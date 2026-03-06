羅啟豪譚輝智開紅館騷升呢做「天王價」 網民狂轟：點解唔批期畀謝安琪
羅啟豪譚輝智票價1380元比金曲歌手更貴
更令人震驚的係，有眼利網友發現羅啟豪同譚輝智今次演唱會票價最貴竟然係1,380元，原來比台灣金曲男歌手盧廣仲個唱價更貴！網民即刻炸鍋質疑兩人搶錢升呢做「天王價」，紛紛留言「點解佢哋可以賣咁貴」、「呢個價錢真係離晒譜」。
網民狂轟紅館審批標準不公
面對羅啟豪譚輝智成功獲得紅館檔期，大批網民為其他實力歌手抱不平，特別係謝安琪、陳健安等唱將。有網民直接開炮「有心唔批嘅話，今日個場空咗有檔期都可以唔批畀你🙂↔️」，更有人感嘆「紅館門檻已經低無可低😪」。對於早前同樣受到批評「冇資格唱紅館」的陳凱詠，網民亦表示不忿，認為紅館審批標準令人摸不著頭腦。
鄭丹瑞趙增熹猛人班底助陣圓夢
雖然網上爭議不斷，但羅啟豪同譚輝智今次演唱會確實有強勁班底支撐。鄭丹瑞（旦哥）特別擔任演唱會創作總監，協助兩人圓紅館夢，而資深音樂人趙增熹亦會出任音樂總監，專業團隊陣容絕對不容小覷。兩人對於能夠獲得業界前輩支持表示非常感激，認為這次演唱會將會是他們音樂路上的重要里程碑。
質疑歌曲數量能否撐足全場
由於羅啟豪同譚輝智出道時間相對較短，不少網友都好奇兩人到底有幾多首歌可以撐場。有網民直接質疑「佢哋有咩歌可以唱足成場」、「會唔會要靠翻唱歌曲嚟湊數」。面對外界質疑，支持者則反駁指兩人在《中年好聲音》期間已經累積不少作品，加上可能會有新歌首唱，相信絕對有足夠內容支撐整場演出。
支持者力撐實力唱將有資格開紅館
儘管爭議聲不斷，仍有不少網民力撐羅啟豪同譚輝智開紅館騷絕對冇問題。支持者紛紛留言「起碼羅啟豪譚輝智冇走音喎」、「佢哋兩個唱得好過好多依家既專業歌手」、「最有實力的一對」。有粉絲更強調兩人在《中年好聲音》中展現的唱功有目共睹，認為實力足以支撐紅館級數的演出，質疑聲只是出於妒忌心理。
謝安琪申請紅館檔期兩年仍未獲批
最令網民不忿的係，實力派女歌手謝安琪自2023年開始申請紅館檔期，至今已經接近兩年時間仍未獲得批准。相比之下，羅啟豪同譚輝智出道短短幾年就能夠成功獲得檔期，令不少Kay粉絲感到極度不公平。有網民直接質疑「點解唔批期畀謝安琪」，認為紅館的審批標準存在明顯問題，對資深歌手不夠尊重。