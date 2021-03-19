羅嘉良大陸商演舞台簡陋圍觀者少 網民：三屆視帝如此落魄

58歲羅嘉良長駐內地，過去一年因疫情影響工作量，為了開闢新財路，早前學人直播帶貨，卻被指反應麻麻，收看率低。近日羅嘉良為內地某商場的家具店表演，在片段中見到西裝骨骨的羅嘉良在簡陋舞台上獻唱，圍觀者更少得可憐，被內地網民指「三屆視帝」如此落魄，看得令人唏噓不已。

文：東方新地 圖：羅嘉良抖音截圖