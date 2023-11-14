一路向西2｜繪麗奈激戰三上悠亞、波多野結衣 夢幻陣容一時無兩

一路向西2｜2012年改編自香港網絡作家向西村上春作品、由孫立基監製之獵奇式喜劇電影《一路向西》，票房大收3200萬，一舉捧紅當時剛出道的男主角張建聲，令一眾女演員何珮瑜（Jeana）、郭穎兒（Celia K.)、王李丹妮及趙碩之風頭一時無兩，亦為一代港人誌下另類教育意義的成長回憶。時隔12年，《一路向西》正式宣布開續集，夢幻陣容更是一時無兩！