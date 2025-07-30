社畜再培訓先導計劃｜32歲羅允芝甘願崩壞形象扮四眼妹 網民封「ViuTV李佳芯」

32歲「ViuTV李佳芯」之稱的新生代女神羅允芝（Giann）向來以甜美外貌見稱。不過，她最近在ViuTV新劇《社畜再培訓先導計劃》中卻180度大變身，收起女神光環，破格飾演一位戴著厚厚眼鏡的平凡學生妹「袁㦤凡」，引起網民熱烈討論。