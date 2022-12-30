《緣路山旮旯》登上串流平台口碑插水 網友嗌悶 又關蘇麗珊事

由黃浩然執導，岑珈其、余香凝領銜主演的地道愛情小品《緣路山旮旯》，之前入圍大阪亞洲及烏甸尼遠東等電影節，上映時獲得各界好評，最後票房埋單收過1000萬港元，不過最近登陸串流平台Disney+後，得到的口碑卻兩極，有網友於fb一個群組開po討論，直言頂唔到12分鐘便放棄！