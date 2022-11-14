繩角 | 與《法證先鋒V》正面對撼 MIRROR江𤒹生Lokman半裸晒肌迎戰

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）主演的ViuTV原創劇《繩角》今晚首播，正面對撼無綫《法證先鋒V》！AK拍住隊友楊樂文、王智德（Alton）、（Lokman）和邱傲然（Tiger）演出的《繩角》，改編自香港漫畫家曹志豪於2012年編繪嘅拳擊作品《死角》，講述AK飾演的歐陽駿，立下決心成為亞洲拳王嘅奮鬥故事。AK赤膊畫面肯定是全劇最強賣點，站上擂台的AK型到爆裂，一排立體腹肌仲相當搶眼！