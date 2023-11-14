一路向西2｜繪麗奈激戰三上悠亞、波多野結衣 夢幻陣容一時無兩
一路向西2｜「向西仔」張建聲主演另一男角公開招募
蓄勢12年，《向西》系列「充血」回歸，由IMAGI公司投資出品的《一路向西 2 東京AV攻略》將於2024年4月於日本及香港兩地開始攝製。《向西2》由原班人馬擔綱，孫立基監製、「向西仔」張建聲主演，戲內另一重點男角將於稍後公開招募。
電影以日本為主要取景地，5位女優將聯同大批AV新力軍齊集東京主場，以豪華陣式對戰向西隊，稟承一貫風格，為觀眾帶來極致的官能以至心靈觀賞震撼。
一路向西2｜5大女優背景公開
一路向西2｜相澤南「港產女優」強勢列陣
今年6月宣佈引退的27歲前日本AV女優相澤南，香港出生、曾獲AV影后（2019年《FANZA成人獎》「最優秀女優獎」）。她曾表示未來可能會在香港和台灣的演藝界發展，早前已參與《東京愛情動作故事》演出，今次再度有份拍港戲，吸引力一定大增！
一路向西2｜三上悠亞神級
女角陣容鼎盛，兩大至愛女神三上悠亞及波多野結衣最受關注！今年8月16日踏入30歲的三上悠亞，曾是少女偶像團體SKE48成員，2015年轉戰愛情動作片界後，憑天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，同時被網友封為「國民女優」，其instagram坐擁345.8萬粉絲，YouTube頻道也有89萬訂閱人數，人氣十分強勁！不過她在3月13日公開，將會在30歲前正式引退，告別8年的女優生涯。
一路向西2｜波多野結衣「暗黑林志玲」都有！
35歲日本女優波多野結衣旋風式襲港舉行15周年亞洲粉絲見面會，曾表示好期待同繪麗奈合作，估唔到真係成真！
一路向西2｜村上悠華導彈級凶器新人
除了有皇牌女優，仲有「新人」亮相！村上悠華是今年出道的20歲新人王，擁洲際導彈級凶器，值得期待！
一路向西2｜繪麗奈進軍影壇：我尺度係祼露
至於第5位女優就是26歲繪麗奈！日前已到電影公司簽約，並跟監製孫立基會面，今次《向西2》是她成為日本AV女優後首部演出的港產片，她表示：
「聽講戲份都重，好緊張！希望到時能好好表現，發揮得最好，因為有時就算準備得幾多幾好，臨場都係要講一點運氣。」
「尺度係祼露 ，同其他女優一樣，但我相信感覺同平時拍AV一定有所不同，因為拍攝團隊係香港團隊，應該會有少少尷尬，但拍攝日子都唔少，會盡快適應。」
一路向西2｜繪麗奈同日本女優講：辛苦晒
《向西2》集合幾位人氣日本AV女優，問繪麗奈最想見那一位？她說：
「全部我都想見呀，因為好多都係出道咗好多年嘅女優，真係唔容易，想同佢哋講聲『辛苦晒』。有一個就我同佢一樣係新人，我都有留意佢（村上悠華）。」
一路向西2｜堪稱十八禁復仇者聯盟
其實港產高質量情色故事電影沉寂已久，今次IMAGI大膽嘗試，在現在的市道下仍不計成本以逾二千萬投資開拍，對此IMAGI方面表示：
「市場極度缺乏真正敢想敢拍又好玩嘅電影題材，我哋集結史上創紀錄數量嘅港日AV女優陣容，堪稱十八禁復仇者聯盟。以極具臨場感嘅手法帶住觀眾冶遊東京，為大家實現每個人心內都曾經有過嘅AV夢，同時保留系列專屬嘅針砭時弊刻意文藝，誘發港人共鳴。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！