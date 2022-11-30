繩角｜Thor駱振偉大師兄戰死掀網絡洗板潮 撰文多謝大家對袁天就嘅愛！
《繩角》駱振偉付出所有去演好「大師兄」
駱振偉在《繩角》中演活了一位專業的拳手「袁天就」，在擂台上表現兇恨的他，對住妻女變成溫柔無比的好男人，更以大師兄身份教識新拳手AK(江熚生)好多人生道理，角色有型又非常討好，不過昨晚一集就令觀眾睇到心都碎晒，因為他終於在擂台上倒下來。
Thor駱振偉未能平息民怨
袁天就的死，令海量觀眾感到不捨，昨晚完劇後紛紛湧入討論區留言，有網民畀嬲嬲，大鬧ViuTV學埋大台啲嘢，係要安排有人死，未幾駱振偉本尊亦現身多個社交平台安撫網民，他在ViuTV的Facebook網頁留言多謝大家的愛，仲貫徹「袁天就」精神，話能夠與亞洲拳王同台較量，已是人生的成就，不過駱振偉的幾句說話並未能平息網民的怨氣。駱振偉再回應傳媒表示自己都好愛「袁天就」，並指袁的確是個只識打拳的人，能夠挑戰到「井澤魂」就是他的世界盃，雖然結局唔係大家的意願，但駱振偉笑言「袁天就」盡了全力，無憾，無悔，希望大家不要為他流太多眼淚。
Thor駱振偉為演活袁天就下苦功
據知駱振偉開拍《繩角》前花了很多時間和心機操fit自己，又跟教練勤練拳，全身結實肌肉來得不易，今次憑「袁天就」一角彈出，令他喜出望外，而觀眾亦對他另眼相看，發掘了駱振偉除了唱歌以外，演技亦好出眾，討論區給他的好評如潮，全部都話佢「演得好」、「好畀心機的一位演員」，其實除了駱振偉，昨晚飾演二師兄李承東的Lokman與袁天就老婆的Helen譚凱倫，亦被觀眾大讚演技大爆發。
駱振偉曾參加新秀奪金咪大獎
入行十幾年的駱振偉現年38歲，04年參加「Teen Power Freshmen 選拔賽」奪冠後加入香港電台旗下年青人網上平台Teen Powe，06年轉行做過國泰空少，07年，他參加英皇新秀歌唱大賽獲得金咪大獎，輾轉多年至16年，駱振偉才加盟ViuTV，更是Makerville八大重點推介藝人之一，除了強尼，他算是另一全方位男藝人，他在VuTV主持過許多不同種類的電視節目，如遊戲節目《撳錢》、清談節目《晚吹》系列，他更是音樂節目《Chill Club》的主持兼台柱，至於拍劇，駱振偉亦有經驗，曾在《詭探》及《熟女強人》等多部劇集演出主要角色，正在拍攝的《打天下2》都有份，網民表示非常期待他的演出。
愛情方面，他於2019年與拍拖5年的丹麥女友Katrine Friis Olsen在丹麥舉行婚禮，婚後不時在社交網放閃。
駱振偉出道13年獲Joey Tang幫忙 首推派台歌《成熟．不了》
駱振偉加盟ViuTV後，是音樂節目《Chill Club》的主持兼台柱，集集自肥有得表演唱歌。2020年7月，出道13年的駱振偉正式推出首支派台歌曲《成熟·不了》，由節目音樂總監Joey Tang為他監制。
駱振偉有份主演2023年新劇《那年盛夏 我們綻放如花》
由《手捲菸》電影導演陳健朗執導的青春校園電視劇，駱振偉（Thor）、歐鎮灝（[email protected]）、邱彥筒及張毓軒領銜主演，王丹妮特別演出。劇情講述一群高中生於暑假尾聲被捲入一場突如其來的「死亡遊戲」，駱振偉（Thor）表示雖然預告片有血腥的感覺，但堅持劇情是青春偶像劇，希望大家能夠多多期待。
常見問題
《繩角》大結局師徒大戰邊個會贏？
大師兄戰死擂台後，Lokman和AK各自態度大轉變，到最後一集兩師徒將一齊上擂台對戰，二人都無因為對方而手下留情，到最後關頭⋯⋯按此大結局劇情劇透
Mirror仲有邊套劇即將播出？
由《大叔的愛》班底製作的《百萬同居計劃》即將接檔於12月5日首播，由於Edan呂爵安檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上⋯⋯按此看劇集及角色介紹
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