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總是有愛在隔離｜古天樂等七影帝拍港產片 大玩隔離酒店逃生教學 最驚喜呢位影帝出山……

東方新地 - 娛聞

新片《總是有愛在隔離》集古天樂等七大影帝坐陣，一場新冠肺炎，影視娛樂業受到大衝擊，十大電影公司聯手開戲自救，令同業有工開，因而促成了電影《總是有愛在隔離》的誕生，參與演員粒粒巨星，以最貼地的隔離酒店做主題，更難得是真正的港產片﹗
文：東方新地 ｜圖：《總有愛在隔離》預告片

古天樂梁家輝等七影帝坐陣拍港產片 大玩隔離酒店逃生教學 最驚喜呢位影帝出山......
《總是有愛在隔離》古天樂。

貼地講隔離生活

《總是有愛在隔離》集合七大影帝拍攝，內容貼地是講酒店隔離人士，用盡千方百計方法逃走，為逃生不惜用冷氣槽等逃脫，有成功有失敗，然後被嚴刑迫供到過之處，中間大放笑料，七大像影帝包括古天樂、曾志偉、梁家輝、成龍、林家棟、鄭則仕，最驚喜請到首屆金像影帝、笑匠許冠文出山。

古天樂梁家輝等七影帝坐陣拍港產片 大玩隔離酒店逃生教學 最驚喜呢位影帝出山......
《總是有愛在隔離》吳鎮宇。

搞笑巨星變動作巨星

參與電影的殿堂級影星為撐同業，不收片酬義不容辭接拍電影《總是有愛在隔離》，其中77歲的許冠文（Michael）便是其中一位，在戲中有不少辛苦的場面，如捐冷氣槽、水渠等，連日夜追趕進度，相當敬業。

《總是有愛在隔離》許冠文。
《總是有愛在隔離》許冠文。

千方百計逃出「格尼」酒店

其中一場講述許冠文、錢嘉樂、王凱韋、馮勉恆走秘密水道逃離酒店的戲，四人在34度炎熱高溫天氣下，穿上全套潛水衣裝備拍攝，未開始拍攝，各人已大汗淋灕，工作人員不時為四人抹汗補妝，在休息期間，未落水池已濕透全身。

《總是有愛在隔離》許冠文捐冷氣槽。
《總是有愛在隔離》許冠文捐冷氣槽。

許冠文與錢嘉樂又要在管道上爬走，相當吃力，又要捱夜，少啲體力都唔得，不過許冠文卻樂在其中：「雖然我唔係動作演員，但其實我幾鍾意做動作戲，因為唔洗度對白吖嘛，動作場面精彩，全世界都睇得明，非洲人睇一樣、中國人睇又一樣、美國人睇又一樣，咁就最好！」今次與錢嘉樂有最多對手戲，許冠文話：「我主力度文戲，諗啲幽默感嘅對白，嘉樂就負責動作、打鬥，又會度一啲嘢我唔會諗到，我哋幾有火花！」

《總是有愛在隔離》曾志偉都被捉去「格尼」酒店。
《總是有愛在隔離》曾志偉都被捉去「格尼」酒店。
《總是有愛在隔離》曾志偉、梁家輝兩大影帝好多對手戲。
《總是有愛在隔離》曾志偉、梁家輝兩大影帝好多對手戲。
《總是有愛在隔離》許冠文狂篤成龍心口。
《總是有愛在隔離》許冠文狂篤成龍心口。

錢嘉樂與前輩許冠文有最多對手戲的錢嘉樂，身兼動作導演，被問到是否「虐待」前輩，嘉樂笑說：「潛水衣唔關我哋動作設計事㗎，我哋負責實行架啫！」原來嘉樂早在35年前曾與Michael合作，他說：「Michael未必記得，我係《智勇三寶》做過佢替身，演員身份合作今次係第一次，在《總》中演他細佬，可以同偶像合作，每日開工都懷住又緊張又期待嘅心情。」

女神大集會

除了有影帝坐陣，當然唔少得女神，電影集合了多位女神包括劉心悠、周秀娜、鄧月平、蘇麗珊、薛凱琪、陳瀅等。

古天樂梁家輝等七影帝坐陣拍港產片 大玩隔離酒店逃生教學 最驚喜呢位影帝出山......
《總是有愛在隔離》劉心悠。
《總是有愛在隔離》周秀娜
《總是有愛在隔離》周秀娜。
《總是有愛在隔離》鄧月平
《總是有愛在隔離》鄧月平。
《總是有愛在隔離》薛凱琪、陳家樂。
《總是有愛在隔離》薛凱琪、陳家樂。

十間電影公司聯手打造

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，十間電影公司（排名不分先後）包括：中國星電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇影業有限公司、東方影業出品有限公司、寰亞電影製作有限公司、美亞電影製作有限公司、天下一電影製作有限公司、邵氏兄弟國際影業有限公司、太陽娛樂文化有限公司、寰宇影片發行有限公司合資開拍電影《總是有愛在隔離》，希望為電影基層人員作出支援，以解燃眉之急，電影由圈中多位導演執導， 於4月22日正式上映。

《總是有愛在隔離》張智霖、張繼聰。
《總是有愛在隔離》張智霖、張繼聰。
《總是有愛在隔離》張智霖。
《總是有愛在隔離》張智霖。
《總是有愛在隔離》鄭則仕。
《總是有愛在隔離》鄭則仕。
《總是有愛在隔離》許冠文、錢嘉樂合作好有火花。
《總是有愛在隔離》許冠文、錢嘉樂合作好有火花。

《總是有愛在隔離》劇情簡介：

一個風平浪靜的下午，格尼酒店突然被懷疑可能是新冠肺炎的病毒源頭，隨即被防疫中心勒令要全面封鎖，所有逗留在酒店內的客人必需接受14天強制隔離檢疫。眾人在酒店內隔離，但亦因此而令人與人之間的關係在不知不覺間拉近。大家共同度過艱難時刻，更學會珍惜可能是最後的相處時光。

《總是有愛在隔離》方力申、吳鎮宇、林家棟。
《總是有愛在隔離》方力申、吳鎮宇、林家棟。

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