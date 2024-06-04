素海霖「瞓身出擊」問大家拍咩廣告 逼爆上圍勁搶焦 引網民創意回覆
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現年27歲的素海霖（日本藝名：繪麗奈）是港產第一位女優，她向來爽直的性格受到大家喜愛！素海霖除了女優事業，仲百足咁多爪，近日透露接拍了一個新廣告，仲問：「大家估吓我接咗咩廣告？」
素海霖晒「瞓身出擊」問大家拍咩廣告 網民創意回覆
素海霖在IG上分享了兩張低胸的鳥瞰圖，呢個視角相當邪惡，其逼爆上圍更加搶焦！素海霖問：「大家估吓我接咗咩廣告」網民紛紛展開猜測，包括「枕頭」、「奶粉」、「豐胸」、「乳膠漆」、「脫毛廣告」、「航拍機」等，非常有創意同幽默感，亦有網民以為有新作品推出：「有冇番號？！」
不過，素海霖尚未公開廣告的具體內容，讓人們對此充滿期待。
繪麗奈東方昇「床照」想入非非
最近，素海霖與100毛嘅東方昇的合作成為話題焦點，兩人的床上合照在網上引起了廣泛討論，仲表示東方昇係佢最喜愛合作的男藝人：「我哋實在發展得好快，我諗大家都要啲時間去適應」
一路向西2｜素海霖親選「男友」現場過百人排隊
《一路向西》系列的續集《一路向西2東京AV攻略》早前宣布今年將正式開始拍攝，演員陣容仲有香港AV女優素海霖（繪麗奈）！在進行試鏡前，她接受傳媒訪問時透露選「男友」條件，她指戴眼鏡的男生會額外加分，不過她又透露其實最緊要「合眼緣」，身高都無所謂，不過對於身型就有所要求，希望對方不要太壯，亦不要太瘦，因為對方身型太健碩，她又怕自己都要做gym和戒口配合，這樣就太辛苦了。
素海霖笑言今次是自己第一次像「見工」一樣接見試鏡者，更表示要多多學習。素海霖透露試鏡過程中，演員或素人都有機會與她近接觸試戲，除了試場景橋段，又有機會獨白一段，素海霖又笑稱有可能要求對方扮自己，甚至會即場「加戲」。素海霖透露曾收到一則深刻的社交媒體私訊，有一位男素人表示有意參與試鏡，更表示老婆和媽媽都支持他，素海霖表示收到時感到好有意思。
素海霖在2021年參演電影《PTGF出租女友》，她回憶起當時自己都是排隊試鏡的其中一員，她分享當時心情好緊張，面試完更會不斷回想和後悔自己的表現，因此都會好體諒試鏡者的心情，更指覺得這種緊張是「可愛」！
圖片來源：IG@thisisshl、IG@justin311