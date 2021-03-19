羅嘉良大陸商演舞台簡陋圍觀者少 網民：三屆視帝如此落魄
文：東方新地 圖：羅嘉良抖音截圖
羅嘉良自與內地妻蘇岩再婚後，一直長駐內地，同時肩負起與前妻所生的兒子的留學及生活費，孭起兩頭家，經濟壓力重，過去一年卻受疫情令不少工作煞停，為了另闢新財路，羅嘉良不但在抖音開設帳戶吸人氣，早前又孖住內地網紅一起直播帶貨，在鏡頭前扮鬼扮馬激增收視，可惜被指成效一般。
羅嘉良近日獲邀出席內地商場表現，被網民指場地蚊型、舞台簡陋、音響設備差，不過羅嘉良相當專業，西裝骨骨現身而且落力獻唱，可惜現場圍觀的觀眾卻寥寥可數，網民指羅嘉良竟然如此落魄，戥他感到唏噓，有網民留言：「三屆視帝曾經TVB一哥」、「真係搵食艱難」。
羅嘉良被網民嘲「淪為小丑」
58歲羅嘉良貴為無綫三屆視帝，去年為搵銀不惜聯同內地網紅，喺網上直播促銷賣貨，為開闢新財路，虎紋長褸加短打造型行catwalk、塞拳頭入口等騎呢事做勻，有網民嘆「淪落到扮小丑」，不過最慘係咁博命都係兩萬人睇，人仔都唔係咁易賺﹗
羅嘉良一哥降呢借網紅谷人氣
羅家良喺電視史演過不少經典角色，創下三奪視帝紀錄，17年回巢拍無綫劇《與謀同謀》仍然叫好叫座，話晒係無綫一哥，之前卻在內地降呢做網紅，從來唔活躍於社交網的撈家，並順應內地趨勢在抖音開設帳戶，早前更變身網紅首開直播銷售商品，降呢網紅已被指自貶身價，羅嘉良仲唔可以「獨當一面」主持大局，要孖住內地網紅「廣東夫婦」拍了數條宣傳片去谷人氣，宣傳片上，撈家扮鬼扮馬重現過去經典劇造型，又披上虎紋毛毛長褸加短打孭個紅白藍袋行catwalk，睇開羅嘉良在戲內戲外都盡是一哥氣勢，如今卻變得如此騎呢，被網民狠批浮誇又娘。
賣貨變點唱交易成績差
直播開始時，羅嘉良亦用上美肌濾鏡令面色泛紅又變白，但卻遮唔住浮腫的大眼袋同黑眼圈，真係慘不忍睹，直播時撈家說話唔多，而且表現有點生硬，不時露出尷尬神情，不過相當順得人，被人即時點唱，撈家二話不說唱出〈歲月的童話〉等多首歌，令直播賣貨變成音樂會，為搵人仔乜都做齊，又被人批自眨身價去扮小丑，現場只有二萬人收看，以內地下下上億的數字，「業績」強差人意。唔知下次撈家又要扮乜去賣嘢呢﹗
演奸角攞男配獎
58歲羅嘉良絕對係一哥中嘅一哥，曾先後憑《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》奪得視帝，2003年撈家離巢無綫外闖主攻內地市場，更因而邂逅第二任太太蘇岩，二人於09年結婚，三年後誕下女兒Sela，長居北京生活，主力拍劇，2014年憑《精忠岳飛》飾演秦檜一角奪得華鼎獎最佳男配角獎，喺內地甚有江湖地位。