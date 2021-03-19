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羅嘉良大陸商演舞台簡陋圍觀者少 網民：三屆視帝如此落魄

東方新地 - 娛聞

58歲羅嘉良長駐內地，過去一年因疫情影響工作量，為了開闢新財路，早前學人直播帶貨，卻被指反應麻麻，收看率低。近日羅嘉良為內地某商場的家具店表演，在片段中見到西裝骨骨的羅嘉良在簡陋舞台上獻唱，圍觀者更少得可憐，被內地網民指「三屆視帝」如此落魄，看得令人唏噓不已。

文：東方新地 圖：羅嘉良抖音截圖

羅嘉良自與內地妻蘇岩再婚後，一直長駐內地，同時肩負起與前妻所生的兒子的留學及生活費，孭起兩頭家，經濟壓力重，過去一年卻受疫情令不少工作煞停，為了另闢新財路，羅嘉良不但在抖音開設帳戶吸人氣，早前又孖住內地網紅一起直播帶貨，在鏡頭前扮鬼扮馬激增收視，可惜被指成效一般。

羅嘉良 大陸商演 舞台簡陋 落魄
羅嘉良被指在內地山寨商場表演，專業的撈家西裝骨骨現身並落力獻唱。

羅嘉良近日獲邀出席內地商場表現，被網民指場地蚊型、舞台簡陋、音響設備差，不過羅嘉良相當專業，西裝骨骨現身而且落力獻唱，可惜現場圍觀的觀眾卻寥寥可數，網民指羅嘉良竟然如此落魄，戥他感到唏噓，有網民留言：「三屆視帝曾經TVB一哥」、「真係搵食艱難」。

羅嘉良 大陸商演 舞台簡陋 落魄
羅嘉良在內地商場演出，圍觀者卻寥寥可數。
羅嘉良 大陸商演 舞台簡陋 落魄
以往出席商演定必前呼後擁，近日出席內地蚊型商場騷卻未有如此墟冚場面。
羅嘉良 大陸商演 舞台簡陋 落魄
內地網民指羅嘉良貴為三屆視帝，竟然如此落魄，直言不能接受。
羅嘉良 大陸商演 舞台簡陋 落魄
網民戥羅嘉良搵食艱難。
羅嘉良 大陸商演 舞台簡陋 落魄
網民指現場圍觀者少得可憐﹗

羅嘉良被網民嘲「淪為小丑」

58歲羅嘉良貴為無綫三屆視帝，去年為搵銀不惜聯同內地網紅，喺網上直播促銷賣貨，為開闢新財路，虎紋長褸加短打造型行catwalk、塞拳頭入口等騎呢事做勻，有網民嘆「淪落到扮小丑」，不過最慘係咁博命都係兩萬人睇，人仔都唔係咁易賺﹗

羅嘉良 大陸商演 舞台簡陋 落魄
羅嘉良去年三月時在抖音開設帳戶，為谷人氣，撈家表演將拳頭塞入口，不過關注人數有88萬，跟內地網紅還有好大段距離。
撈家大玩騎呢出位，虎紋大褸配背心短褲，孭住紅白藍加佬味腰包，真係超級騎呢﹗
撈家大玩騎呢出位，虎紋大褸配背心短褲，孭住紅白藍加佬味腰包，真係超級騎呢﹗
近日加入網上直播賣貨的撈家，要孖住內地網紅「廣東夫婦」去谷人氣。
去年加入網上直播賣貨的撈家，要孖住內地網紅「廣東夫婦」去谷人氣。

羅嘉良一哥降呢借網紅谷人氣

羅家良喺電視史演過不少經典角色，創下三奪視帝紀錄，17年回巢拍無綫劇《與謀同謀》仍然叫好叫座，話晒係無綫一哥，之前卻在內地降呢做網紅，從來唔活躍於社交網的撈家，並順應內地趨勢在抖音開設帳戶，早前更變身網紅首開直播銷售商品，降呢網紅已被指自貶身價，羅嘉良仲唔可以「獨當一面」主持大局，要孖住內地網紅「廣東夫婦」拍了數條宣傳片去谷人氣，宣傳片上，撈家扮鬼扮馬重現過去經典劇造型，又披上虎紋毛毛長褸加短打孭個紅白藍袋行catwalk，睇開羅嘉良在戲內戲外都盡是一哥氣勢，如今卻變得如此騎呢，被網民狠批浮誇又娘。

羅嘉良重現《難兄難弟》的經典角色，全為促鎖賣貨，真係用心良苦。
羅嘉良重現《難兄難弟》的經典角色，全為促鎖賣貨，真係用心良苦。
殘爆的羅嘉良，為開闢一條新財路乜都肯制。
殘爆的羅嘉良，為開闢一條新財路乜都肯制。
被網民狠批娘味濃又浮誇。
羅嘉良慘被網民狠批娘味濃又浮誇。
羅嘉良拍住「廣東夫婦」又唱又跳。
羅嘉良拍住「廣東夫婦」又唱又跳。

賣貨變點唱交易成績差

直播開始時，羅嘉良亦用上美肌濾鏡令面色泛紅又變白，但卻遮唔住浮腫的大眼袋同黑眼圈，真係慘不忍睹，直播時撈家說話唔多，而且表現有點生硬，不時露出尷尬神情，不過相當順得人，被人即時點唱，撈家二話不說唱出〈歲月的童話〉等多首歌，令直播賣貨變成音樂會，為搵人仔乜都做齊，又被人批自眨身價去扮小丑，現場只有二萬人收看，以內地下下上億的數字，「業績」強差人意。唔知下次撈家又要扮乜去賣嘢呢﹗

直播上，羅嘉良黑眼圈同眼袋勁嚇人，殘爆現身。
直播上，羅嘉良黑眼圈同眼袋勁嚇人，殘爆現身。
雖然撈家喺直播時表現生硬，但好順得人，網民點唱完全無托踭。
雖然羅嘉良喺直播時表現生硬，但好順得人，網民點唱完全無托踭。
唱完一首又一首，賣貨變賣唱，可惜都係得兩萬人收睇。
羅嘉良唱完一首又一首，賣貨變賣唱，可惜都係得兩萬人收睇。

演奸角攞男配獎

58歲羅嘉良絕對係一哥中嘅一哥，曾先後憑《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》奪得視帝，2003年撈家離巢無綫外闖主攻內地市場，更因而邂逅第二任太太蘇岩，二人於09年結婚，三年後誕下女兒Sela，長居北京生活，主力拍劇，2014年憑《精忠岳飛》飾演秦檜一角奪得華鼎獎最佳男配角獎，喺內地甚有江湖地位。

57歲羅嘉良曾先後憑《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》三奪視帝。
58歲羅嘉良曾先後憑《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》三奪視帝。
《天地豪情》
《天地豪情》
《流金歲月》
《流金歲月》
羅嘉良同前妻方敏儀拍拖16年，於1998年正式結婚，並育有一子羅裕珹（1999年出生），但在2007年分居，翌年離婚。2009年1月30日與內地演員蘇岩在北京訂婚，並已與蘇岩在2009年9月9日登記結婚。
羅嘉良同前妻方敏儀拍拖16年，於1998年正式結婚，並育有一子羅裕珹（1999年出生），但在2007年分居，翌年離婚。2009年1月30日與內地演員蘇岩在北京訂婚，並已與蘇岩在2009年9月9日登記結婚。
撈家再婚後遷往北京居住，全力進軍內地，2013年4月太太蘇岩剖腹產生下一女。BB重7磅多，英文名Sela，中文名為羅詠婷。
羅嘉良再婚後遷往北京居住，全力進軍內地，2013年4月太太蘇岩剖腹產生下一女。BB重7磅多，英文名Sela，中文名為羅詠婷。
撈家和老婆蘇岩不時在微博放閃。
羅嘉良和老婆蘇岩不時在微博放閃。
結婚十一年，恩愛如昔。
結婚十一年，恩愛如昔。
羅嘉良騎呢造型直播sell貨 三屆視帝淪落得兩萬人睇
16年羅嘉良為恩師盧國沾在紅館舉行兩場作品演唱會擔任嘉賓，太太及女兒在後台探班。

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