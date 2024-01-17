61歲羅嘉良「楊康變郭靖」 被批憔悴仲撞樣《愛回家》老戲骨

金庸的武俠小說經常被翻拍成影視作品，當中為人熟知唔少得《神鵰俠侶》和《射鵰英雄傳》。內地電影《神鵰俠侶：問世間》最近釋出預告，並宣布演員陣容，不過網民對飾演郭靖的羅嘉良似乎不太收貨，仲狠批佢又殘又憔悴……