總是有愛在隔離｜古天樂等七影帝拍港產片 大玩隔離酒店逃生教學 最驚喜呢位影帝出山……

新片《總是有愛在隔離》集古天樂等七大影帝坐陣，一場新冠肺炎，影視娛樂業受到大衝擊，十大電影公司聯手開戲自救，令同業有工開，因而促成了電影《總是有愛在隔離》的誕生，參與演員粒粒巨星，以最貼地的隔離酒店做主題，更難得是真正的港產片﹗

文：東方新地 ｜圖：《總有愛在隔離》預告片