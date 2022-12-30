《緣路山旮旯》登上串流平台口碑插水 網友嗌悶 又關蘇麗珊事
嫌愛情小品冇靚仔主角
《緣路山旮旯》平安夜在Disney+上架，有看過該片的網友直言「頂到12分鐘頂唔住，放棄！」他不但將責任歸咎於男主角岑珈其不夠靚仔：「呢啲愛情小品冇個靚仔男主角已經難搞」，連其中一位女角蘇麗珊都踩埋：「仲要一開波送個蘇麗珊俾你先，搞唔掂！」引來網民熱烈討論！
過咗蘇麗珊部份好好多
其中不少爭論放在岑珈其的樣貌上，但網友認為這樣才有喜劇感：「睇靚仔溝晒D女，同現實正路一樣的話，先冇新意。」不過網友似乎對其中一位女主角蘇麗珊「趕客」感到一致認同：「很贊成蘇麗珊超級難頂，因為佢完全唔識做戲。」更有網友安慰樓主說：「過左蘇麗珊就好好多。」以及「後面梁雍婷和余香凝好好睇。」
《繩角》已被轟演技「小學雞」
蘇麗珊近日已不只一次被批評不會演戲，她早於《繩角》做反派，飾演明日集團CEO的范兆風，惹來很多反嚮，不少網民狠批演她技「小學雞」，更在論區開po狠批她令觀眾出戲，指 「個八婆蘇麗珊好討厭」、「完全唔舒合呢個角色…做casting個個真係好有問題…」，直踩她的演出仍停留在《哪一天我們會飛》。
《明日戰記》登Netflix亦遭網民狂踩
事實上，除了《緣路山旮旯》登上串流平台Disney+惹來負皮外，早前登陸Netflix播放的《明日戰記》也遇到同一個問題，《明日戰記》於戲院上映時口碑一致向好，於香港的票房更破8100萬港元，但早前於串流平台上架，很多網民劣評為「不折不扣嘅爛片」，與在戲院上映當時的反應大相徑庭：「橫睇掂睇都係套不折不扣嘅爛片」、「唔知點解佢地既廣東話我聽唔明同唔入戲， 所有人講野仲衰過遊戲配音」、「真係睇都浪費時間」等，看來於大銀幕及小屏幕看電影的準則及尺度，有很大分別！
網民分析：因為唔洗俾錢
有網民認為給予負面評論的大多都是免費在Netflix睇戲的人，所以才會突然有一大班人批評該戲：「因為唔洗俾錢，明明唔鐘意睇開人都會開嚟睇下，自然多負評啦！」、「因為Fans係入戲院睇，等Netflix出咗先睇嘅係hater」等。
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