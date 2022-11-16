繩角｜ AK打到變豬頭 嘴角傷痕似茄汁漬 Tiger乸乸哋登場被封女一「虎師妹」

ViuTV劇集《繩角》播了兩集，AK江熚生硬要挑戰大師兄駱振偉，被當沙包咁打由靚仔變豬頭，不過面部傷痕就被笑指似食完薯條留有茄汁漬。至於劇中另一驚喜就是Tiger邱傲然，娘娘腔演出獲讚賞，不但被戲謔是「虎師妹」，更被指是女一，與AK湊成一對搞笑拍檔！