羅天宇疑搭上陳曉華同遊日本 網民憑4大蛛絲馬跡力證二人搭上
羅天宇陳曉華疑似同遊日本
今個月初，羅天宇與周嘉洛、陳瀅等好友同遊京都和大阪，而剛巧同一時間陳曉華亦身處日本，不過她就在東京，可疑的是二人各自公開的旅遊照片都是單人獨照，懷疑二人是對方的攝影師。加上，二人同好攝影，經常有手持相機的照片，二人最新的單人照亦恰好風格上看似很相似。
羅天宇陳曉華曾一同缺席台慶排練
雖然羅天宇和陳曉華表面看似無乜關係，社交平台亦未見有二人的合照，但就有網民憑近年他們各自身邊朋友的蛛絲馬跡猜測二人已偷偷搭上！首先，在兩年前劉佩玥曾經漏口風爆料二人曾一同缺席台慶的排練，之後又雙雙現身胡鴻鈞演唱會，仲並排而坐。到去年陳曉華擔任羅天宇有份主持的節目《咔嚓咔嚓》的嘉賓，早前二人仲約同一班朋友到澳門遊玩，仲一同到TeamLab超自然空間打卡影相。
陳曉華棄做護士 為港姐華姐雙冠軍
身高173cm的陳曉華（Hera）是2018年一眾候選港姐中的大熱人選，她畢業於中大護理系，在大學時期已是兼職平面模特兒。她小時候因病曾留院治療，經同是港姐冠軍的楊思琦探訪後頓時萌生了參選的念頭，康復多年後便立心去參選《2018年度香港小姐競選》，最後以大熱姿勢成功奪得冠軍。一年後，她代表香港參加《2019國際中華小姐競選》，再次勇奪了冠軍寶座後入行，似乎是因為有「雙料冠軍」的名譽，她只是四年間便有望成為大台一線花旦。
羅天宇前度個個有好發展 Coffee床照流出戀情曝光
羅天宇唔止好命，仲好旺過氣前度，幾乎每個與他拍過拖的女藝人，分手後無論事業與感情都活得比佢好，真係信不信由你，不過羅天宇公開認愛的只有三位，佢話過想再進一步發展才會公開戀情，即是其他緋聞女友都只是鏡花水月？一齊睇睇羅天宇有幾猛料！
羅天宇啖阿媽契女苟芸慧
羅天宇咀靚湯認愛 半年後分手
羅天宇孖陳瀅日本賞櫻
與湯洛雯分手後的羅天宇被爆孖陳瀅同遊日本賞櫻，羅天宇承認此事但就指同行還有其他朋友，並指同陳瀅是好朋友，自己當時單身﹗
羅天宇打波媾掂蘇皓兒？ 晒合照洩蜜
劇集《那些我愛過的人》做純情學生妹的26歲蘇皓兒（Chole），成功激增宅男粉絲，樣似永遠女神周慧敏，加埋一雙長腿成了她的最強武器，自從公布同王宗堯分手重新上市後，雄性動物都對她虎視眈眈，而素有「女神收割機」之稱的羅天宇，有高質女神，又點會走漏佢對法眼﹗之前羅天宇冧掂戴祖儀，原來只要一日未認愛，女係會繼續媾嘅，有傳羅天宇原來當時早已向熱愛打籃球的蘇皓兒埋手，相約打波一段日子，打波傳情一撻即著，因為一張球場合照而洩蜜。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
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