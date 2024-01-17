61歲羅嘉良「楊康變郭靖」 被批憔悴仲撞樣《愛回家》老戲骨
廣告
金庸的武俠小說經常被翻拍成影視作品，當中為人熟知唔少得《神鵰俠侶》和《射鵰英雄傳》。內地電影《神鵰俠侶：問世間》最近釋出預告，並宣布演員陣容，不過網民對飾演郭靖的羅嘉良似乎不太收貨，仲狠批佢又殘又憔悴……
羅嘉良「楊康變郭靖」 網民擔心毀經典
電影《神鵰俠侶：問世間》的預告一出，不少網民都對演員陣容議論紛紛。當中飾演郭靖的羅嘉良更遭大量網民狠批，紛紛表示對新版郭靖的不滿：「史上最老郭靖」、「唔好破壞得唔得啊！佢係楊康，永遠嘅楊康」、「這次的選角……是喜劇嗎？」
其他角色仲有：
羅嘉良1994年演楊康 叫張智霖「大哥」
TVB早在1994年已經推出過《射鵰英雄傳》一劇，楊康由當年32歲的羅嘉良飾演，而郭靖則由張智霖擔任。而按照小說中的角色設定，郭靖為義兄，楊康為義弟，換句話說，當時年紀大9歲的羅嘉良還要稱張智霖做一聲「大哥」！
因此現時羅嘉良在電影中飾演郭靖就收到不少負評：「楊康老左變郭靖」、「楊過20歲的時候郭靖大約40歲，羅嘉良太老了」、「明明是楊康，突然變郭靖」、「楊康變成郭靖？太他媽扯了……」
羅嘉良滄桑感 撞樣75歲「大龍生」羅樂林
網民除了對羅嘉良由楊康變郭靖不滿外，更發現羅嘉良竟然意外撞樣大自己14年，於TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中的飾演大龍生的羅樂林，仲狠批羅嘉良：「郭靖嘅樣好殘好憔悴」。其實羅樂林50年前於佳藝電視演楊過出身，更在4年前於《愛回家》再次飾演楊過，仲好自豪咁對傳媒講：「我40幾年腰圍都冇變過」，大讚自己keep得唔錯！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：微博圖片、《射鵰英雄傳》截圖、《神鵰俠侶》截圖、Facebook截圖