了！」、「這是影片情節吧！穿這樣」、「如果我看到１定貼緊緊，幫妳擋風免得著涼了」、「連外套都不穿太狠了」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「香港mtr淪陷了」等等。
被質疑「攞拍」 拍片證清白
有網民就質疑：「估計拍照時除了外套，拍完就穿回外套了吧，否則引起暴動！」為了證明自己並非「擺拍」（指刻意設計構圖的相片），Yumi.K隨即分享了一段她在港鐵內僅著內衣的影片，影片全長僅8秒，不過就見到一開頭Yumi.K已是僅著內衣站在港鐵車廂內，並低頭認真看著手機，之後發現鏡頭對著她，才放下手機抬頭看著前方，還側頭將一頭長髮向前撥，做出咬唇的誘人表情。
網民好擔心Yumi.K會被捕
Yumi.K今次在港鐵車廂上身僅著內衣的大膽行為，雖然受到不少網民讚賞，但也有網民好擔心她會被拘捕，直言：「香港有猥褻暴露罪，小心，美女」、「沒有警察拘捕妳？」、「極有可能已經違反港鐵附例中的一條罪行」、「小心畀人拉，公眾地方行為不檢」、「在香港這樣隨時坐牢」等等。
靚相由好姊妹操刀 同一裝扮遊澳門
Yumi.K其後在IG回答網民疑問時，透露她現在已離開了香港，相片是由她的好姊妹操刀拍攝，而僅著內衣搭港鐵，被網民質疑：「有這麼熱嗎？」Yumi.K就直言：「香港很熱！」不過原來不只在香港，Yumi.K之後去到澳門進餐時，都係穿著同一副清涼的打扮，她更打側身扮作親吻背後的小巴黎鐵塔，令畫面顯得更立體。
羅志祥演唱會現場變身「蝴蝶姐姐」
去年羅志祥再登台北小巨蛋舉行演唱會，台下驚見「蝴蝶姐姐」的蹤影，引起網民關注！可是此「蝴蝶姐姐」真身是網紅Yumi.k，並非被指控與羅志祥出軌的「蝴蝶姐姐」簡愷樂。Yumi.k在社交平台上傳了一張手舉印有羅志祥名字和照片的手幅，並留言寫道： 「一個人看演唱會。」相中的Yumi.k身穿蝴蝶款式的吊帶背心盡顯豐滿的身形，驚人尺度引起網民的熱烈討論！
正妹「蝴蝶姐姐」大起底
台灣百萬網紅「Yumi.k」IG粉絲數已攀升到超過140萬，她過去因一支被朋友肘擊胸部的影片爆紅，平日作風大膽，經常於社交平台上大派福利！之前她更曾以極度性感的服裝去看演唱會、穿爆乳裝搭纜車等等，紅遍台灣網紅界！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！