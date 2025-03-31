緬甸地震｜學者分析1關鍵香港恐發生7級地震 連帶效應唔止影響日本？
香港有機會地震!? 中大教授提醒：緬甸地震是警示
香港中文大學地球與環境學系教授楊宏峰指出，緬甸地震的地震源於全長1,200公里的實皆斷層，位於印度板塊與歐亞板塊碰撞邊界。近120年計，震央500公里內，6級以上的地震，不足兩年就有一次。
而這次的強震震央在斷層中段，自1839年後未發生過地震，此次釋放累積逾180年的能量，由於屬於淺層地震，因此影響也較嚴重，又言：「應該是緬甸近100年來最大的一次地震。地震影響主要是看距離，像這麼大的地震，幾百公里之內，震感都是非常強烈，所以才會出現泰國有正在建的大樓都出現了倒塌。」
香港海底存在「濱海斷層」 與「實皆斷層」相似
楊教授隨後就指出，香港以南50至60公里的海底存在「濱海斷層」，情況與實皆斷層相似，兩側的海南與潮汕地區近數百年曾發生大地震，中間的珠江口對出就沒有。不過又解釋表示濱海斷層並非板塊邊界，因此活躍度遠遠不及實皆斷層，但仍不能掉以輕心。
中大教授提醒表示：危險性在未來是存在
楊宏峰表示：「它對我們香港是一個很好的警示，整條斷裂帶，在兩側現在也發生過很大的地震，但是在大灣區、珠江口，附近的段落，在近期內沒發生過那麼大的地震，所以這並不意味著說我們這邊更安全，反而是這邊若是地震空區的話，那地震的危險性在未來是存在的。」又提醒假如香港發生地震，根據之前的預測強度恐達到7級。
點擊睇片（29:05開始）
地震有機會引發香港海嘯？
香港被譽為福地向來甚少發生天災，不過就有不少網民擔心日本南海海槽地震發生後，有機會波及香港。據日本地震調查委員會的報告，南海海槽每隔100至200年便會發生一次8級或以上的巨大地震。，根據2025年的最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率由2024年約74%至81%，提升至2025年的75%至82%。
而近來，天文台發佈最新文章《日本南海海槽的地震風險及其對香港的潛在影響》，當中寫道香港位處歐亞板塊之內，雖然並非板塊邊緣或地震帶，但當南海海溝特大地震發生時，天文台分析，香港不會即時受到影響，不過海嘯波大約會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域，其後約1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。