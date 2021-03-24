總是有愛在隔離｜古天樂等七影帝拍港產片 大玩隔離酒店逃生教學 最驚喜呢位影帝出山……
文：東方新地 ｜圖：《總有愛在隔離》預告片
貼地講隔離生活
《總是有愛在隔離》集合七大影帝拍攝，內容貼地是講酒店隔離人士，用盡千方百計方法逃走，為逃生不惜用冷氣槽等逃脫，有成功有失敗，然後被嚴刑迫供到過之處，中間大放笑料，七大像影帝包括古天樂、曾志偉、梁家輝、成龍、林家棟、鄭則仕，最驚喜請到首屆金像影帝、笑匠許冠文出山。
搞笑巨星變動作巨星
參與電影的殿堂級影星為撐同業，不收片酬義不容辭接拍電影《總是有愛在隔離》，其中77歲的許冠文（Michael）便是其中一位，在戲中有不少辛苦的場面，如捐冷氣槽、水渠等，連日夜追趕進度，相當敬業。
千方百計逃出「格尼」酒店
其中一場講述許冠文、錢嘉樂、王凱韋、馮勉恆走秘密水道逃離酒店的戲，四人在34度炎熱高溫天氣下，穿上全套潛水衣裝備拍攝，未開始拍攝，各人已大汗淋灕，工作人員不時為四人抹汗補妝，在休息期間，未落水池已濕透全身。
許冠文與錢嘉樂又要在管道上爬走，相當吃力，又要捱夜，少啲體力都唔得，不過許冠文卻樂在其中：「雖然我唔係動作演員，但其實我幾鍾意做動作戲，因為唔洗度對白吖嘛，動作場面精彩，全世界都睇得明，非洲人睇一樣、中國人睇又一樣、美國人睇又一樣，咁就最好！」今次與錢嘉樂有最多對手戲，許冠文話：「我主力度文戲，諗啲幽默感嘅對白，嘉樂就負責動作、打鬥，又會度一啲嘢我唔會諗到，我哋幾有火花！」
錢嘉樂與前輩許冠文有最多對手戲的錢嘉樂，身兼動作導演，被問到是否「虐待」前輩，嘉樂笑說：「潛水衣唔關我哋動作設計事㗎，我哋負責實行架啫！」原來嘉樂早在35年前曾與Michael合作，他說：「Michael未必記得，我係《智勇三寶》做過佢替身，演員身份合作今次係第一次，在《總》中演他細佬，可以同偶像合作，每日開工都懷住又緊張又期待嘅心情。」
女神大集會
除了有影帝坐陣，當然唔少得女神，電影集合了多位女神包括劉心悠、周秀娜、鄧月平、蘇麗珊、薛凱琪、陳瀅等。
十間電影公司聯手打造
新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，十間電影公司（排名不分先後）包括：中國星電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇影業有限公司、東方影業出品有限公司、寰亞電影製作有限公司、美亞電影製作有限公司、天下一電影製作有限公司、邵氏兄弟國際影業有限公司、太陽娛樂文化有限公司、寰宇影片發行有限公司合資開拍電影《總是有愛在隔離》，希望為電影基層人員作出支援，以解燃眉之急，電影由圈中多位導演執導， 於4月22日正式上映。
《總是有愛在隔離》劇情簡介：
一個風平浪靜的下午，格尼酒店突然被懷疑可能是新冠肺炎的病毒源頭，隨即被防疫中心勒令要全面封鎖，所有逗留在酒店內的客人必需接受14天強制隔離檢疫。眾人在酒店內隔離，但亦因此而令人與人之間的關係在不知不覺間拉近。大家共同度過艱難時刻，更學會珍惜可能是最後的相處時光。