繩角

繩角結局｜AK砌低Lokman攞完金腰帶 笑大台求婚戲膠　

最新娛聞
東方新地

廣告

《繩角》剛剛播出了大結局，全集最精彩處，當然是AK江𤒹生和楊樂文飾演的兩名主角歐陽駿和李承東的決鬥場面，最後雖然用暗場方式，冇正面交代Lokman被擊倒瞓地的場面，但後來在沙灘上交代是AK贏出比賽，更成功向林愷鈴飾演的姜秀賢求婚！AK更暗寸大台TVB求婚場面求其，正好是《超能使者》昨晚陳展鵬一幕類似的求婚戲！

繩角 AK跟愷怜於沙灘聽歌兼求婚
AK跟愷怜於沙灘聽歌兼求婚（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）
繩角 AK求婚時不忘寸大台求婚場面求其
AK求婚時不忘寸大台求婚場面求其（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）
繩角 陳展鵬同陳山聰於《超能使者》的求婚場面，被嘲求其
陳展鵬同陳山聰於《超能使者》的求婚場面，被嘲求其（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

《繩角》終極拳賽 挑戰一鏡過

《繩角》今集最精彩處，在於拳擊氣氛的營造，歐陽駿和李承東兩人有不少埋身肉搏的場面，其中包含一鏡過的手搖拍攝手法，大概兩分鐘，據知是參考《洛奇外傳—王者之後》（Creed）一鏡過手法，為《繩角》做動作設計的羅浩銘於IG說：「繩角大結局，東駿兩兄弟激鬥擂台，我由設計到排，用左差不多一個月，只為一場戲。印象中香港搏擊擂台劇好像沒有試過用一個長鏡頭去處理打鬥場面，我很想試一次。演員沒有留力，拼命的打，出來效果真的很震撼。」

之後畫面中AK及Lokman拳來拳往，又加插兩兄弟的黑白flash back感情戲份，來推動氣氛，AK及Lokman在突然下雨的擂台上繼續決鬥，雙方均被擊倒兩次後，Lokman最後不停向AK攻擊並大喊「你仲唔瞓低」，AK最後被逼至繩角，然後打出漂亮反擊，畫面便到此完結。

AK於大結局後播出的live透露：「這場戲打了四晚通宵，因為要達成一鏡過的拍攝，事前要好好排練招式。」

Lokman瘋狂對AK作出攻勢，將他逼到繩角
Lokman瘋狂對AK作出攻勢，將他逼到繩角（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）
繩角 AK伺機反擊，將Lokman擊倒
AK伺機反擊，將Lokman擊倒（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）

及後變換了一個浪漫畫面，AK於沙灘跟林愷鈴飾演的姜秀賢兩人共戴耳筒聽歌，再攞出求婚戒指時，條被林愷鈴嘲笑十分老土，AK寸住講： 「大台啲劇套套都係咁㗎啦！」 完全是《超能使者》結局中陳展鵬及陳山聰二人跪地求婚的場面，認真兒戲！

繩角 蘇麗珊被網友嘲笑連婦地阿嬸演出也比她好
蘇麗珊被網友嘲笑連婦地阿嬸演出也比她好（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）

「掃地阿嬸都好戲過蘇麗珊」

原本AK飾演的歐陽駿，要跟王智德飾演的日本拳手井澤魂決鬥，但卻因為蘇麗珊想以正常的方式賺錢，而臨時取消了比賽，蘇麗珊趁機狂呻所有人都有目標並獲得尊重，唯獨自己存在價值是零，劇情更交代連婦地的阿嬸也嫌她阻住碇！尖酸的網友說：「掃地阿嬸都好戲過蘇麗珊」，「啊婆係高汁日本拳迷」， 「嬸嬸講出觀眾心聲」，又指「唔計蘇麗珊，成套劇真係唔錯，動作都好睇，拳手都好睇，化妝再好d就per9fect」，留言極為到肉。

不過娟姐跟KB這對，雖然於劇集尾片段終成眷屬，但有不少網友嘆頂唔順：「結局周嘥唔少時間講KB 娟姐，唔想睇」，兩人於洗衣店「埋牙」場面，則引起網友討論：「娟姐繼上次《季前賽》同肥仔喺M記休息室X嘢 ，今次結局又同KB喺洗衣舖搞⋯⋯ 有娟姐出現嘅地方，就有嘢發生」！

繩角 Alton臨走前去搵二人較倆一下
Alton臨走前去搵二人較倆一下（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）
繩角 呢個畫面好有型
呢個畫面好有型（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）

隱藏人物登場 竟然係周國賢

劇情又交代AK與Lokman不約而同走去於擂台戰死的大師兄袁天就的墓地拜祭，二人之後就回到拳館練拳，湊巧此時王智德飾演的井澤魂走進來跟二人道別，指自己要挑戰更高級別嘅比賽，於是乎三人就於拳館切磋作告別。

之但係，當AK準備去日本挑戰井澤魂嘅時候，得悉井澤魂已經戰敗，AK取而代之要挑戰嘅隱藏人物，竟係於《一秒拳王》中飾演拳王嘅周國賢，真係驚喜十足！留低一個伏筆，可以開season 2！

繩角 周國賢臨尾出場，莫非開第二季？
周國賢臨尾出場，莫非開第二季？（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）

《繩角》結局跟原著不同

《繩角》改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員AK江𤒹生、Lokman楊樂文、Tiger邱傲然和Alton王智德、梁祖堯和駱振偉等主演。

《繩角》前名《死角》（英語：Dead End）是一部由MakerVille製作的電視劇，改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，劇集由AK江𤒹生、駱振偉、Lokman楊樂文、Alton王智德、Tiger邱傲然、蘇麗珊、林愷鈴、梁祖堯及湯駿業領銜主演。

雖然說《繩角》是改編自圖像小說《死角》，但其實只有少量角色沿襲自《死角》，包括MIRROR成員江𤒹生和楊樂文飾演的兩名主角歐陽駿和李承東，梁祖堯飾演的魯堅，林愷鈴飾演的姜秀賢等，其他角色如駱振偉飾演的大師兄、邱傲然飾演的三師兄、湯駿業飾演的奸角金城亮、蘇麗珊飾演的范兆風、王智德飾演的日本拳手井澤魂等等，均為新增角色，所以劇情大有分別。

至於劇情焦點，《死角》焦點於反派魯堅操控拳手打假拳，兩位男主角中歐陽駿只是被魯堅操控的次級拳手，最後並由李承東決戰跟菲律賓拳王Aflerdo；《繩角》則以AK飾演的歐陽駿及Lokman的李承東對打做結局，情節走向完全不同。

繩角 《繩角》雖說改編自《死角》一書，但其實兩者劇情走向不太相同。
《繩角》雖說改編自《死角》一書，但其實兩者劇情走向不太相同。（圖片來源：互聯網）
繩角 《繩角》劇情講述主角歐陽駿 江𤒹生飾)立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。
《繩角》劇情講述主角歐陽駿 (江𤒹生飾)立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。（圖片來源：ViuTV提供《繩角》劇照）

ViuTV《繩角》11-15集大結局劇情劇透：Lokman決定走上擂台與AK一戰！

ViuTV《繩角》大結局第11-15集劇情劇透：袁天就（Thor駱振偉飾）代替歐陽駿（AK江𤒹生飾）出戰井澤魂（Alton王智德飾），比賽後出事擂台上揮拳到最後一秒鐘。AK醒返後，再度被安排與井澤魂對戰，Lokman極力反對，同時背負著對大師兄的愧疚，決定自己走上擂台，與AK一戰定勝負⋯⋯按此看《繩角》大結局詳情

繩角 AK再度被安排與井澤魂對戰，Lokman極力反對，同時背負著對大師兄的愧疚，決定自己走上擂台，與AK一戰定勝負⋯⋯
AK再度被安排與井澤魂對戰，Lokman極力反對，同時背負著對大師兄的愧疚，決定自己走上擂台，與AK一戰定勝負⋯⋯（圖片來源：ViuTV提供《繩角》劇照）
繩角 AK再度被安排與井澤魂對戰，Lokman極力反對，同時背負著對大師兄的愧疚，決定自己走上擂台，與AK一戰定勝負⋯⋯
AK再度被安排與井澤魂對戰，Lokman極力反對，同時背負著對大師兄的愧疚，決定自己走上擂台，與AK一戰定勝負⋯⋯（圖片來源：ViuTV提供《繩角》劇照）

Thor比賽中七孔流血斃命 Lokman極內疚

賽後，李承東（Lokman楊樂文飾）對大師兄的死內疚至極，自責如果不是因為自己就不會有這結果。李承東看過井澤魂的訪問後，更是深深懷疑自己、否定自己，對讓袁天就對戰井澤魂一事抱極大悔恨感。

繩角 Lokman崩潰痛哭，對大師兄感到極度內疚
Lokman崩潰痛哭，對大師兄感到極度內疚（圖片來源：ViuTV提供《繩角》劇照）
繩角 Thor比賽中七孔流血
Thor比賽中七孔流血（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）
繩角 大師兄倒下仍然揮拳到最後一秒
大師兄倒下仍然揮拳到最後一秒（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）

《繩角》主題曲：

由Anson Kong 江𤒹生與Lokman 楊樂文合唱《Fight Your Corner 》

ViuTV《繩角》第1-5集劇情劇透：AK避債走入拳館搵Thor卻被冷眼旁觀 下決心成為拳手！

主角歐陽駿 （江𤒹生飾）意外走入拳館，認識到李承東（Lokman楊樂文飾）與拳館其他成員，受到師兄Lokman幫助成為拳手，並代表梁祖堯的拳館參賽⋯⋯按此看詳情

繩角
（圖片來源：ViuTV提供《繩角》劇照）
繩角 Lokman教AK拳頭唔只靠出拳要快，仲要配合埋步法，AK就悟出原理好似跳Cha-Cha咁，搞到又出現BL畫面
Lokman教AK拳頭唔只靠出拳要快，仲要配合埋步法，AK就悟出原理好似跳Cha-Cha咁，搞到又出現BL畫面（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）

ViuTV《繩角》第6-10集劇情劇透：亞洲拳王Alton出場！AK頻受傷兼遇車禍

第6-10集劇情劇透：繼AK第一場拳賽完結後，就到大師兄Thor駱振偉出場對戰，賽果明顯依然由Thor勝出！但賽後幾天拳館師兄弟都未能找到Thor，而臨近與明日集團簽約，Thor依然不見人⋯⋯AK正式成為King Boxing與明日集團共同代理的拳手，點知被集團安排對戰亞洲拳王Alton（劇中角色名：井澤魂），AK對自己無信心，仲接連發生意外受傷⋯⋯按此看詳情

繩角 Lokman見AK受傷昏迷，感到愧疚
Lokman見AK受傷昏迷，感到愧疚（圖片來源：ViuTV提供《繩角》劇照）

《繩角》AK直言寧願做「被打」 大家打完會錫返

AK江𤒹生（Anson Kong）、Lokman楊樂文、Alton王智德及Thor駱振偉為演好劇集拳手角色做足準備，除了要練熟西洋拳法外，更要操fit身型。大家都把握放工後僅餘的時間操練，更嚴格執行飲食控制。

一眾演員齊聲表示打人壓力甚大，寧願做中拳的角色。AK表示：「有時要拍啲打人嘅鏡頭，其實寧願比人打，因為打人真係好大壓力，好驚個位會錯，打親對方。」 一眾演員指拍攝期間經常會誤中對手，但因希望帶給觀眾逼真的視覺效果，直言一早互相夾定：「拍嘅時候要去盡，完左咪攬下錫下對方。」

繩角
（圖片來源：ViuTV提供《繩角》劇照）

《繩角》Thor怕被鏡粉打返轉頭

早前劇集發佈會上，一眾女主角都表示對Thor非常佩服，為劇集能夠一改以往形象，操到勁fit！Lokman大爆曾有一次在拍攝期間疑似被Thor打中，令場面一度緊張，劇集的武指羅浩銘師傅更立即上前詢問情況。Lokman急忙表示「冇中招」，只是虛驚一場，更笑指：「掂喇！如果連銘師傅都呃到，觀眾都會覺得好睇。」其後，Thor被問到角色需與MIRROR成員交手會否感到擔心時，他則笑言指：「怕MIRROR Fans會打返佢轉頭」，不過亦相信一眾MIRROR Fans會明白事理。

繩角 早前劇集發佈會上，一眾女主角都表示對Thor非常佩服，為劇集能夠一改以往形象，操到勁fit！
早前劇集發佈會上，一眾女主角都表示對Thor非常佩服，為劇集能夠一改以往形象，操到勁fit！（圖片來源：ViuTV提供《繩角》劇照）
繩角 Lokman劇中飾演拳館二師兄，大爆曾有一次在拍攝期間疑似被Thor打中，令場面一度緊張
Lokman劇中飾演拳館二師兄，大爆曾有一次在拍攝期間疑似被Thor打中，令場面一度緊張（圖片來源：ViuTV提供《繩角》劇照）
繩角 Alton劇中飾演日本拳王井澤魂，係一眾香港拳手的目標
Alton劇中飾演日本拳王井澤魂，係一眾香港拳手的目標（圖片來源：ViuTV提供《繩角》劇照）

《繩角》角色介紹

AK江𤒹生飾演歐陽駿

拳館的小弟，迷途青少年

mirror復出 野人老師 百萬同居計劃 繩角 plt 由江𤒹生 Anson Kong)演的《繩角》預告首度曝光，AK亦有大量騷肌畫面！
由江𤒹生( Anson Kong)演的《繩角》預告首度曝光，AK亦有大量騷肌畫面！（圖片來源：ViuTV）

Lokman楊樂文飾演李承東

拳館二師兄，係劇中的訓練員，不參賽

繩角 Lokman爆肌拳手劇照率先曝光
Lokman爆肌拳手劇照率先曝光（圖片來源：ViuTV提供）

Thor駱振偉飾演袁天就

拳館的大師兄，拳手界裡面的「最強」！

繩角 Thor駱振偉飾演大師兄袁天就
Thor駱振偉飾演大師兄袁天就（圖片來源：ViuTV《繩角》劇照）

Alton王智德飾演井澤魂 – 日本拳王

係香港拳手嘅目標

繩角
（圖片來源：ViuTV《繩角》預告截圖）

Tiger邱傲然飾演 阿虎

拳館的三師兄，不參賽不打拳，但其實拳擊實力超強！

梁祖堯飾演 魯堅

拳館負責人

湯駿業飾演 金承亮

因一次打拳而眼角膜受傷而放棄拳手生涯，成為另一間拳館的教練，用自創新方法去訓練Ace級拳手！

繩角 梁祖堯與湯駿業飾演拳館負責人和教練
梁祖堯與湯駿業飾演拳館負責人和教練（圖片來源：ViuTV提供）

林愷玲飾演姜秀賢

在父母經營的洗衣舖打工而認識拳館成員，亦會與AK江熚生有感情線。

繩角 林愷玲飾演姜秀貞，將與AK江熚生有感情線
林愷玲飾演姜秀貞，將與AK江熚生有感情線（圖片來源：ViuTV提供）

蘇麗珊飾演范兆風

集團太子女，性格冷血，喜愛「流血」暴力畫面，與兩位拳館負責人合辦拳賽。

繩角 蘇麗珊飾演性格冷血的集團太子女
蘇麗珊飾演性格冷血的集團太子女（圖片來源：ViuTV提供）

練美娟飾演 三姑

姪女是林愷玲，與AK江熚生的哥哥有感情線。

繩角 練美娟飾演三姑，與AK江熚生的哥哥有感情線
練美娟飾演三姑，與AK江熚生的哥哥有感情線（圖片來源：ViuTV提供）

《繩角》記者會 主角MIRROR四子齊現身

劇集首播在即，ViuTV隆重其事，早前特意舉行記者會宣布首播詳情。大會邀得一眾劇中演員出席，包括江𤒹生（AK＠MIRROR）、楊樂文（Lokman＠MIRROR）、王智德（Alton＠MIRROR）、邱傲然（Tiger＠MIRROR）、駱振偉（Thor）、林愷鈴（Ashley）、蘇麗珊（Cecilia）、梁祖堯（Joey）、湯駿業（Ah Dee）及練美娟（娟姐）。各演員親身介紹劇中角色和分享拍攝劇集的有趣點滴。

繩角 左起)江𤒹生AK＠MIRROR）、楊樂文Lokman＠MIRROR）、駱振偉Thor）、王智德Alton＠MIRROR）、邱傲然Tiger＠MIRROR）五位拳手，亦係拳館師兄弟的關係
(左起)江𤒹生（AK＠MIRROR）、楊樂文（Lokman＠MIRROR）、駱振偉（Thor）、王智德（Alton＠MIRROR）、邱傲然（Tiger＠MIRROR）五位拳手，亦係拳館師兄弟的關係（圖片來源：ViuTV提供）

三位女主角都大讚駱振偉（Thor）今次為演好一個拳手，勤力操練到非常大隻，感到佩服！

繩角 左起)林愷鈴、蘇麗珊、練美娟
(左起)林愷鈴、蘇麗珊、練美娟（圖片來源：ViuTV提供）

MIRROR仲有一套劇未播！

百萬同居計劃（15集）｜Anson Lo盧瀚霆、Jer柳應廷、Jeffrey魏浚笙

由黃德斌、簡慕華、盧瀚霆、柳應廷等主演，劇集本來係《大叔的愛》原有班底開拍，原定接拍，但最終因疫情導致呂爵安的檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上。呂爵安則會接拍新電影《死屍死時四十四》，並再度與鄭中基及毛舜筠合作。
拍攝／製作年份2022年4月－6月

mirror復出 野人老師 百萬同居計劃 繩角 plt 剛於電影《阿媽有咗第二個》得到不少好評的柳應廷，原來亦有份演出《百萬同居計劃》！
剛於電影《阿媽有咗第二個》得到不少好評的柳應廷，原來亦有份演出《百萬同居計劃》！（圖片來源：ViuTV）

「萬鈞劇力 厚積薄發」MIRROR 12子復出暫欠Jeremy

上述劇集情報中，MIRROR的11位成員都有角色戲份，獨欠Jeremy Lee 李駿傑，其實在今年4月Jeremy 曾經脫出MIRROR憑綜藝《 GO！執事務所》而獨得更多關注，可惜在復出大計中，屬於下弦成員的他暫未見於劇集名單上：

mirror復出 野人老師 百萬同居計劃 繩角 plt Jeremy在4月播出的《 GO！執事務所》真人騷綜藝入面，與阿正等主持負責執屋，甚獲好評。
Jeremy在4月播出的《 GO！執事務所》真人騷綜藝入面，與阿正等主持負責執屋，甚獲好評。（圖片來源：[email protected]_0908）

常見問題

《繩角》大結局師徒大戰邊個會贏？

大師兄戰死擂台後，Lokman和AK各自態度大轉變，到最後一集兩師徒將一齊上擂台對戰，二人都無因為對方而手下留情，到最後關頭⋯⋯按此大結局劇情劇透

Mirror仲有邊套劇即將播出？

由《大叔的愛》班底製作的《百萬同居計劃》即將接檔於12月5日首播，由於Edan呂爵安檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上⋯⋯按此看劇集及角色介紹

圖片來源：ViuTV《繩角》截圖

讀者留言

熱門文章

 