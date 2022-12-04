繩角結局｜AK砌低Lokman攞完金腰帶 笑大台求婚戲膠
《繩角》終極拳賽 挑戰一鏡過
《繩角》今集最精彩處，在於拳擊氣氛的營造，歐陽駿和李承東兩人有不少埋身肉搏的場面，其中包含一鏡過的手搖拍攝手法，大概兩分鐘，據知是參考《洛奇外傳—王者之後》（Creed）一鏡過手法，為《繩角》做動作設計的羅浩銘於IG說：「繩角大結局，東駿兩兄弟激鬥擂台，我由設計到排，用左差不多一個月，只為一場戲。印象中香港搏擊擂台劇好像沒有試過用一個長鏡頭去處理打鬥場面，我很想試一次。演員沒有留力，拼命的打，出來效果真的很震撼。」
之後畫面中AK及Lokman拳來拳往，又加插兩兄弟的黑白flash back感情戲份，來推動氣氛，AK及Lokman在突然下雨的擂台上繼續決鬥，雙方均被擊倒兩次後，Lokman最後不停向AK攻擊並大喊「你仲唔瞓低」，AK最後被逼至繩角，然後打出漂亮反擊，畫面便到此完結。
AK於大結局後播出的live透露：「這場戲打了四晚通宵，因為要達成一鏡過的拍攝，事前要好好排練招式。」
及後變換了一個浪漫畫面，AK於沙灘跟林愷鈴飾演的姜秀賢兩人共戴耳筒聽歌，再攞出求婚戒指時，條被林愷鈴嘲笑十分老土，AK寸住講： 「大台啲劇套套都係咁㗎啦！」 完全是《超能使者》結局中陳展鵬及陳山聰二人跪地求婚的場面，認真兒戲！
「掃地阿嬸都好戲過蘇麗珊」
原本AK飾演的歐陽駿，要跟王智德飾演的日本拳手井澤魂決鬥，但卻因為蘇麗珊想以正常的方式賺錢，而臨時取消了比賽，蘇麗珊趁機狂呻所有人都有目標並獲得尊重，唯獨自己存在價值是零，劇情更交代連婦地的阿嬸也嫌她阻住碇！尖酸的網友說：「掃地阿嬸都好戲過蘇麗珊」，「啊婆係高汁日本拳迷」， 「嬸嬸講出觀眾心聲」，又指「唔計蘇麗珊，成套劇真係唔錯，動作都好睇，拳手都好睇，化妝再好d就per9fect」，留言極為到肉。
不過娟姐跟KB這對，雖然於劇集尾片段終成眷屬，但有不少網友嘆頂唔順：「結局周嘥唔少時間講KB 娟姐，唔想睇」，兩人於洗衣店「埋牙」場面，則引起網友討論：「娟姐繼上次《季前賽》同肥仔喺M記休息室X嘢 ，今次結局又同KB喺洗衣舖搞⋯⋯ 有娟姐出現嘅地方，就有嘢發生」！
隱藏人物登場 竟然係周國賢
劇情又交代AK與Lokman不約而同走去於擂台戰死的大師兄袁天就的墓地拜祭，二人之後就回到拳館練拳，湊巧此時王智德飾演的井澤魂走進來跟二人道別，指自己要挑戰更高級別嘅比賽，於是乎三人就於拳館切磋作告別。
之但係，當AK準備去日本挑戰井澤魂嘅時候，得悉井澤魂已經戰敗，AK取而代之要挑戰嘅隱藏人物，竟係於《一秒拳王》中飾演拳王嘅周國賢，真係驚喜十足！留低一個伏筆，可以開season 2！
《繩角》結局跟原著不同
《繩角》改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員AK江𤒹生、Lokman楊樂文、Tiger邱傲然和Alton王智德、梁祖堯和駱振偉等主演。
《繩角》前名《死角》（英語：Dead End）是一部由MakerVille製作的電視劇，改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，劇集由AK江𤒹生、駱振偉、Lokman楊樂文、Alton王智德、Tiger邱傲然、蘇麗珊、林愷鈴、梁祖堯及湯駿業領銜主演。
雖然說《繩角》是改編自圖像小說《死角》，但其實只有少量角色沿襲自《死角》，包括MIRROR成員江𤒹生和楊樂文飾演的兩名主角歐陽駿和李承東，梁祖堯飾演的魯堅，林愷鈴飾演的姜秀賢等，其他角色如駱振偉飾演的大師兄、邱傲然飾演的三師兄、湯駿業飾演的奸角金城亮、蘇麗珊飾演的范兆風、王智德飾演的日本拳手井澤魂等等，均為新增角色，所以劇情大有分別。
至於劇情焦點，《死角》焦點於反派魯堅操控拳手打假拳，兩位男主角中歐陽駿只是被魯堅操控的次級拳手，最後並由李承東決戰跟菲律賓拳王Aflerdo；《繩角》則以AK飾演的歐陽駿及Lokman的李承東對打做結局，情節走向完全不同。
ViuTV《繩角》11-15集大結局劇情劇透：Lokman決定走上擂台與AK一戰！
ViuTV《繩角》大結局第11-15集劇情劇透：袁天就（Thor駱振偉飾）代替歐陽駿（AK江𤒹生飾）出戰井澤魂（Alton王智德飾），比賽後出事擂台上揮拳到最後一秒鐘。AK醒返後，再度被安排與井澤魂對戰，Lokman極力反對，同時背負著對大師兄的愧疚，決定自己走上擂台，與AK一戰定勝負⋯⋯按此看《繩角》大結局詳情
Thor比賽中七孔流血斃命 Lokman極內疚
賽後，李承東（Lokman楊樂文飾）對大師兄的死內疚至極，自責如果不是因為自己就不會有這結果。李承東看過井澤魂的訪問後，更是深深懷疑自己、否定自己，對讓袁天就對戰井澤魂一事抱極大悔恨感。
《繩角》主題曲：
由Anson Kong 江𤒹生與Lokman 楊樂文合唱《Fight Your Corner 》
ViuTV《繩角》第1-5集劇情劇透：AK避債走入拳館搵Thor卻被冷眼旁觀 下決心成為拳手！
主角歐陽駿 （江𤒹生飾）意外走入拳館，認識到李承東（Lokman楊樂文飾）與拳館其他成員，受到師兄Lokman幫助成為拳手，並代表梁祖堯的拳館參賽⋯⋯按此看詳情
ViuTV《繩角》第6-10集劇情劇透：亞洲拳王Alton出場！AK頻受傷兼遇車禍
第6-10集劇情劇透：繼AK第一場拳賽完結後，就到大師兄Thor駱振偉出場對戰，賽果明顯依然由Thor勝出！但賽後幾天拳館師兄弟都未能找到Thor，而臨近與明日集團簽約，Thor依然不見人⋯⋯AK正式成為King Boxing與明日集團共同代理的拳手，點知被集團安排對戰亞洲拳王Alton（劇中角色名：井澤魂），AK對自己無信心，仲接連發生意外受傷⋯⋯按此看詳情
《繩角》AK直言寧願做「被打」 大家打完會錫返
AK江𤒹生（Anson Kong）、Lokman楊樂文、Alton王智德及Thor駱振偉為演好劇集拳手角色做足準備，除了要練熟西洋拳法外，更要操fit身型。大家都把握放工後僅餘的時間操練，更嚴格執行飲食控制。
一眾演員齊聲表示打人壓力甚大，寧願做中拳的角色。AK表示：「有時要拍啲打人嘅鏡頭，其實寧願比人打，因為打人真係好大壓力，好驚個位會錯，打親對方。」 一眾演員指拍攝期間經常會誤中對手，但因希望帶給觀眾逼真的視覺效果，直言一早互相夾定：「拍嘅時候要去盡，完左咪攬下錫下對方。」
《繩角》Thor怕被鏡粉打返轉頭
早前劇集發佈會上，一眾女主角都表示對Thor非常佩服，為劇集能夠一改以往形象，操到勁fit！Lokman大爆曾有一次在拍攝期間疑似被Thor打中，令場面一度緊張，劇集的武指羅浩銘師傅更立即上前詢問情況。Lokman急忙表示「冇中招」，只是虛驚一場，更笑指：「掂喇！如果連銘師傅都呃到，觀眾都會覺得好睇。」其後，Thor被問到角色需與MIRROR成員交手會否感到擔心時，他則笑言指：「怕MIRROR Fans會打返佢轉頭」，不過亦相信一眾MIRROR Fans會明白事理。
《繩角》角色介紹
AK江𤒹生飾演歐陽駿
拳館的小弟，迷途青少年
Lokman楊樂文飾演李承東
拳館二師兄，係劇中的訓練員，不參賽
Thor駱振偉飾演袁天就
拳館的大師兄，拳手界裡面的「最強」！
Alton王智德飾演井澤魂 – 日本拳王
係香港拳手嘅目標
Tiger邱傲然飾演 阿虎
拳館的三師兄，不參賽不打拳，但其實拳擊實力超強！
梁祖堯飾演 魯堅
拳館負責人
湯駿業飾演 金承亮
因一次打拳而眼角膜受傷而放棄拳手生涯，成為另一間拳館的教練，用自創新方法去訓練Ace級拳手！
林愷玲飾演姜秀賢
在父母經營的洗衣舖打工而認識拳館成員，亦會與AK江熚生有感情線。
蘇麗珊飾演范兆風
集團太子女，性格冷血，喜愛「流血」暴力畫面，與兩位拳館負責人合辦拳賽。
練美娟飾演 三姑
姪女是林愷玲，與AK江熚生的哥哥有感情線。
《繩角》記者會 主角MIRROR四子齊現身
劇集首播在即，ViuTV隆重其事，早前特意舉行記者會宣布首播詳情。大會邀得一眾劇中演員出席，包括江𤒹生（AK＠MIRROR）、楊樂文（Lokman＠MIRROR）、王智德（Alton＠MIRROR）、邱傲然（Tiger＠MIRROR）、駱振偉（Thor）、林愷鈴（Ashley）、蘇麗珊（Cecilia）、梁祖堯（Joey）、湯駿業（Ah Dee）及練美娟（娟姐）。各演員親身介紹劇中角色和分享拍攝劇集的有趣點滴。
三位女主角都大讚駱振偉（Thor）今次為演好一個拳手，勤力操練到非常大隻，感到佩服！
MIRROR仲有一套劇未播！
百萬同居計劃（15集）｜Anson Lo盧瀚霆、Jer柳應廷、Jeffrey魏浚笙
由黃德斌、簡慕華、盧瀚霆、柳應廷等主演，劇集本來係《大叔的愛》原有班底開拍，原定接拍，但最終因疫情導致呂爵安的檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上。呂爵安則會接拍新電影《死屍死時四十四》，並再度與鄭中基及毛舜筠合作。
拍攝／製作年份2022年4月－6月
「萬鈞劇力 厚積薄發」MIRROR 12子復出暫欠Jeremy
上述劇集情報中，MIRROR的11位成員都有角色戲份，獨欠Jeremy Lee 李駿傑，其實在今年4月Jeremy 曾經脫出MIRROR憑綜藝《 GO！執事務所》而獨得更多關注，可惜在復出大計中，屬於下弦成員的他暫未見於劇集名單上：
常見問題
《繩角》大結局師徒大戰邊個會贏？
大師兄戰死擂台後，Lokman和AK各自態度大轉變，到最後一集兩師徒將一齊上擂台對戰，二人都無因為對方而手下留情，到最後關頭⋯⋯按此大結局劇情劇透
Mirror仲有邊套劇即將播出？
由《大叔的愛》班底製作的《百萬同居計劃》即將接檔於12月5日首播，由於Edan呂爵安檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上⋯⋯按此看劇集及角色介紹