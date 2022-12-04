繩角結局｜AK砌低Lokman攞完金腰帶 笑大台求婚戲膠　

《繩角》剛剛播出了大結局，全集最精彩處，當然是AK江𤒹生和楊樂文飾演的兩名主角歐陽駿和李承東的決鬥場面，最後雖然用暗場方式，冇正面交代Lokman被擊倒瞓地的場面，但後來在沙灘上交代是AK贏出比賽，更成功向林愷鈴飾演的姜秀賢求婚！AK更暗寸大台TVB求婚場面求其，正好是《超能使者》昨晚陳展鵬一幕類似的求婚戲！