羅仲謙話每次想起楊怡屋企享樂辛苦也值得 被網民解讀成「愛的酸言」

羅仲謙（現改名羅子溢）和楊怡（現改名楊茜堯）結婚今年第五年，去年4月楊怡誕下B女小珍珠，羅仲謙開口埋口都提住囡囡老婆，一副老婆奴，曾講每次工作辛苦，只要想到老婆在家舒服，自己辛苦也值得的愛妻宣言，不過網民卻有另一解讀變成「愛的酸言」，紛紛留言鬧爆羅仲謙。

文：東方新地 ｜圖：羅子溢IG、楊茜堯微博