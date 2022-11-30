繩角 Thor駱振偉

繩角｜Thor駱振偉大師兄戰死掀網絡洗板潮 撰文多謝大家對袁天就嘅愛！

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《繩角》昨晚播出一集重頭戲，由飾演大師兄袁天就的駱振偉決戰由[email protected]飾演的亞洲拳王「井澤魂」，結果駱振偉戰死播台，呢一幕令不少觀眾感到悲慟，引起一場民怨，大家都唔捨得劇中的袁天就，駱振偉更被盛讚演技非凡，人氣一時無兩，仲勁過同劇的AK與Lokman。為平息網民怒氣，駱振偉即晚撰文發表感想，多謝大家。

繩角 大師兄駱振偉昨晚在《繩角》最後一次上擂台。
大師兄駱振偉昨晚在《繩角》最後一次上擂台。（圖片來源：ViuTV劇照）
繩角 昨晚《繩角》播出重頭戲，由駱振偉對戰Alton，拳拳到肉。
昨晚《繩角》播出重頭戲，由駱振偉對戰Alton，拳拳到肉。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 駱振偉在擂上表現出勇者無懼。
駱振偉在擂上表現出勇者無懼。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

《繩角》駱振偉付出所有去演好「大師兄」

駱振偉在《繩角》中演活了一位專業的拳手「袁天就」，在擂台上表現兇恨的他，對住妻女變成溫柔無比的好男人，更以大師兄身份教識新拳手AK(江熚生)好多人生道理，角色有型又非常討好，不過昨晚一集就令觀眾睇到心都碎晒，因為他終於在擂台上倒下來。

繩角 駱振偉被Alton連環出拳擊中。
駱振偉被Alton連環出拳擊中。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 駱振偉不支倒地的一幕，令觀眾都屏息靜氣。
駱振偉不支倒地的一幕，令觀眾都屏息靜氣。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 鼻孔與耳都出晒血，駱振偉倒地不省人事仍揮拳還擊，呢一幕令人心酸，亦好感動。
鼻孔與耳都出晒血，駱振偉倒地不省人事仍揮拳還擊，呢一幕令人心酸，亦好感動。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 網民嬲爆留言。
網民嬲爆留言。（圖片來源：[email protected]
繩角
（圖片來源：[email protected]
繩角 駱振偉親自回應。
駱振偉親自回應。（圖片來源：[email protected]

Thor駱振偉未能平息民怨

袁天就的死，令海量觀眾感到不捨，昨晚完劇後紛紛湧入討論區留言，有網民畀嬲嬲，大鬧ViuTV學埋大台啲嘢，係要安排有人死，未幾駱振偉本尊亦現身多個社交平台安撫網民，他在ViuTV的Facebook網頁留言多謝大家的愛，仲貫徹「袁天就」精神，話能夠與亞洲拳王同台較量，已是人生的成就，不過駱振偉的幾句說話並未能平息網民的怨氣。駱振偉再回應傳媒表示自己都好愛「袁天就」，並指袁的確是個只識打拳的人，能夠挑戰到「井澤魂」就是他的世界盃，雖然結局唔係大家的意願，但駱振偉笑言「袁天就」盡了全力，無憾，無悔，希望大家不要為他流太多眼淚。

繩角 駱振偉繼續暖男上身，叫大家唔好流咁多眼淚。
駱振偉繼續暖男上身，叫大家唔好流咁多眼淚。（圖片來源：[email protected]
繩角 袁天就落台了，下一個上場肯定是二師兄Lokman。
袁天就落台了，下一個上場肯定是二師兄Lokman。（圖片來源：ViuTV劇照）
繩角 駱振偉昨晚在IG po了一張黑白背影照，意味住袁天就已經成為過去。
駱振偉昨晚在IG po了一張黑白背影照，意味住袁天就已經成為過去。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

Thor駱振偉為演活袁天就下苦功

據知駱振偉開拍《繩角》前花了很多時間和心機操fit自己，又跟教練勤練拳，全身結實肌肉來得不易，今次憑「袁天就」一角彈出，令他喜出望外，而觀眾亦對他另眼相看，發掘了駱振偉除了唱歌以外，演技亦好出眾，討論區給他的好評如潮，全部都話佢「演得好」、「好畀心機的一位演員」，其實除了駱振偉，昨晚飾演二師兄李承東的Lokman與袁天就老婆的Helen譚凱倫，亦被觀眾大讚演技大爆發。

繩角 開拍前駱振偉與Lokman都有跟武術指導羅浩銘進行特訓。
開拍前駱振偉與Lokman都有跟武術指導羅浩銘進行特訓。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 Lokman因為駱振偉的死感到自責，昨晚一場崩潰戲演技大爆發。
Lokman因為駱振偉的死感到自責，昨晚一場崩潰戲演技大爆發。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 袁天就與老婆Helen的最後一吻。
袁天就與老婆Helen的最後一吻。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

駱振偉曾參加新秀奪金咪大獎

入行十幾年的駱振偉現年38歲，04年參加「Teen Power Freshmen 選拔賽」奪冠後加入香港電台旗下年青人網上平台Teen Powe，06年轉行做過國泰空少，07年，他參加英皇新秀歌唱大賽獲得金咪大獎，輾轉多年至16年，駱振偉才加盟ViuTV，更是Makerville八大重點推介藝人之一，除了強尼，他算是另一全方位男藝人，他在VuTV主持過許多不同種類的電視節目，如遊戲節目《撳錢》、清談節目《晚吹》系列，他更是音樂節目《Chill Club》的主持兼台柱，至於拍劇，駱振偉亦有經驗，曾在《詭探》及《熟女強人》等多部劇集演出主要角色，正在拍攝的《打天下2》都有份，網民表示非常期待他的演出。

愛情方面，他於2019年與拍拖5年的丹麥女友Katrine Friis Olsen在丹麥舉行婚禮，婚後不時在社交網放閃。

繩角 駱振偉唱歌、主持、拍劇樣樣佳能，與強尼、一姐Hailey同是MarkerVillie力捧藝人。
駱振偉唱歌、主持、拍劇樣樣佳能，與強尼、一姐Hailey同是MarkerVillie力捧藝人。（圖片來源：[email protected]
繩角 駱振偉原來參加過新秀仲拎埋金咪大獎。
駱振偉原來參加過新秀仲拎埋金咪大獎。（圖片來源：[email protected]

駱振偉出道13年獲Joey Tang幫忙 首推派台歌《成熟．不了》

駱振偉加盟ViuTV後，是音樂節目《Chill Club》的主持兼台柱，集集自肥有得表演唱歌。2020年7月，出道13年的駱振偉正式推出首支派台歌曲《成熟·不了》，由節目音樂總監Joey Tang為他監制。

繩角 駱振偉主持《Chill Club》集集都有歌唱。
駱振偉主持《Chill Club》集集都有歌唱。（圖片來源：[email protected]

繩角 《熟女強人》
《熟女強人》（圖片來源：[email protected]
繩角 《理想國之愛的替身》
《理想國之愛的替身》（圖片來源：[email protected]
繩角 駱振偉於19年與拍拖5年的丹麥女友Katrine Friis Olsen在丹麥舉行婚禮，婚後不時在社交網放閃。
駱振偉於19年與拍拖5年的丹麥女友Katrine Friis Olsen在丹麥舉行婚禮，婚後不時在社交網放閃。（圖片來源：[email protected]

駱振偉有份主演2023年新劇《那年盛夏 我們綻放如花》

由《手捲菸》電影導演陳健朗執導的青春校園電視劇，駱振偉（Thor）、歐鎮灝（[email protected]）、邱彥筒及張毓軒領銜主演，王丹妮特別演出。劇情講述一群高中生於暑假尾聲被捲入一場突如其來的「死亡遊戲」，駱振偉（Thor）表示雖然預告片有血腥的感覺，但堅持劇情是青春偶像劇，希望大家能夠多多期待。

繩角 ViuTV節目巡禮2023 Ian在訪問時表示今次擔任的角色非常復雜，拍攝時候亦盡量不想使用替身，非常訓身！
Ian在訪問時表示今次擔任的角色非常復雜，拍攝時候亦盡量不想使用替身，非常訓身！（圖片來源：ViuTV提供）
繩角 駱振偉 Thor
駱振偉（Thor）在劇中飾演班主任（圖片來源：ViuTV預告截圖）

常見問題

《繩角》大結局師徒大戰邊個會贏？

大師兄戰死擂台後，Lokman和AK各自態度大轉變，到最後一集兩師徒將一齊上擂台對戰，二人都無因為對方而手下留情，到最後關頭⋯⋯按此大結局劇情劇透

Mirror仲有邊套劇即將播出？

由《大叔的愛》班底製作的《百萬同居計劃》即將接檔於12月5日首播，由於Edan呂爵安檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上⋯⋯按此看劇集及角色介紹

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV劇照、ViuTV影片截圖、[email protected][email protected]

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