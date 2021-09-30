練美娟自爆曾被公司要求執執個殼 堅拒就範：我咁先至係獨特

繼楊洛婷在社交網寫千字文自爆曾被舊公司逼去執樣後，ViuTV藝人練美娟（娟姐）日前亦在訪問中講到曾被公司要求執執個殼！不過娟姐堅決拒絕之餘，仲大條道理地向公司極力爭取，話自己「咁先至係獨特」！

文：東方新地｜圖：練美娟IG