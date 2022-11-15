繩角｜MIRROR隊長Lokman一句話再辣㷫網民 解開So Ching unfollow真相！
Lokman出po宣傳新劇《繩角》
楊樂文Lokman日前回應MIRROR演唱會意外時，辣㷫了一班有份為MIRROR演唱會伴舞的舞蹈員，及後有舞蹈員指被網媒斷章取義的報道所誤導，在了解Lokman的完整訪問後，便公開向Lokman道歉。當大家以為事件告一段落時，Lokman一個簡單的宣傳新劇po中，貼出了他在《繩角》入面的黑白劇照，以拳手造型大曬胸肌，並寫道：「最後邊個企得返喺度」，竟然再度惹起網民不滿。
《繩角》Lokman引用對白變暗寸阿Mo？﹗
劇中演員駱振偉Thor隨即回應Lokman，答出Lokman在劇中的角色名「阿東」（李承東），但有不少網民卻有另一番解說，把Lokman的一句說話「最後邊個企得返喺度」，投射到MIRROR演唱會意外受重傷的阿Mo（李啟言）身上，並紛紛留言：「最後邊個企得返喺度，一定唔係阿Mo啦，隊長」、「肯定唔係阿MO」、「你哋12個都企喺度，得一個人企唔到咋嘛」、「你一句老師教The Show Must Go On呢句令我對你好失望」，並有不少網民tag蘇晴並寫道「明白你點解要unfollow佢」、「隊長講說話你聽喎！」、「隊長講嘢你要聽」等等。
So Ching IG大清洗unfollow Lokman等MIRROR成員
Lokman這一句說話，亦成為討論區熱話，指他：「講嘢用唔用腦㗎？」、「擺明係特登啦」、「係咪之前畀班dancers鬧條氣唔順，出個post寸番人呀？」、「講暗寸，連登仔都唔及Lokman」、「呢招絕，如果班dancers嘈，佢可以話係宣傳套劇，係你哋自己對號入座」、「等緊方方又出嚟鬧」等。不過亦有網民留言還Lokman清白，指這句說話其實是劇中對白：「對白啫，咁都入到位？」、「呢啲PR叫post又關隊長事？真係慘！」、「乜都撈埋一大舊」、「點解一個咁嘅po都可以俾人過度解讀」等等，同時，有網民發現So Ching除了8月時unfollow了花姐、魯生，之後又unfollow了Anson Lo盧瀚霆，近日網民發現她除了Ian陳卓賢和Jeremy李駿傑之外，其餘的MIRROR成員都已unfollow，包括隊長Lokman。
常見問題
《繩角》關於什麼故事？
此劇集改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員主演⋯⋯按此看劇集&角色介紹
Mirror仲有邊套劇即將播出？
《繩角》將於11月14日接檔《季前賽》，而根據ViuTV早前已宣布一連播放五套原創劇，包括⋯⋯ViuTV五劇對撼無綫台慶
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