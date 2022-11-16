繩角｜ AK打到變豬頭 嘴角傷痕似茄汁漬 Tiger乸乸哋登場被封女一「虎師妹」
《繩角》AK犧牲靚仔樣
《繩角》頭兩集都集中火力講述AK江熚生如何決心成為拳手，他飾演的歐陽駿被無賴阿哥KB欠債拖累，搞到被放貴利嘅肥腸追打，屋企都唔敢返，KB就叫AK投靠飾演拳手嘅駱振偉，但AK畀駱振偉當沙包咁打，仲要一身傷咁瞓走廊、攬住垃圾袋當被冚好慘慘豬。
AK似食完薯條冇抹嘴
為了鋪排AK成為專業拳手之路，連續畀幾鑊打到成面傷痕都幾誇張，不過網民就話AK的傷痕好流，好似食完薯條塊面揩到茄汁一樣。雖然同《打天下》相比，AK演技明顯大有進步，不過編劇就被投訴在劇中加插太多星爺對白，雖然好笑，但誠意扣分！
Tiger乸型演出驚喜十足
除了男主角AK與Lokman傾力演出，《繩角》中的配角都好出色，先講飾演Lokman嫲嫲的馮素波，網民都覺得她初遇AK那場戲好搞笑。不過最意想不到的角色屬Tiger邱傲然莫屬， 平時唔聲唔聲的Tiger，今次飾演一個乸型拳手，首播後一班演員開Live，Tiger自言這角色是一個大挑戰，亦好難演：「係乸乸哋嘅角色，金牌殺手，好似幾好笑。打拳本來好man好熱血，乸乸哋同熱血同man大纜都扯唔埋，但我又要好好拿捏，唔能夠乞人憎，一線之差，但end up ok嘅，幾開心。」
Tiger拉丁舞底有助角色扮演
Tiger出場後即引起網民熱議，不少人都覺得這個角色非常討好，像是為Tiger度身訂造，監製選角應記一功，值得一提是Tiger雖然冇乜演戲經驗，但他無論聲音抑或肢體動作都表現得淋漓盡致，而且喜感十足，網民更笑指「虎師妹」原來是劇中女一。其實Tiger自小學拉丁舞，舞姿要成日扭身扭勢，今次要他演娘娘腔的角色，應該都好易上手，再加上他一頭中長曲髮，增添幾分女性嫵媚。
網民留言大讚
常見問題
《繩角》關於什麼故事？
此劇集改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員主演⋯⋯按此看劇集&角色介紹
Mirror仲有邊套劇即將播出？
《繩角》將於11月14日接檔《季前賽》，而根據ViuTV早前已宣布一連播放五套原創劇，包括⋯⋯ViuTV五劇對撼無綫台慶