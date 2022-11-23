繩角｜台上出事被指影射ViuTV句句有骨 金生魯生之爭引網民熱議
《繩角》被指神預言
其實這部劇集《繩角》（Rope a dope）改編自小說《死角》（Dead End），據知是因為「死」字不吉利，所以決定改名。而劇集在今年5月28日已煞科，而MIRROR紅館意外事故發生在7月28日，當時舞蹈員阿Mo（李啟言）在台上被巨屏擊中嚴重受傷，至今仍在留院治療，而《繩角》中竟出現類似的台上出事劇情，連後續發展亦被指極為相似，因此被網民封為神預言！
大師兄被指患上PTSD
劇中大師兄袁天就在台上意外打死對手Eddie後大受打擊，更一度失蹤，眾師弟四出尋找不果，有師弟猜測他患上PTSD（創傷後遺症）。而魯生在賽前和范兆風作賭局，要拳手盡快分出勝負才能賺到更多賭金，因此在台下不停畀壓力大師兄，令他打出致命一拳，這一點也被網民指影射ViuTV為錢而趕工推出演唱會，間接導致紅館事故發生。
AK：意外嘅嘢冇人想發生
之後魯生為說服大師兄和明日集團簽約，企圖淡化事件，講出「發生咗嘅嘢冇人能夠改變，再怪責自己都冇用」、「你都要為台下嘅人負責，繼續打落去」等對白，AK江𤒹生飾演的主角歐陽駿亦有安慰大師兄說：「意外嘅嘢冇人想發生」，而對家金生就利用Eddie的死大造文章，更安排Eddie家屬由外地返港，見Eddie最後一面。之後鏡頭更見到在討論區上網民狂轟明日集團「草菅人命」、「係真正嘅殺人兇手」等，這些劇情都被指似在影射ViuTV和紅館事故。
金生、魯生被指同樣食「人血饅頭」
ViuTV高層亦同樣叫「金生」（金廣誠）、「魯生」（魯庭暉），網民紛紛指現實與劇中的「魯生」同樣冷血，而「金生」亦係同樣食「人血饅頭」，又留言表示：「又預言神劇」、「好似串返自己咁」、「偏要懶搞笑改兩個老闆名做金生魯生」、「事實啲X街老細就係咁講咗」、「迴力鏢」、「一大堆自嘲對白」等等，亦有網民指出「原著漫畫都有呢段，編劇又改得幾好」，不過原著中雖然有魯生（魯堅），但其實並無金生（金城亮）這個角色。
Lokman結局大戰AK
《繩角》全劇15集，本周六（11月26日）大師兄將會在魯生及老婆的勸說下重返擂台，對戰被指為劇中最好打的現任亞洲拳王井澤魂（Alton王智德飾）。而劇集將於下周踏入最後結局周後，有指屆時由Lokman楊樂文飾演的二師兄李承東，更會逐步揭發魯生的種種惡行，因此同魯生站在對立面，加入對家金生陣營，上擂台同AK進行終極一戰！
蘇麗珊被批演技似「小學雞」
此外飾演明日集團CEO范兆風的蘇麗珊，亦引起網民好大關注，不過卻全是負評，網民紛紛狠批她演技太差，完全不適合這個角色，演不出其角色令人心寒的嗜血變態感，留言說：「好X小學雞嘅演技」、「總之就好乞人憎」、「蘇麗珊倒米作」、「笑得好假」、「得一款表情」、「可唔可以cut走蘇麗珊」「蘇麗珊完全做唔到嗰個feel，變咗白卡」等等。
蘇麗珊激罕靚相合集
雖然演技受批評，不過現年30歲的蘇麗珊入行以來形象健康，加上相貌甜美，一直有不少支持者，她入行前曾是新假期雜誌的常用model，影過不少靚相，其中仲有激罕的浸溫泉出浴照！
常見問題
《繩角》關於什麼故事？
此劇集改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員主演⋯⋯按此看劇集&角色介紹
Mirror仲有邊套劇即將播出？
《繩角》將於11月14日接檔《季前賽》，而根據ViuTV早前已宣布一連播放五套原創劇，包括⋯⋯ViuTV五劇對撼無綫台慶
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