婚後事｜前亞視主播嬲爆被當成「約炮對象」TVB發聲明 結局反轉！
前亞視主播驚變羅天宇「約炮對象」
前亞視主播曾子晴在社交平台曬出一張《婚後事》的截圖，圖中可見羅天宇正在玩交友App，其中一位聊天對象的照片疑似就是曾子晴。曾子晴就此事立即在社交平台發文聲討：「鄭重聲明，本人從來無玩交友app，但TVB無端端拎咗我IG張相，做羅天宇其中一個約炮對象，會唔會係咁離譜呢？#婚後事#一次過約咁多女#你好嘢」。
TVB發聲明澄清：所有相片均合法取得
該帖文一出立即引起TVB的注意，並迅速發聲明作出回應：
關於公眾對於無綫電視（TVB）在劇集《婚後事》中使用曾子晴女 士照片一事的關注，本台已迅速啟動內部調查，以確保所有節目內容的使用均嚴格遵循法律規定並尊重個人權益。在《婚後事》的製作過程中，已確認所有相片均合法取得，且相關費用已向合法的版權持有者或代理公司或稱經理人公司支付。
針對曾女士提出的指控，我們注意到她後來所述可能涉及第三方的情況。我們促請曾女士，在對無綫電視作出公開指控前，應仔細釐清所有事實真相。 無綫電視一向致力於遵守版權法律與尊重個人隱私，我們對於保護創作人權益持 堅定立場。
若本台節目確實存在未經授權使用他人作品的行為，我們將不避諱地採取必要措施，並對受影響者負起相應責任。
曾子晴事後轉軚收起帖文網民質疑駁出位
曾子晴事後再度編輯帖文，為羅天宇和一眾女生的照片打格，並發文表示：「最新消息：由於事件涉及第三方，正在了解當中，暫先收回貼文，多謝大家關心」。
一眾網民都紛紛留言怒斥曾子晴駁出位：「你都幾好嘢，收左錢仲要話人地未經受權，一於告死你，等你唔好咁得戚，但咁樣唱人地都要講下良心先。咁大間電視台唔怕比你咁樣屈同你玩到底」、「又有人同你宣傳，你經理人又收咗錢，都唔知你嘈乜X嘢」等。
08年港男入行羅天宇 有家底支持
08年冠軍朱允崇贏咗港男後冇簽TVB，返美國完成埋大學學位課程。同屆少年組冠軍羅天宇發展唔錯，《愛‧回家》戲份甚重，「馬子仁」一角更入晒屋！初入行羅天宇行已被稱為「含住金鎖匙出世」，自小生父出走，他跟母姓改嫁，生活無憂凡事有阿媽鋪路，曾在《愛‧回家》飾演馬子仁一角而為觀眾熟悉，惟至今未有其他代表作，媾女成績比事業更為出色，與Coffee（林芊妤）、苟芸慧及湯洛雯拍過拖⋯⋯
羅天宇媽咪背景猛料 人脈夠廣
羅天宇是人生勝利組的表表者，08年參選香港先生獲得少年組冠軍，有指其母羅俐雅（Barbi Law）與不少圈中人稔熟，當中包括無綫高層，當年搭通天地線，令羅天宇順利入行做明星，雖然機會不斷，但羅天宇並未盡全力向上爬，拍完處境劇《愛‧回家》入晒屋，他竟然兩年冇劇拍，日日游手好閒，羅天宇被外界指無心工作，媾女大過天。
羅天宇前度個個有好發展 Coffee床照流出戀情曝光
現實生活中，羅天宇唔止好命，仲好旺過氣前度，幾乎每個與他拍過拖的女藝人，分手後無論事業與感情都活得比佢好，真係信不信由你，不過羅天宇公開認愛的只有三位，佢話過想再進一步發展才會公開戀情，即是其他緋聞女友都只是鏡花水月？一齊睇睇羅天宇有幾猛料！
羅天宇啖阿媽契女苟芸慧
羅天宇咀靚湯認愛 半年後分手
羅天宇孖陳瀅日本賞櫻
與湯洛雯分手後的羅天宇被爆孖陳瀅同遊日本賞櫻，羅天宇承認此事但就指同行還有其他朋友，並指同陳瀅是好朋友，自己當時單身﹗
羅天宇打波媾掂蘇皓兒？ 晒合照洩蜜
劇集《那些我愛過的人》做純情學生妹的26歲蘇皓兒（Chole），成功激增宅男粉絲，樣似永遠女神周慧敏，加埋一雙長腿成了她的最強武器，自從公布同王宗堯分手重新上市後，雄性動物都對她虎視眈眈，而素有「女神收割機」之稱的羅天宇，有高質女神，又點會走漏佢對法眼﹗之前羅天宇冧掂戴祖儀，原來只要一日未認愛，女係會繼續媾嘅，有傳羅天宇原來當時早已向熱愛打籃球的蘇皓兒埋手，相約打波一段日子，打波傳情一撻即著，因為一張球場合照而洩蜜。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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