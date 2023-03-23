羅天宇疑搭上陳曉華同遊日本 網民憑4大蛛絲馬跡力證二人搭上

羅天宇號稱「女神收割機」，入行15年先後同過不少圈中女神傳緋聞，包括陳瀅、何依婷、蔣家旻、戴祖儀等，全都被巴打公認為女神，當中有一位更是其母的契女！而近年羅天宇的感情生活貌似寧靜了一段時間，近日卻傳出秘撻港姐冠軍陳曉華，網民更紛紛舉出4大蛛絲馬跡力證二人已搭上！