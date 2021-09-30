練美娟自爆曾被公司要求執執個殼 堅拒就範：我咁先至係獨特
文：東方新地｜圖：練美娟IG
練美娟 首次拍電影
練美娟（娟姐）早前憑人氣劇《大叔的愛》人氣急升，近日她首度進軍電影界，參演由葉念琛執導的英皇電影《分手專家》，電影演員陣容還有陳家樂、曾樂彤、馬思惠、劉若寶、黎峻和七仙羽師傅等，娟姐直言自己首次拍戲，覺得緊張又興奮。
轉型演惡女
31歲的娟姐在戲中演一個惡死的熟女OL，是一個類似反派的角色，跟她在《大叔的愛》中「手撕雞髀」的傻大姐Carmen完全不同，她笑言曾擔心自己能否勝任，但幸好得到導演葉念琛悉心指導，希望電影上映後，能給予到觀眾新鮮感。
直認曾被要求減肥
因為楊洛婷自爆曾被舊公司逼去執樣一事，訪問中娟姐亦被問到有否被公司要求過變靚啲？，大方回應指自己在初初加入公司時，的確有被要求過要清減少少，但被娟姐堅決拒絕，並向公司極力爭取，指自己若果瘦了，便和一般的靚女沒有分別，只會是大海之中見到全部一樣的靚女。
肥得來都靚先至係獨特
娟姐笑指自己現在肥得來都靚、都討好，咁先至係獨特，而她就最鍾意獨特，因此她表示如無意外，都會同公司講聲：「我唔會減肥」！
練美娟曾為拍《大叔的愛》增磅4KG
練美娟早前在ViuTV熱爆劇《大叔的愛》中飾演賴嘉雯（Carmen）而人氣急升，她在劇中不停喪食，獲網民大讚演技自然又可愛，好有喜感，更封她做吳君如接班人！娟姐透露原來她在劇中都係真喪食，仲因此增磅了3、4KG！
今年31歲的娟姐（練美娟）27歲才正式入行，在入行後曾主持過不少ViuTV節目，包括《金剛旅神團》、《有酒今晚吹》及《造美人》等，以「大癲大肺」的個性加上火爆的身材，為觀眾所熟悉。
早前娟姐在ViuTV《大叔的愛》中飾演辦公室行政助理Carmen，是KK下屬、阿田和阿牧的同事，在劇中她除了不停喪食外，又有一幕以蒙古姑娘造型參加《全民造星V》選拔的劇情，並和楊偉倫飾演的平哥有感情線，獲網民大讚演技自然又可愛，好有喜感，指她有潛質做吳君如接班人！
娟姐透露她在劇中所有喪食場面都係「堅食」，仲因此增磅了3、4KG！她笑指自己不懂得如何「扮食嘢」，所以唯有真咬和真吞。她又解釋自己之前打過Office工，大概知道辦公室八婆係點樣，因此才能演繹得比較傳神。
娟姐半年零收入慳錢住劏房
娟姐本來做開穩定的Office工作，為圓演藝夢而入行，為了追夢她曾試過半年零收入，面對租金及養狗等重大開支，只能靠積蓄及家人支持來度過，但娟姐並未氣餒，她直言每行都會有高有低，因此她選擇搬入劏房來縮減開支，只為等一個機會。
被封「翻版吳君如」
練美娟父母都是印尼華僑，幼時她隨父母回流香港，曾修讀浸會大學傳理系，讀書時期已參與過Now TV節目《18/22》，畢業後她做過電影、娛樂、廣告等公司，2017年開始正式為ViuTV擔任節目主持。因在節目中「大癲大肺」的形象，令網民封娟姐為翻版吳君如，但她卻自言從未想過行搞笑路線。
不覺得27歲入行太遲
大學修讀傳理系，入行前做過電影、娛樂、廣告公司，練美娟或者天生應該吃這行飯，因為工作也認識不少圈中人，ViuTV更一早向她招過手，可惜當時因種種原因未能合作，直到《Girl’s talk》的監製聯絡她，便決定在27歲那年入行，比起同台很多小花年長，終於在30歲之齡以個性跑出，並自信道：女人30歲後散發的光芒更勝從前。