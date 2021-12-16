驚爆42歲楊茜堯秘密誕第二胎 兩年抱兩 湊成好字
楊茜堯 秘密入院誕第二胎
楊茜堯和羅子溢夫婦對懷孕事情向來低調，過往拍劇捱壞身體，婚後已屬高齡產婦的楊茜堯休養多年才懷上第一胎，陀住大女「小珍珠」時適逢疫情嚴峻，夫婦在去年2月公佈有喜，4月便宣布小珍珠出世！今次久未露面的楊茜堯更完全封殺懷孕消息，今年8月兩公婆齊齊慶生，據講當時懷孕5個月的楊茜堯，po相成功掩蓋孕味，今日便驚爆楊茜堯已為羅家添丁，恭喜恭喜！計番造B時間，推算是夫婦二人去年尾到內地拍攝劇集《家族榮耀》時製造，當時兩人放低囡囡小珍珠俾楊媽媽湊，齊齊搵人仔，結果有意外收穫！
羅子溢永遠是小珍珠的避風港
羅子溢和楊堯茜囡囡出世撞正疫情，對囡囡防疫保護升級，幾乎足不戶，近來疫情稍為緩和，楊堯茜開始帶女兒見朋友，更激罕貼出close up囡囡大頭照同大家分享，1歲的小珍珠躺在爸爸臂彎，一對大眼睛更同爸爸如倒模，楊茜堯感觸留言：「風大雨大，爸爸的懷抱就是避風港。 #爸爸大汗淋漓 #媽媽我兩袖清風 #珍珠雖然很熱還是要抱緊爸爸」對囡囡愛黐爸爸，楊茜堯似乎有點呷醋。
羅子溢爆囡囡對太太感陌生 楊茜堯好傷心
羅子溢和楊堯茜去年尾為搵奶粉錢，離港多月，小珍珠由楊媽媽照顧，二人只能靠視像電話以解對女兒相思之苦，終於趕在農曆年返港，羅子溢囡囡對二人感到好陌生而爆喊，羅子溢靠同女兒玩人肉升降機才重新新建立感情，但女兒對太太仲有啲陌生，需要時間重新建立母女情。
羅子溢爆做足細節免老婆呷醋
楊堯茜爆羅子溢覺得囡囡連便便都是香的，會落手落腳幫忙湊女，羅子溢就爆太太曾呷女兒醋，所以盡量提醒自己要識做，又笑言囡囡一定要學懂先叫媽媽，免得太太呷醋﹗羅子溢又話每次放工回家會先叫老婆，之後才抱囡囡，又會同太太講「辛苦你喇﹗」，佢話呢啲細節一定要做足。
楊茜堯女兒得來不易，錫到燶﹗
羅子溢愛的宣言變「愛的酸言」
羅子溢和楊茜堯結婚今年第五年，去年4月太太誕下B女小珍珠，羅子溢開口埋口都提住囡囡老婆，一副老婆奴，曾講每次工作辛苦，只要想到老婆在家舒服，自己辛苦也值得的愛妻宣言，不過網民卻有另一解讀變成「愛的酸言」，紛紛留言鬧爆羅子溢。
羅子溢婚後分隔兩地
36歲羅子溢和41歲楊茜堯16年結婚，婚後羅子溢主力在內地搵人仔，老婆則刻意減產養好身子努力為羅家繼後香燈，後來肚皮未有動靜，為免長期分隔兩地，羅子溢最後回歸無綫拍劇，希望努力造人有成果，努力多年，去年4月楊茜堯誕下囡囡小珍珠，愛妻號羅子溢每次做訪問都將老婆囡囡掛嘴唇邊，一副幸福冧樣。
羅子溢喺訪問話每次工作無論幾辛苦，只要想到老婆在家好舒服好得閒，就覺得自己的辛苦可換來老婆的開心是好值得，愛妻號羅子溢的愛的宣言近日在網上瘋傳，不少網民有另一番解讀，留言指羅子溢話中有話，「點解好似有骨嘅？」、「一聽就知講說話畀老婆聽」、「將心聲講咗出嚟，話老婆喺屋企好得閒」、「真係好有骨，夠膽講好舒服好得閒」、「喺屋企湊女點會得閒？」
網民解讀成「愛的酸言」
羅子溢訪問被翻醃
有網民都戥羅子溢慘，無一句正面留言，不過翻查紀錄，這應該是羅子溢做爸爸前的訪問，當時正值是楊茜堯刻意減產等孕到，由於老公在內地工作，為了見一面而北上探老公班，不過自認大男人的羅子溢亦曾指希望可以養起老婆囡囡，讓老婆享福不用工作，不過若然老婆愛工作也不會阻止，相信當日的愛妻宣言，跟今日羅子溢的想法還是一樣。
甜晒老婆視覺下的羅子溢
之前楊茜堯同羅子溢未改名時不時享受二人世界，楊茜堯更以老婆視覺晒出同老公甜蜜踩單車嘅一段短片，睇到唔少網民都話好閃呀！楊茜堯婚後開始減產，而老公為給最好生活楊怡亦好努力搵錢。之前楊茜堯喺個人社交網上載同老公踩單車短片，坐車尾負責揸機嘅楊茜堯就留言：「愛是這樣簡單 #老婆視覺#」。
楊茜堯雖然冇上鏡，但就以老婆私人視覺影低老公為自己踩單車一段甜蜜時刻，仲有工人喺單車上嘅影子，再加片尾楊怡自己嘅心心手指pose，唔洗出聲都知佢有幾冧啦！
就連朱晨麗睇到段片都忍唔住留言：「浪漫到呢」，咁成段片又真係好閃盲眼睛嘅～
楊茜堯（楊怡）：我同馬明係最夾
楊茜堯曾在訪問時大談當年老公係點將佢追到手，她笑指其實當初根本冇特別留意對方，冇諗過自己將會同佢拍拖，冇諗過呢套《On Call36小時》會成為佢嘅人生轉捩點。
佢當時只係專心拍戲，就連大家都完全估唔到，因為呢套戲同楊怡撮合埋一齊嘅居然唔係戲中好拍檔、好情侶馬國明！楊茜堯話：「真係好奇怪，因為同佢（羅子溢）係風馬牛不相及嘅人，而且大家都覺得我同馬明係最夾。」
其實，楊茜堯你唔使奇怪，愛情就係咁，愛情係霎那間嘅火花，愛情本來就係會來得突然，一個本來一直喺你身邊嘅人，你可能會有一日「叮！」一聲，同佢刷出火花。所以，只可以話楊茜堯你同老公仔羅子溢係命運中要刷出愛火花嘅一對情侶，係命運將你兩個風馬牛不相及嘅人拉埋一齊。
使出宵夜攻勢
深夜，孤零零一個一個女仔仲要留喺公司做嘢拍戲，咪話唔慘。當時仲叫羅仲謙的羅子溢就識做啦！原來拍《On Call 36小時》嘅時候，每當當時未改名楊茜堯的楊怡要開夜拍劇，羅都會問楊想食咩宵夜，然後每晚準時喺楊開夜嘅時候，羅就以送宵夜嚟嘅名義陪楊開夜拍戲喇！
原來羅呢招宵夜攻勢認真使得㗎！連楊都話雖然當初冇為意到晚晚出動宵夜攻勢嘅羅其實係追求緊佢，不過楊坦言對方嘅宵夜攻勢的確令佢加咗唔少分，「我好記得有一次。雖然嗰日佢好早收咗工，但我就要開夜。喺開夜嘅時候，佢就專登返返嚟公司請劇組人員食生果同蛋糕。我喺嗰個時候就覺得，佢係個幾唔錯嘅男仔。」
終極一擊：燒豬慶生
各位觀眾，其實茜堯同羅子溢仲有一樣嘢係證明佢地真係命運中嘅一對，就係原來佢哋兩個嘅生日只係相隔兩日㗎咋！呢個世界邊有咁巧合嘅事，咁都俾佢地遇到，仲唔係天生一對？
講開生日，有暗戀過人嘅你哋都知，第一件事就係要記住人哋幾時生日，到時到候俾啲表示。羅都係唔例外，佢知道佢同楊嘅生日只係相差兩日，仲要大家生日嗰排都一齊拍緊劇，羅於是就利用先天優勢，同楊助手講，不如楊同佢同劇組一齊慶生吖！就係咁！成咗事！慶生當日，羅攞咗隻燒豬出嚟，冇錯！係燒豬！羅打算用燒豬幫楊慶生！真係夠曬特別！就係因為羅呢隻燒豬，令二人嘅距離拉近咗喇！
大讚係好老公
楊茜堯喺港台個訪問入面仲話雖然老公份人好懶，去旅行唔到最後都唔執行李，但懶惰嘅羅子溢，為咗自己改變咗，「佢會為咗我而拎背囊，因為我將啲水、旅遊書、遮塞晒比佢拎。」