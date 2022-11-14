繩角 | 與《法證先鋒V》正面對撼 MIRROR江𤒹生Lokman半裸晒肌迎戰
MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）主演的ViuTV原創劇《繩角》今晚首播，正面對撼無綫《法證先鋒V》！AK拍住隊友楊樂文、王智德（Alton）、（Lokman）和邱傲然（Tiger）演出的《繩角》，改編自香港漫畫家曹志豪於2012年編繪嘅拳擊作品《死角》，講述AK飾演的歐陽駿，立下決心成為亞洲拳王嘅奮鬥故事。AK赤膊畫面肯定是全劇最強賣點，站上擂台的AK型到爆裂，一排立體腹肌仲相當搶眼！
《繩角》《法證先鋒V》正面對撼 江𤒹生Lokman晒肌吸粉
以拳擊作為主題的《繩角》改編自漫畫，由周國賢、Anson Kong江𤒹生、Lokman楊樂文、Alton王智德、Tiger邱傲然、蘇麗珊及林愷鈴等人主演，劇情主要講述主角為成為亞洲拳王努力奮鬥嘅故事。劇集亦推出預告片「押上半生三秒封神」，Anson Kong、Lokman及Alton半裸拳手造型亦曝光。
不少網民紛紛留言表示期待，例如「呢個陣容無得輸」、「好期待呀」、「好期待四大才子」、「好想快d睇到」、「勁期待繩角」、「有MIRROR四子，所向披靡」、「點解打得咁型㗎！」及「呢個陣容無得輸」等等。
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另一邊廂，TVB突然抽起由陳豪、周嘉洛、龔嘉欣及江嘉敏主演嘅《新四十二章》，改播由黃宗澤、蔡潔、袁偉豪、蔡思貝、洪永城及王敏奕主演，以科學鑑證為題材嘅《法證先鋒V》，劇集亦於今晚播出，劇集延續《法證先鋒IV》留低的懸念，揭開上輯大結尾最後一幕所埋下的小丑案之謎，此劇搶先於內地播映，可惜反應不似預期。
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TVB重頭劇《法證先鋒5》即將播出，該劇在大陸已搶先播出，作為收視保證的《法證先鋒》系列，網民卻表示十分失望。
劇集大換角？
TVB經典電視劇《法證先鋒》已經完成了四輯，今年再推出第五部，該輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，改由黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔及王敏奕領銜主演。故事主要是圍繞一些案件，面對消失的證據，狡猾的兇手，法證團隊要以精闢方法找出證據。
網民反應極端 更明言不要再拍了？
劇集在大陸搶先播出，面對前四輯的劇情，一眾網民對於第五部期待甚高，但結果卻令網民十分失望。有網民指出「看第一二部時，能看到大量的案情分析，可這第五部，已經看不到警察的分析推理了全是等著，法證化驗過程也省了。」、「很多細節根本經不起推敲，也沒什麼邏輯性。」透露了該輯劇情已不比以前，更有網民生氣表示「越看到後面越爛，越來越莫名其妙」，亦有網民直接表示「讓很多刑偵劇的劇粉都失望了」由此可見網民對於劇情真的有「現實與理想」的差別。
網民失望：童年已經死了
除了劇情令人失望之外，演員表現也令一眾網民感到疑惑。有網民稱看完這部童年已經死了，而演員方面「蔡思貝我真是想畀負分」，有其他網民認為不明白換角的意義，有些演員依然在TVB但卻不找他們演出，更指出「第一部開始就保留的角色只有鄭俊弘演的小跟班」帶出了不重要角色比主演長壽的不滿。該劇播出後負評不斷，由劇情到用角，有網民直言「拍一部毀一部」。由此可見該劇在大陸真的不被看好！
蔡思貝袁偉豪直播分享恐怖經歷
日前一眾演員在微博進行直播，其中蔡思貝分享了與袁偉豪拍戲的「恐怖」經歷：「有一場戲我們在墓地去野餐，就是跟他（指著袁偉豪）一起去查案的一場戲，我們在墓地野餐，然後看日出。」這時洪永城聽後笑言：「太浪漫了吧。」但蔡思貝就直言：「浪漫也是恐怖的，因為是墓地嘛，真的（墓地），有一點點害怕的，就是一邊吃，那一轉頭，哇！那個東西就吃完了。」
而蔡潔就以被兇手綁架然後放在解剖台上的一幕發表了自己的感受，她表示：「實際上的感覺是好冷，因為那個時候也是真的沒有穿衣服，躺在解剖台上面，又是冬天，就我們解剖的每一具屍體都很冷，印象很深刻。」
而該劇大陸目前已播出過半，在豆瓣評分暫為6，網友對此褒貶不一。
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常見問題
《繩角》關於什麼故事？
此劇集改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員主演⋯⋯按此看劇集&角色介紹
Mirror仲有邊套劇即將播出？
《繩角》將於11月14日接檔《季前賽》，而根據ViuTV早前已宣布一連播放五套原創劇，包括⋯⋯ViuTV五劇對撼無綫台慶
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