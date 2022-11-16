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繩角｜ AK打到變豬頭 嘴角傷痕似茄汁漬 Tiger乸乸哋登場被封女一「虎師妹」

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ViuTV劇集《繩角》播了兩集，AK江熚生硬要挑戰大師兄駱振偉，被當沙包咁打由靚仔變豬頭，不過面部傷痕就被笑指似食完薯條留有茄汁漬。至於劇中另一驚喜就是Tiger邱傲然，娘娘腔演出獲讚賞，不但被戲謔是「虎師妹」，更被指是女一，與AK湊成一對搞笑拍檔！

繩角 AK江熚生在《繩角》中飾演的歐陽駿性格執著唔認輸。
AK江熚生在《繩角》中飾演的歐陽駿性格執著唔認輸。（圖片來源：ViuTV劇照）

《繩角》AK犧牲靚仔樣

《繩角》頭兩集都集中火力講述AK江熚生如何決心成為拳手，他飾演的歐陽駿被無賴阿哥KB欠債拖累，搞到被放貴利嘅肥腸追打，屋企都唔敢返，KB就叫AK投靠飾演拳手嘅駱振偉，但AK畀駱振偉當沙包咁打，仲要一身傷咁瞓走廊、攬住垃圾袋當被冚好慘慘豬。

繩角 AK唔識死，一開場就挑戰大師兄駱振偉。
AK唔識死，一開場就挑戰大師兄駱振偉。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 結果AK畀人當沙包打到反白眼，嘴角的傷痕仲被笑指食完著條留有茄汁。
結果AK畀人當沙包打到反白眼，嘴角的傷痕仲被笑指似食完薯條留下茄汁漬。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

AK似食完薯條冇抹嘴

為了鋪排AK成為專業拳手之路，連續畀幾鑊打到成面傷痕都幾誇張，不過網民就話AK的傷痕好流，好似食完薯條塊面揩到茄汁一樣。雖然同《打天下》相比，AK演技明顯大有進步，不過編劇就被投訴在劇中加插太多星爺對白，雖然好笑，但誠意扣分！

繩角 再戰駱振偉都係被打，AK嘴角的茄汁漬仲大撻咗。
再戰駱振偉都係被打，AK嘴角的茄汁漬仲大撻咗。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 有網民質疑AK的受傷妝好唔掂，笑言好似揩到成面茄汁。
有網民質疑AK的受傷妝好唔掂，笑言好似揩到成面茄汁。（圖片來源：[email protected]截圖）

Tiger乸型演出驚喜十足

除了男主角AK與Lokman傾力演出，《繩角》中的配角都好出色，先講飾演Lokman嫲嫲的馮素波，網民都覺得她初遇AK那場戲好搞笑。不過最意想不到的角色屬Tiger邱傲然莫屬， 平時唔聲唔聲的Tiger，今次飾演一個乸型拳手，首播後一班演員開Live，Tiger自言這角色是一個大挑戰，亦好難演：「係乸乸哋嘅角色，金牌殺手，好似幾好笑。打拳本來好man好熱血，乸乸哋同熱血同man大纜都扯唔埋，但我又要好好拿捏，唔能夠乞人憎，一線之差，但end up ok嘅，幾開心。」

繩角 有一幕Lokman與AK在擂台上跳起Cha Cha，有網民笑他們He味濃，亦有人指呢幕太無厘頭。
有一幕Lokman與AK在擂台上跳起Cha Cha，有網民笑他們HeHe味濃，亦有人指呢幕太無厘頭。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 估唔到馮素波配呢班新人都有化學作用。
估唔到馮素波配呢班新人都有化學作用。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

Tiger拉丁舞底有助角色扮演

Tiger出場後即引起網民熱議，不少人都覺得這個角色非常討好，像是為Tiger度身訂造，監製選角應記一功，值得一提是Tiger雖然冇乜演戲經驗，但他無論聲音抑或肢體動作都表現得淋漓盡致，而且喜感十足，網民更笑指「虎師妹」原來是劇中女一。其實Tiger自小學拉丁舞，舞姿要成日扭身扭勢，今次要他演娘娘腔的角色，應該都好易上手，再加上他一頭中長曲髮，增添幾分女性嫵媚。

繩角 Tiger飾演的拳館師弟變「虎師妹」。
Tiger飾演的拳館師弟變「虎師妹」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 劇中加插了不少搞笑場面，包括Tiger突然在AK面前行moon walk及搞佢條褲。
劇中加插了不少搞笑場面，包括Tiger突然在AK面前行moon walk及搞佢條褲。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 Tiger的角色乸乸哋，又fing頭又fing手講「啋」，而他亦落足心機去演繹。
Tiger的角色乸乸哋，又fing頭又fing手講「啋」，而他亦落足心機去演繹。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

網民留言大讚

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（圖片來源：[email protected]截圖）
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繩角 Tiger一頭曲長髮非常設合角色造型。
Tiger一頭曲長髮非常設合角色造型。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
繩角 Tiger最擅長跳拉丁舞，要扮嫵媚難唔到佢。
Tiger最擅長跳拉丁舞，要扮嫵媚難唔到佢。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

常見問題

《繩角》關於什麼故事？

此劇集改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員主演⋯⋯按此看劇集&角色介紹

Mirror仲有邊套劇即將播出？

《繩角》將於11月14日接檔《季前賽》，而根據ViuTV早前已宣布一連播放五套原創劇，包括⋯⋯ViuTV五劇對撼無綫台慶

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV劇照」ViuTV影片截圖

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