AC

練美娟自爆曾被公司要求執執個殼 堅拒就範：我咁先至係獨特

最新娛聞
撰文：東方新地

繼楊洛婷在社交網寫千字文自爆曾被舊公司逼去執樣後，ViuTV藝人練美娟（娟姐）日前亦在訪問中講到曾被公司要求執執個殼！不過娟姐堅決拒絕之餘，仲大條道理地向公司極力爭取，話自己「咁先至係獨特」！

文：東方新地｜圖：練美娟IG

練美娟 首次拍電影

練美娟（娟姐）早前憑人氣劇《大叔的愛》人氣急升，近日她首度進軍電影界，參演由葉念琛執導的英皇電影《分手專家》，電影演員陣容還有陳家樂、曾樂彤、馬思惠、劉若寶、黎峻和七仙羽師傅等，娟姐直言自己首次拍戲，覺得緊張又興奮。

娟姐透露她曾上過10堂acting class，但真正拍劇和拍電影時，仍覺得自己像一張白紙一樣。（圖片來源：練美娟IG）
娟姐透露她曾上過10堂acting class，但真正拍劇和拍電影時，仍覺得自己像白紙一張。（圖片來源：練美娟IG）

轉型演惡女

31歲的娟姐在戲中演一個惡死的熟女OL，是一個類似反派的角色，跟她在《大叔的愛》中「手撕雞髀」的傻大姐Carmen完全不同，她笑言曾擔心自己能否勝任，但幸好得到導演葉念琛悉心指導，希望電影上映後，能給予到觀眾新鮮感。

娟姐處女拍戲，角色同《大叔的愛》中的傻大姐Carmen有天淵之別。（圖片來源：練美娟IG）
娟姐處女拍戲，角色同《大叔的愛》中的傻大姐Carmen有天淵之別。（圖片來源：練美娟IG）

直認曾被要求減肥

因為楊洛婷自爆曾被舊公司逼去執樣一事，訪問中娟姐亦被問到有否被公司要求過變靚啲？，大方回應指自己在初初加入公司時，的確有被要求過要清減少少，但被娟姐堅決拒絕，並向公司極力爭取，指自己若果瘦了，便和一般的靚女沒有分別，只會是大海之中見到全部一樣的靚女。

娟姐直言從不會為了變瘦而節食，最多之後會狂做運動，宗旨是想食就食、想瞓就瞓，唔好難為自己。（圖片來源：練美娟IG）
娟姐直言從不會為了變瘦而節食，最多之後會狂做運動，宗旨是想食就食、想瞓就瞓，唔好難為自己。（圖片來源：練美娟IG）

肥得來都靚先至係獨特

娟姐笑指自己現在肥得來都靚、都討好，咁先至係獨特，而她就最鍾意獨特，因此她表示如無意外，都會同公司講聲：「我唔會減肥」！

娟姐笑言自己最鍾意獨特。（圖片來源：練美娟IG）
娟姐笑言自己最鍾意獨特。（圖片來源：練美娟IG）
娟姐認為瘦唔等於靚，而她的賣點正是肉肉美。（圖片來源：練美娟IG）
娟姐認為瘦唔等於靚，而她的賣點正是肉肉美。（圖片來源：練美娟IG）

練美娟曾為拍《大叔的愛》增磅4KG

練美娟早前在ViuTV熱爆劇《大叔的愛》中飾演賴嘉雯（Carmen）而人氣急升，她在劇中不停喪食，獲網民大讚演技自然又可愛，好有喜感，更封她做吳君如接班人！娟姐透露原來她在劇中都係真喪食，仲因此增磅了3、4KG！

大叔的愛
娟姐加入ViuTV僅4年，早前因《大叔的愛》大受觀眾喜愛，獲網民大讚人氣已超越陳俞希Hailey，成為新一代ViuTV一姐。（圖片來源：娟姐IG）

今年31歲的娟姐（練美娟）27歲才正式入行，在入行後曾主持過不少ViuTV節目，包括《金剛旅神團》、《有酒今晚吹》及《造美人》等，以「大癲大肺」的個性加上火爆的身材，為觀眾所熟悉。

大叔的愛
娟姐主持節目《有酒今晚吹》時同嘉賓一路飲酒一路吹水，大講品酒文化和故事，非常飲得，《大叔的愛》中的她卻輕易飲醉。（圖片來源：ViuTV）

早前娟姐在ViuTV《大叔的愛》中飾演辦公室行政助理Carmen，是KK下屬、阿田和阿牧的同事，在劇中她除了不停喪食外，又有一幕以蒙古姑娘造型參加《全民造星V》選拔的劇情，並和楊偉倫飾演的平哥有感情線，獲網民大讚演技自然又可愛，好有喜感，指她有潛質做吳君如接班人！

大叔的愛
讀演藝學院出身的楊偉倫曾攞過舞台劇最佳男主角獎，亦拍過《今晚打喪屍》、《你咪理，我愛你！》、《掃毒2天地對決》等電影，演出經驗豐富，劇中他和娟姐成為一對，有不少Sweet場面。（圖片來源：ViuTV）
大叔的愛
娟姐早前在劇中以蒙古姑娘扮相參加《全民造星V》大跳中國舞，「揸牛奶」舞姿令觀眾捧腹大笑，在劇中大放笑彈。（圖片來源：娟姐IG）

娟姐透露她在劇中所有喪食場面都係「堅食」，仲因此增磅了3、4KG！她笑指自己不懂得如何「扮食嘢」，所以唯有真咬和真吞。她又解釋自己之前打過Office工，大概知道辦公室八婆係點樣，因此才能演繹得比較傳神。

大叔的愛
娟姐憶述當日要同時拍攝劇集《大叔的愛》和另類選美真人騷《造美人》，一邊要瘋狂怒食，一邊又要鞭策班女仔一齊做Gym和節食，回想起都覺得自己人格分裂。（圖片來源：娟姐IG）
大叔的愛
早前娟姐在另類選美節目《造美人》擔任「平民組」佳麗經理人，曾親自落場參加運動賽，獲讚毫不錫身，夠晒投入。（圖片來源：娟姐IG）

娟姐半年零收入慳錢住劏房

娟姐本來做開穩定的Office工作，為圓演藝夢而入行，為了追夢她曾試過半年零收入，面對租金及養狗等重大開支，只能靠積蓄及家人支持來度過，但娟姐並未氣餒，她直言每行都會有高有低，因此她選擇搬入劏房來縮減開支，只為等一個機會。

大叔的愛
娟姐話難得有機會拍劇，要特別多謝《大叔的愛》導演、監製對她的信任。（圖片來源：ViuTV）
大叔的愛
娟姐笑言希望將來可以向全能強尼這個目標進發，希望有機會唱埋歌！（圖片來源：娟姐IG）

被封「翻版吳君如」

練美娟父母都是印尼華僑，幼時她隨父母回流香港，曾修讀浸會大學傳理系，讀書時期已參與過Now TV節目《18/22》，畢業後她做過電影、娛樂、廣告等公司，2017年開始正式為ViuTV擔任節目主持。因在節目中「大癲大肺」的形象，令網民封娟姐為翻版吳君如，但她卻自言從未想過行搞笑路線。

練美娟父母都是印尼華僑，幼時隨父母回流香港。
練美娟父母都是印尼華僑，幼時隨父母回流香港。（圖片來源：娟姐IG）
因在節目中「 大癲大肺 」的形象，令網民封娟姐為翻版吳君如，但她卻自言從未想過行搞笑路線。
因在節目中「大癲大肺」的形象，令網民封娟姐為翻版吳君如，但她卻自言從未想過行搞笑路線。（圖片來源：娟姐IG）
娟姐早前主持的《 金剛旅神團 》收視大捷，在節目中她以和金剛不時出位「 互窒 」，而令觀眾留下深刻印象，搶鏡程度比起一眾索女也毫不輸蝕。
娟姐主持《金剛旅神團》不時和金剛出位「互窒」，令觀眾留下深刻印象，搶鏡程度比起一眾索女也毫不輸蝕。（圖片來源：ViuTV）
娟姐在節目中衣著不算性感，但也有浸溫泉鏡頭，展露出豐滿身材。
娟姐在節目中衣著不算性感，但也有浸溫泉鏡頭，展露出豐滿身材。（圖片來源：ViuTV）
金剛最近回復單身，娟姐與他曾在節目中表現充滿默契，但當被問到與他有否發展機會時，她表示兩人只是朋友關係，更直言：「佢唔係我鍾意嘅類型，我鍾意大隻仔！」（圖片來源：娟姐IG）
娟姐在節目中與金剛表現充滿默契，問到她的擇偶條件，娟姐話同金剛只能是朋友關係因為：「金剛唔係我鍾意嘅類型，我鍾意大隻仔！」（圖片來源：娟姐IG）

不覺得27歲入行太遲

大學修讀傳理系，入行前做過電影、娛樂、廣告公司，練美娟或者天生應該吃這行飯，因為工作也認識不少圈中人，ViuTV更一早向她招過手，可惜當時因種種原因未能合作，直到《Girl’s talk》的監製聯絡她，便決定在27歲那年入行，比起同台很多小花年長，終於在30歲之齡以個性跑出，並自信道：女人30歲後散發的光芒更勝從前。

練美娟一點也不介意公開踏入三十大關，笑言現在才是自己最美好的一刻，相信女人在三十歲以後能散發出更美好的光芒。
練美娟一點也不介意公開年齡，笑言現在才是自己最美好的一刻，相信女人在三十歲以後能散發出更美好的光芒。（圖片來源：娟姐IG）
娟姐除了識品酒外原來仲入得廚房，曾親自為愛犬炮製狗蛋糕，她笑言原本自己想當減肥餐幫手包底，但因整得太出色，被狗狗食清光。
娟姐除了愛品酒外原來仲入得廚房，曾親自為愛犬炮製狗蛋糕，她笑言原本自己想當減肥餐幫手包底，但因整得太出色，被狗狗食清光。（圖片來源：娟姐IG）
娟姐指未來希望可以出寫真集，畢竟自己也算是有料之人。（圖片來源：娟姐IG）
娟姐指未來希望可以出寫真集，畢竟自己也算是有料之人。（圖片來源：娟姐IG）

讀者留言

熱門文章

 