繩角｜台上出事被指影射ViuTV句句有骨 金生魯生之爭引網民熱議

ViuTV熱播劇《繩角》昨晚（11月22日）一集講到大師兄袁天就（駱振偉飾）在台上意外打死對手，之後教練魯生（梁祖堯飾）和對家教練金生（湯駿業飾）各自用不同態度去面對這件事，被網民指出劇情激似在3個多前，在紅館舞台上發生的MIRROR演唱會事故！