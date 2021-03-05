羅仲謙話每次想起楊怡屋企享樂辛苦也值得 被網民解讀成「愛的酸言」
文：東方新地 ｜圖：羅子溢IG、楊茜堯微博
羅仲謙、楊怡婚後分隔兩地
36歲羅仲謙和41歲楊怡16年結婚，婚後羅仲謙主力在內地搵人仔，老婆則刻意減產養好身子努力為羅家繼後香燈，後來肚皮未有動靜，為免長期分隔兩地，羅仲謙最後回歸無綫拍劇，希望努力造人有成果，努力多年，去年4月楊怡誕下囡囡小珍珠，愛妻號羅仲謙每次做訪問都將老婆囡囡掛嘴唇邊，一副幸福冧樣。
羅仲謙喺訪問話每次工作無論幾辛苦，只要想到老婆在家好舒服好得閒，就覺得自己的辛苦可換來老婆的開心是好值得，愛妻號羅仲謙的愛的宣言近日在網上瘋傳，不少網民有另一番解讀，留言指羅仲謙話中有話，「點解好似有骨嘅？」、「一聽就知講說話畀老婆聽」、「將心聲講咗出嚟，話老婆喺屋企好得閒」、「真係好有骨，夠膽講好舒服好得閒」、「喺屋企湊女點會得閒？」
網民解讀成「愛的酸言」
羅仲謙訪問被翻醃
有網民都戥羅仲謙慘，無一句正面留言，不過翻查紀錄，這應該是羅仲謙做爸爸前的訪問，當時正值是楊怡刻意減產等孕到，由於老公在內地工作，為了見一面而北上探老公班，不過自認大男人的羅仲謙亦曾指希望可以養起老婆囡囡，讓老婆享福不用工作，不過若然老婆愛工作也不會阻止，相信當日的愛妻宣言，跟今日羅仲謙的想法還是一樣。
楊怡甜晒老婆視覺下的羅仲謙
之前楊怡同羅仲謙未改名時不時享受二人世界，楊怡更以老婆視覺晒出同老公甜蜜踩單車嘅一段短片，睇到唔少網民都話好閃呀！楊怡婚後開始減產，而老公為給最好生活楊怡亦好努力搵錢。之前楊怡喺個人社交網上載同老公踩單車短片，坐車尾負責揸機嘅阿怡就留言：「愛是這樣簡單 #老婆視覺#」。
楊怡雖然冇上鏡，但就以老婆私人視覺影低老公為自己踩單車一段甜蜜時刻，仲有工人喺單車上嘅影子，再加片尾楊怡自己嘅心心手指pose，唔洗出聲都知佢有幾冧啦！
就連朱晨麗睇到段片都忍唔住留言：「浪漫到呢」，咁成段片又真係好閃盲眼睛嘅～
楊怡：我同馬明係最夾
早前，楊怡喺接受港台電台訪問時大談當年老公謙謙係點將佢追到手。楊怡笑指其實當初根本冇特別留意老公羅仲謙，冇諗過自己將會同佢拍拖，冇諗過呢套《On Call36小時》會成為佢嘅人生轉捩點。
佢當時只係專心拍戲，就連大家都完全估唔到，因為呢套戲同楊怡撮合埋一齊嘅居然唔係戲中好拍檔、好情侶馬國明！楊怡話：「真係好奇怪，因為同佢（羅仲謙）係風馬牛不相及嘅人，而且大家都覺得我同馬明係最夾。」
其實，楊怡你唔使奇怪，愛情就係咁，愛情係霎那間嘅火花，愛情本來就係會來得突然，一個本來一直喺你身邊嘅人，你可能會有一日「叮！」一聲，同佢刷出火花。所以，只可以話楊怡你同老公仔羅仲謙係命運中要刷出愛火花嘅一對情侶，係命運將你兩個風馬牛不相及嘅人拉埋一齊。
羅仲謙使出宵夜攻勢
深夜，孤零零一個一個女仔仲要留喺公司做嘢拍戲，咪話唔慘。羅仲謙就識做啦！原來羅仲謙拍《On Call 36小時》嘅時候，每當楊怡要開夜拍劇，羅仲謙都會問楊怡想食咩宵夜，然後每晚準時喺楊怡開夜嘅時候，羅仲謙就以送宵夜嚟嘅名義陪楊怡開夜拍戲喇！
原來羅仲謙呢招宵夜攻勢認真使得㗎！連楊怡都話雖然當初冇為意到晚晚出動宵夜攻勢嘅羅仲謙其實係追求緊佢，不過楊怡坦言羅仲謙嘅宵夜攻勢的確令佢加咗唔少分，「我好記得有一次。雖然嗰日佢好早收咗工，但我就要開夜。喺開夜嘅時候，佢就專登返返嚟公司請劇組人員食生果同蛋糕。我喺嗰個時候就覺得，佢係個幾唔錯嘅男仔。」
終極一擊：燒豬慶生
各位觀眾，其實楊怡同羅仲謙仲有一樣嘢係證明佢地真係命運中嘅一對，就係原來佢哋兩個嘅生日只係相隔兩日㗎咋！呢個世界邊有咁巧合嘅事，咁都俾佢地遇到，仲唔係天生一對？
講開生日，有暗戀過人嘅你哋都知，第一件事就係要記住人哋幾時生日，到時到候俾啲表示。羅仲謙都係唔例外，佢知道佢同楊怡嘅生日只係相差兩日，仲要大家生日嗰排都一齊拍緊劇，羅仲謙於是就利用先天優勢，同楊怡助手講，不如楊怡同佢同劇組一齊慶生吖！就係咁！成咗事！慶生當日，羅仲謙攞咗隻燒豬出嚟，冇錯！係燒豬！羅仲謙打算用燒豬幫楊怡慶生！真係夠曬特別！就係因為羅仲謙呢隻燒豬，令楊怡同羅仲謙嘅距離拉近咗喇！
楊怡大讚謙謙係好老公
楊怡喺港台個訪問入面仲話雖然羅仲謙份人好懶，去旅行唔到最後都唔執行李，但懶惰嘅羅仲謙，為咗楊怡改變咗，「佢會為咗我而拎背囊，因為我將啲水、旅遊書、遮塞晒比佢拎。」