社畜再培訓先導計劃｜32歲羅允芝甘願崩壞形象扮四眼妹 網民封「ViuTV李佳芯」

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32歲「ViuTV李佳芯」之稱的新生代女神羅允芝（Giann）向來以甜美外貌見稱。不過，她最近在ViuTV新劇《社畜再培訓先導計劃》中卻180度大變身，收起女神光環，破格飾演一位戴著厚厚眼鏡的平凡學生妹「袁㦤凡」，引起網民熱烈討論。

「ViuTV李佳芯」羅允芝甘願做四眼妹

羅允芝Giann過去曾修讀藝術與時裝設計，對打扮極具心得，加上脫俗氣質，被封為「ViuTV李佳芯」。然而，在新劇中，她飾演的「袁㦤凡」是一個內向的四眼學生妹，專長是靜靜地聽人訴苦，在同學之間擔當著樹洞的角色。Giann在劇中戴上粗框眼鏡、穿上樸素校服，與過往的時尚形象判若兩人，展現出作為演員的極高可塑性。

羅允芝 「ViuTV李佳芯」羅允芝在新劇扮四眼妹（圖片來源：IG@giannlaw）
「ViuTV李佳芯」羅允芝在新劇扮四眼妹（圖片來源：IG@giannlaw）
羅允芝 （圖片來源：IG@giannlaw）
（圖片來源：IG@giannlaw）
羅允芝 （圖片來源：IG@giannlaw）
（圖片來源：IG@giannlaw）

私下性格截然不同

最讓粉絲驚喜的，莫過於角色與Giann本人的巨大反差。鏡頭前是文靜的袁㦤凡，鏡頭後的Giann卻是MBTI為ENFP、人稱「快樂小狗」的陽光女孩。這種外向熱情、充滿活力的性格，與角色的沉靜形成有趣的「反差萌」，也讓人好奇她是如何揣摩這個與自己截然不同的角色。

對Giann而言，每一次演出都是超越自己的機會。身為完美主義者的她曾言，永遠不會對自己的表現完全滿意，因為總有進步空間，所以最新的作品算是最滿意的。這次甘願「犧牲靚樣」，正正體現了她想透過作品證明自己實力的決心，邀請觀眾在《社畜再培訓先導計劃》中，見證她作為演員最真摯的一面。

羅允芝 私下性格超開朗（圖片來源：IG@giannlaw）
私下性格超開朗（圖片來源：IG@giannlaw）
羅允芝 （圖片來源：IG@giannlaw）
（圖片來源：IG@giannlaw）
羅允芝 （圖片來源：IG@giannlaw）
（圖片來源：IG@giannlaw）

《出租大叔》中以極性感打扮登場

32歲的Giann在《口罩小姐》中奪除罩最靚小姐，之後都在ViuTV拍下多套劇集，其中在ViuTV劇集《出租大叔》中以極性感打扮登場，身穿皮褸短裙晒出煞食長腿色誘中佬陸駿光，畫面勁有睇頭，當時更有有網友認錯係李佳芯過咗ViuTV拍劇：「化左妝成個李佳芯」、「咁靚的女朋友都唔珍惜…」、「條腿長咗咁多」、「今次個造型好成熟~」

羅允芝 煞食長腿正到暈！（圖片來源：羅允芝＠Facebook）
煞食長腿正到暈！（圖片來源：羅允芝＠Facebook）
羅允芝 可惜男方完全冇feel⋯⋯（圖片來源：羅允芝＠Facebook）
可惜男方完全冇feel⋯⋯（圖片來源：羅允芝＠Facebook）
羅允芝 側面勁似李佳芯（圖片來源：羅允芝＠Facebook）
側面勁似李佳芯（圖片來源：羅允芝＠Facebook）

羅允芝Giann由KOL跳去做演員

2022年，羅允芝Giann主持的香港開電視節目《旅遊達人II出走》，她與眾主持分別帶觀眾遊歷香港，其中Giann羅允芝在節目中不僅接受演技考驗，坦言渴望以演員身份展現在觀眾面前，而談到入行以來，感覺未有一樣事情做得好時，她更在鏡頭前淚崩，首揭平時樂天一面的背後。

羅允芝 羅允芝Giann自覺入行以來無一樣做得好，壓力爆煲在鏡頭前爆喊﹗（圖片來源：開電視）
羅允芝Giann自覺入行以來無一樣做得好，壓力爆煲在鏡頭前爆喊﹗（圖片來源：開電視）

羅允芝不甘只做主持

Giann羅允芝在節目中化身小公主遊歷主題公園，並接受製作組挑戰大考演技，Giann一度激動說：「好想畀人睇到做演員嘅身份（想以演員身份示人），因為做主持係做啲好現實嘅嘢，但做演員係需要好多幻想、想像力嘅職業，要透過自己嘅幻想畀觀眾睇到我見到啲乜嘢。」Giann參加口罩小姐後，不時為開電視及ViuTV主持節目，不過她不甘只做主持，還有一個演員夢﹗

羅允芝 羅佩芝今年2月廿九歲生日宣布改名羅允芝﹗（圖片來源：IG@giannlaw）
羅佩芝今年2月廿九歲生日宣布改名羅允芝﹗（圖片來源：IG@giannlaw）

羅允芝自覺做人很差：唔識真誠對人﹗

除了接受演技考驗外，Giann羅允芝更要挑戰膽量，邊玩機動遊戲邊講一句從來不敢講的說話，她在機動遊戲機上大叫：「Giann你係最正架！」事後她解釋這番話的背後意義時，不禁感觸痛哭，她嗚咽說：「深信自己性格上有正嘅部分，我不停（以呢句說話）提醒自己，因為由細到大，都唔覺得自己正，好似冇咩嘢做得好，入行一段時間，由Model到主持再到依家做演員，從來冇做得好，甚至做人都唔係真係做得好好。過往好怕人哋覺得自己差，所以由細到大同人相處時都會修飾咗啲唔好嘅嘢，變得冇咁直接，以前唔識真誠咁對人。」

羅允芝 羅允芝自言曾不懂真誠待人。（圖片來源：開電視）
羅允芝自言曾不懂真誠待人。（圖片來源：開電視）
羅允芝 羅允芝揭不自信一面，在鏡頭前哭崩。（圖片來源：開電視）
羅允芝揭不自信一面，在鏡頭前哭崩。（圖片來源：開電視）

羅允芝廿九歲生日改名

廿九歲生日時，Giann公布改名羅允芝，因為避免與八十年代藝人羅佩芝撞名，加上她表示「允」字有正面、有可能的意思，為事業改名同時，都希望去鼓勵自己凡事都有可能發生﹗

羅允芝 由謝茜嘉、6號@RubberBand、謝利、羅允芝、林輝、陳韻行主持的香港開電視節目《旅遊達人II出走》，逢星期一至五晚上十時三十分播出 （圖片來源：開電視）
由謝茜嘉、6號@RubberBand、謝利、羅允芝、林輝、陳韻行主持的香港開電視節目《旅遊達人II出走》，逢星期一至五晚上十時三十分播出 （圖片來源：開電視）

羅允芝為催旺事業種生基

Giann參加口罩小姐代號是「三小辣」，被指樣貌跟氣質都跟李佳芯相似，故有「翻版李佳芯」之稱號。羅允芝早前為開電視拍攝旅遊節目，她透露近來工作量增多，並透露搵七師傅種生基後立即好運連連，不但工作量增多，人緣運又變佳，收入好財運大大改善，Giann更把七師傅的獨門種生基過程一一講解。

羅允芝 有翻版李佳芯之稱。（圖片來源：羅佩芝IG）
有翻版李佳芯之稱。（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 羅允芝可塑性甚高﹗IG有四萬個followers﹗（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝可塑性甚高﹗IG有四萬個followers﹗（圖片來源：羅佩芝IG）

羅允芝拍《怪談》結緣 七師傅自創薯仔種生基

羅允芝指因拍攝節目《怪談》才認識七仙羽師傅，為催旺事業故搵師傅為自己種生基，她透露七師傅的「薯仔種生基法」過程，跟一般道家的種生基不同，據知薯仔種生基法是七師傅獨創的。羅允芝指在七師傅的帶領下，每人有一個代表自己的薯仔，先把自己的願望、生日日期寫低並加上手印，然師傅用紅繩把多道符及其願望綁在在一起，之後放去隠蔽地方作法，並埋在泥土裡，不過羅允芝唔清楚是否需要「有借有還」，所以她也會多做善事以保安心。

羅允芝 羅允芝拍攝開電視《怪談》節目而認識七師傅。（圖片來源：《怪談》截圖）
羅允芝拍攝開電視《怪談》節目而認識七師傅。（圖片來源：《怪談》截圖）
羅允芝 在節目中羅允芝Giann跟隨七師傅的指引去探靈。（圖片來源：《怪談》截圖）
在節目中羅允芝Giann跟隨七師傅的指引去探靈。（圖片來源：《怪談》截圖）
羅允芝 七師傅獨創的薯仔種生基，有別於中國道家作法。（圖片來源：七羽仙facebook圖片）
七師傅獨創的薯仔種生基，有別於中國道家作法。（圖片來源：七羽仙facebook圖片）
羅允芝 Giann（前排中）之前為ViuTV《膠戰S2》擔任嘉賓。（圖片來源：IG@giannlaw）
Giann（前排中）之前為ViuTV《膠戰S2》擔任嘉賓。（圖片來源：IG@giannlaw）
羅允芝 之前主持ViuTV《夕陽新丁》節目。（圖片來源：IG@giannlaw）
之前主持ViuTV《夕陽新丁》節目。（圖片來源：IG@giannlaw）

重溫口罩小姐「三小辣」羅佩芝奪除罩最靚小姐

《口罩小姐》完滿姞束後，一眾美女真正身份紛紛曝光，在193組的「三小辣」雖然未能進入決賽，但人氣高企最後更攞埋「除罩最靚小姐」﹗除罩相見後「三小辣」正是香港開電視的《怪談》主持羅佩芝，早年曾經變身「女朋友翻譯機」拍片而爆紅，最近竟然自貼「婚照」賣性感﹗

羅允芝 參加《口罩小姐》入了193組，代號「三小辣」。（圖片來源：羅佩芝IG）
參加《口罩小姐》入了193組，代號「三小辣」。（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 被讚有氣質﹗（圖片來源：羅佩芝IG）
被讚有氣質﹗（圖片來源：羅佩芝IG）

羅佩芝貼婚照 強調「沒有人要」

羅佩芝Giann在《口罩小姐》結束後被網民「再發現」，並盛讚她美貌比得上李佳芯Ali，二人「撞面」的評論其實不算是新聞，網民指Giann似李佳芯之餘，似乎更多一分性感：

羅允芝 （圖片來源：羅佩芝IG）
（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 性感睡前小背心，Giann自嘲呢個甫士係「瞓捩頸」（圖片來源：羅佩芝IG）
性感睡前小背心，Giann自嘲呢個甫士係「瞓捩頸」（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 Giann：「絕對沒有這副身材，不過好似著左婚紗嘅女仔都會變成咁⋯⋯」（圖片來源：羅佩芝IG）
Giann：「絕對沒有這副身材，不過好似著左婚紗嘅女仔都會變成咁⋯⋯」（圖片來源：羅佩芝IG）

圖片來源：IG@giannlaw、羅允芝＠Facebook、開電視、羅佩芝IG、《怪談》截圖、七羽仙facebook圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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