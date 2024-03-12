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婚後事｜前亞視主播嬲爆被當成「約炮對象」TVB發聲明 結局反轉！

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有「女神收割機」之稱的羅天宇，近日在話題劇《婚後事》中飾演經常玩交友App的編劇「程天暉」，經常與美女「約炮」。日前，前亞視主播發現自己無故成為劇中的「約炮對象」之一，即刻在社交平台上傳截圖批評TVB：「會唔會係咁離譜呢？」

天暉約得嘅都係女神級人馬，想知係邊個就要睇劇啦！（圖片來源：）
「天暉」羅天宇在劇中飾演經常「約炮」的編劇，而且約得嘅都係女神級人馬！（圖片來源：TVB

前亞視主播驚變羅天宇「約炮對象」

前亞視主播曾子晴在社交平台曬出一張《婚後事》的截圖，圖中可見羅天宇正在玩交友App，其中一位聊天對象的照片疑似就是曾子晴。曾子晴就此事立即在社交平台發文聲討：「鄭重聲明，本人從來無玩交友app，但TVB無端端拎咗我IG張相，做羅天宇其中一個約炮對象，會唔會係咁離譜呢？#婚後事#一次過約咁多女#你好嘢」。

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曾子晴在《婚後事》驚變羅天宇「炮友」，即刻在社交平台發文投訴。（圖片來源：IG@chingbee0808）
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（圖片來源：IG@chingbee0808）

TVB發聲明澄清：所有相片均合法取得

該帖文一出立即引起TVB的注意，並迅速發聲明作出回應：

關於公眾對於無綫電視（TVB）在劇集《婚後事》中使用曾子晴女 士照片一事的關注，本台已迅速啟動內部調查，以確保所有節目內容的使用均嚴格遵循法律規定並尊重個人權益。在《婚後事》的製作過程中，已確認所有相片均合法取得，且相關費用已向合法的版權持有者或代理公司或稱經理人公司支付。

針對曾女士提出的指控，我們注意到她後來所述可能涉及第三方的情況。我們促請曾女士，在對無綫電視作出公開指控前，應仔細釐清所有事實真相。 無綫電視一向致力於遵守版權法律與尊重個人隱私，我們對於保護創作人權益持 堅定立場。

若本台節目確實存在未經授權使用他人作品的行為，我們將不避諱地採取必要措施，並對受影響者負起相應責任。

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（圖片來源：TVB

曾子晴事後轉軚收起帖文網民質疑駁出位

曾子晴事後再度編輯帖文，為羅天宇和一眾女生的照片打格，並發文表示：「最新消息：由於事件涉及第三方，正在了解當中，暫先收回貼文，多謝大家關心」。

一眾網民都紛紛留言怒斥曾子晴駁出位：「你都幾好嘢，收左錢仲要話人地未經受權，一於告死你，等你唔好咁得戚，但咁樣唱人地都要講下良心先。咁大間電視台唔怕比你咁樣屈同你玩到底」、「又有人同你宣傳，你經理人又收咗錢，都唔知你嘈乜X嘢」等。

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事後曾子晴即刻收起帖文，不過一眾網民依然留言洗版狂鬧。（圖片來源：IG@chingbee0808）
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大家都覺得曾子晴想靠炒作上位。（圖片來源：TVB）

08年港男入行羅天宇 有家底支持

08年冠軍朱允崇贏咗港男後冇簽TVB，返美國完成埋大學學位課程。同屆少年組冠軍羅天宇發展唔錯，《愛‧回家》戲份甚重，「馬子仁」一角更入晒屋！初入行羅天宇行已被稱為「含住金鎖匙出世」，自小生父出走，他跟母姓改嫁，生活無憂凡事有阿媽鋪路，曾在《愛‧回家》飾演馬子仁一角而為觀眾熟悉，惟至今未有其他代表作，媾女成績比事業更為出色，與Coffee（林芊妤）、苟芸慧及湯洛雯拍過拖⋯⋯

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08年港男少年組冠軍羅天宇在《愛‧回家》戲份甚重，「馬子仁」一角更入晒屋！（圖片來源：東方新地）

羅天宇媽咪背景猛料 人脈夠廣

羅天宇是人生勝利組的表表者，08年參選香港先生獲得少年組冠軍，有指其母羅俐雅（Barbi Law）與不少圈中人稔熟，當中包括無綫高層，當年搭通天地線，令羅天宇順利入行做明星，雖然機會不斷，但羅天宇並未盡全力向上爬，拍完處境劇《愛‧回家》入晒屋，他竟然兩年冇劇拍，日日游手好閒，羅天宇被外界指無心工作，媾女大過天。

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羅天宇媽咪靠做生意及炒樓起家，主力經營位於西貢的4萬呎的燒烤場生意，投資有道的她高峰期一度手持麗港城、匯景花園及黃埔花園等價值逾三千萬物業，現時一家居於元朗翠巒獨立屋。羅天宇同母異父的細佬胡㻗四年前也參選港男入行，三母子感情要好。（圖片來源：新傳媒圖片）

羅天宇前度個個有好發展 Coffee床照流出戀情曝光

現實生活中，羅天宇唔止好命，仲好旺過氣前度，幾乎每個與他拍過拖的女藝人，分手後無論事業與感情都活得比佢好，真係信不信由你，不過羅天宇公開認愛的只有三位，佢話過想再進一步發展才會公開戀情，即是其他緋聞女友都只是鏡花水月？一齊睇睇羅天宇有幾猛料！

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有傳Coffee是羅天宇的初戀女友，被朋友公開二人床上親密照後才爆出曾經相戀。Coffee雖然經歷過殘廁gathering，離開無綫後成為爆紅瑜伽達人，18年與澳洲籍的銀行界圈外男友翟志榮結婚，同年生了囝囝，一家三口好幸福。（圖片來源：新傳媒圖片）

羅天宇啖阿媽契女苟芸慧

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華姐冠軍苟姑娘比羅天宇大四年，因為羅媽媽是苟芸慧的契媽，入行後二人即發展姊弟戀，並於西貢同居，戀情一直不被看好，加上受到無綫多番施壓，10年對外界指以事業為由分手，此後苟姑娘即上位，並於 18年嫁給富二代陸漢洋做少奶奶。（圖片來源：新傳媒圖片）

羅天宇咀靚湯認愛 半年後分手

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有「靚湯」之稱的湯洛雯與羅天宇拍拖四年，分手前半年才公開戀情，與羅天宇甩拖後即升呢做女一，成為當家花旦。（圖片來源：新傳媒圖片）
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在羅天宇30歲生日當天公布戀情，晒二人親嘴片認愛，不夠半年便告分手﹗（圖片來源：IG@lawjoey）

羅天宇孖陳瀅日本賞櫻

與湯洛雯分手後的羅天宇被爆孖陳瀅同遊日本賞櫻，羅天宇承認此事但就指同行還有其他朋友，並指同陳瀅是好朋友，自己當時單身﹗

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有傳陳瀅孖羅天宇到東京睇「富士芝櫻祭」，及後二人認同行但否認戀情﹗（圖片來源：IG@missjni）

羅天宇打波媾掂蘇皓兒？ 晒合照洩蜜

劇集《那些我愛過的人》做純情學生妹的26歲蘇皓兒（Chole），成功激增宅男粉絲，樣似永遠女神周慧敏，加埋一雙長腿成了她的最強武器，自從公布同王宗堯分手重新上市後，雄性動物都對她虎視眈眈，而素有「女神收割機」之稱的羅天宇，有高質女神，又點會走漏佢對法眼﹗之前羅天宇冧掂戴祖儀，原來只要一日未認愛，女係會繼續媾嘅，有傳羅天宇原來當時早已向熱愛打籃球的蘇皓兒埋手，相約打波一段日子，打波傳情一撻即著，因為一張球場合照而洩蜜。

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五官標緻的蘇皓兒，真・素顏一樣咁標青。（圖片來源：IG@chloe_so）
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呢張十二人（灰衫張景淳匿喺周志文後）大合照，只有蘇皓兒一個女隊員，邊個同佢最close，一眼就知係羅天宇啦﹗企喺後排嘅明顯同佢保持距離，只有羅天宇獨享伴住女神的最佳位置。（圖片來源：IG@bluebanana8）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB、新傳媒圖片、IG@lawjoey、IG@missjni、IG@chloe_so、IG@bluebanana8、IG@chingbee0808

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