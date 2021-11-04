練美娟還原無綫女星姣錫當紅人夫事件 自爆失身年齡再爆Edan癖好
文：東方新地｜圖：《月傾會》圖片及截圖、[email protected] linkuen13
練美娟爆18歲失身 愛大叔唔愛鮮肉
練美娟最近拍廣告、做MC又有新節目未停過，事業起飛感情未有著落，31歲娟姐透露單身了4年，主持林柏希問娟姐揀男友有咩要求？娟姐話：「我鍾意偏向成熟啲，小鮮肉嗰啲我係一般！（強尼啱你喎？）強尼嗰一類，我鍾意啲安穩感覺，我係鍾意大叔㗎﹗」對上一個男友，更加大過娟姐十幾年﹗娟姐坦白自己單身4年後，又坦白自己失身年齡「失身呀？18歲，合法嘅！死啦，我經理人抹緊汗呀！」其後再爆初戀在小學五年級！
目擊TVB女星狼啜當紅人夫小生
練美娟爆完自己嘅底蘊後繼續爆料，娟姐曾在《晚吹-有酒今晚吹》大爆曾經親眼見過一個無綫女藝員姣錫當紅人夫嘅場面，娟姐指前度是無綫員工，曾陪他出席無綫飯局時目擊事件，娟姐在節目爆：「嗰個男高高大大，好紅嘅﹗嗰晚佢同一個女藝員好似情侶咁親蜜，我記得個男係有老婆，所以仲問當時嘅男朋友，男友叫我唔好理咁多飲酒啦。」
主持林柏希就叫娟開名講出邊個藝人，娟姐立即面有難色，佢話真係唔開得名，惟有還原目擊經過，「就係食食吓飯，突然攬攬就錫埋去，人夫嗰時係食緊嘢，都無啦啦錫埋去，阿人夫就又錫番埋去囉，好似要畀吓面咁﹗嗰時我就諗原來娛樂圈係咁嘅﹗」娟姐即場姣精上身，示範當晚飯局入面姣錫TVB人夫嘅場面！
娟姐爆Stanley係小氣鬼
練美娟不時與人氣偶像MIRROR成員合作，自然有料爆，主持林柏希問拍攝《大叔的愛》時Edan、Anson Lo同Stanley三個，邊個最孤寒、最小氣同最多女冧？娟姐秒答教主Anson Lo最多女冧，「最多女冧一定係Anson Lo莫屬，無論青春少艾或者已婚人妻，你知唔知連我表姨媽都好鍾意佢！」最小氣，原來係Stanley，「我可以講嘅係Stanley，可能我同佢熟，佢成日都會對我小氣囉！譬如有時預咗好多嘢，佢會話『又冇預我，娟姐』，跟住我心諗，男人老狗唔好同我計呢啲啦，我好相信係因為佢同我熟，所以佢會咁樣同我玩！」至於最孤寒，娟姐就話真係諗唔到，反而主動爆料話邊個最鹹濕！
爆Edan好鹹濕成日睇女
練美娟主動爆Edan最鹹濕，娟姐話：「我覺得Edan最鹹濕！因為佢血氣方剛，我成日見到佢平日休息嘅日子，都係睇女仔嘅IG！我成日話，又睇女呀，佢話，睇吓女仔啫，你知佢嗰啲乞人憎樣。我唔敢講咁樣係鹹濕，但係佢對異性最有興趣啦！唔係鹹濕，但係成日睇女囉！」
嫌肥仔@ERROR矮過自己
之後林柏希再問娟姐，ERROR肥仔同音樂人伍仲衡，兩個都先後被七師傅爆料，話佢哋都好鍾意娟姐，如果兩個必定要揀一個，娟姐會揀邊個呢？娟姐諗咗一陣：「肥仔唔啱呀，我只能夠講肥仔唔啱！我真係介意另一半矮過我！」至於伍仲衡，娟姐就話：「點解件事會發生呢，係我做我飲酒個節目，跟住請咗Harry（伍仲衡）同埋師傅（七師傅）上嚟，跟住師傅就『7噏』，話佢一直留意我、好鍾意我！之後我哋真係交換咗電話話約食飯，但係我又忙、佢又忙啦！」
㨂黃德斌唔要古天樂
林柏希問娟姐如果開拍一個配對節目，黃德斌、許紹雄同鄧健泓三個圈中男星，佢會揀邊個？娟姐就話：「我一定係黃德斌！我拍劇又識佢啦，佢係一個內斂嘅人！」如果古天樂VS黃德斌又點揀？娟姐都係揀德斌喎﹗主持同時又問依家係咪有當紅嘅感覺？娟姐就話：「我唔知道點樣為之紅，但係我多人認識咗係真嘅！入咗行都幾年啦，之前都有主持一啲節目，當時喺條街度行，係冇人realize到你！」娟姐坦言唔係走玉女路線，反而自嘲係個「肉肉女」！