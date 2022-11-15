繩角｜MIRROR隊長Lokman一句話再辣㷫網民 解開So Ching unfollow真相！

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）近日被指頻頻失言，繼日前回應MIRROR演唱會意外時講出的「安全論」，惹起有份參與演唱會的一眾舞蹈員不滿後，Lokman為宣傳與隊友AK（江𤒹生）、Alton（王智德）、Tiger（邱傲然）合演的ViuTV新劇《繩角》出post，卻因當中一句說話，而再度惹起公憤，被網民圍攻！