台百萬網紅Yumi.K來港著Bra通街走 網民狂讚「好猛」但最擔心一件事

台灣辣模Yumi.k在IG擁有超過140萬粉絲，受到網民熱捧除了因為她的天賦好身形外，更因為她從不吝嗇經常穿著清涼打扮出巡，向粉絲大派福利，近日她來到香港，上身更只穿著一件Bra就去搭港鐵，引來網民瘋狂畀Like，但亦有網民為她擔心一件事！