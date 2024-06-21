羅嘉良唔明1天王爆紅原因：「呢個世界真係唔公平」 3屆視帝竟被質疑係造馬

TVB熱播劇《家族榮耀之繼承者》即將迎來大結局，除咗緊湊嘅劇情外，劇中演員們精彩嘅演技亦引起觀眾熱議。當中飾演丘守義的61歲羅嘉良的精湛演技再次受到觀眾的高度評價，再次用實力證明三屆視帝的實力！雖然人氣非常火爆，不過年少氣盛嘅羅嘉良都曾喺訪問中表示唔明某位四大天王嘅爆紅原因，更直言「呢個世界真係唔公平」……

