羅嘉良唔明1天王爆紅原因：「呢個世界真係唔公平」 3屆視帝竟被質疑係造馬
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TVB熱播劇《家族榮耀之繼承者》即將迎來大結局，除咗緊湊嘅劇情外，劇中演員們精彩嘅演技亦引起觀眾熱議。當中飾演丘守義的61歲羅嘉良的精湛演技再次受到觀眾的高度評價，再次用實力證明三屆視帝的實力！雖然人氣非常火爆，不過年少氣盛嘅羅嘉良都曾喺訪問中表示唔明某位四大天王嘅爆紅原因，更直言「呢個世界真係唔公平」……
羅嘉良3屆視帝慘被質疑造馬
羅嘉良與1997年憑劇集《難兄難弟》、1998年《天地豪情》以及2002年《流金歲月》三度獲得最佳男主角，更係TVB首位三奪視帝的男演員。不過羅嘉良就自爆自己憑《天地豪情》獲獎後，因報導喺屋企喊：「都係造馬啫，或者你唔係應得嘅」，被當時的媒體狠批獲視帝並非靠實力，更令羅嘉良感嘆道：「大家都努力，咁我都努力吖，咁我依家得到，你都唔使鬧我㗎。」
羅嘉良唔明某四大天王爆紅原因
羅嘉良在節目中亦提到唔明某位四大天王紅嘅原因：「以前我覺得四大天王，有時我都唔明，某人點解會咁紅？」最終在陳志雲追問下，講出了黎明的名字。羅嘉良直言：「我有同佢拍過戲，《回到唐山》嗰陣時，我覺得佢做到嘅嘢我好似都做到喎，佢唱得歌我都得，佢靚仔就見人見智啦。」更笑言：「點解佢可以咁紅？呢個世界真係唔公平。」不過羅嘉良表示審視返自己就知道「有啲嘢係人哋有你冇」並稱：「當時佢比較秀氣，同有種味道，我邊有味道啊當時，瘦骨仙一個，演戲又未得，咁人哋紅係應該。」
撰文：東方新地圖片來源：YouTube@HK E News、YouTube@ TVB (official)、微博@羅嘉良、網上圖片