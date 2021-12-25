總有一瓣喺左近｜阮德鏘自揭被靈體「上身」經歷：想借我個身摸下小朋友
阮德鏘日前再度光臨ViuTV，為節目《晚吹 – 總有一瓣喺左近》擔任嘉賓。繼上次分享內地拍戲靈異事件後，今次更自揭「鬼上身」經歷，雖然對方都係善意，但係「見慣大場面」嘅阮德鏘都嚇到腳仔軟！
文：東方新地｜圖：節目《總有一瓣喺左近》節目截圖
衰多口搞到被靈體附身
阮德鏘近年除了專注在粵劇界發展之外，亦有到網台主持「靈異節目」，所以儲儲埋埋有好多靈異故事，當中亦不乏個人經歷。他透露有一次主持節目前與嘉賓打牙骹，高談闊論工作地方的廁所有靈體存在，樂極忘形之際，突然全身感到一陣麻痺和頭痛，更有同事表示感覺到有人摸頭，之後阮德鏘就知道戲言出禍：「我揸車返屋企嘅時候，突然之間Feel到有人摸我，咁我又好寸，我話我戴咗佛牌你埋唔到身嘅！但佢又好巧妙地再摸多一次！跟住我就講『對唔住』，繼而用電話同Benny師傅同太太講大鑊！上咗車！撳完之後就冇反應喇，冇晒記憶。」
附身後的阮德鏘行為怪異，向阿女埋手
由於阮德鏘被附身後記憶盡失，回神第一眼只見到太太壓住他撒水，及後透過監控電視才能重溫自己「斷片」過程的怪異行徑。在影片中，阮德鏘看到自己泊車的手法與過往差別極大，一貫在回家後興奮打招呼的行為盡失，踏入家門就拖住阿女上房摸摸頭，連阿女都看得目瞪口呆，感覺眼前的人不似爸爸。雖然對方並沒有借阮德鏘身體釀成悲劇，但都足夠嚇到阮德鏘腳仔軟！
有可能係仙人所為
今次附身不禁令阮德鏘反思「佛牌」的作用，他發現原來有可能是自己的仙人所為：「其實戴佛牌一般嚟講，外面嘅靈體係入唔到你身，但仙人可能因為有血緣，或者係太掛住你嘅小朋友，想借你個身體摸吓你個小朋友都會有可能。第二日我帶埋小朋友去拜山，小朋友度度都拜，一去到好細個好錫我嗰個大嫲嫲嗰度，一去到佢就驚，連行埋去都唔敢行！」阮德鏘透露可能與之前搬倉有關，當時有移動到大嫲嫲的「櫳」，觸動到大嫲嫲回來了。