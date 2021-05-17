羅天宇同譚嘉儀鬥飄移 輸咗打畀盛傳暗戀已久女星表白
羅天宇早前接受譚嘉儀YouTube Channel的邀請玩飄移，即場由教練評分，譚嘉儀仲開盤口要輸家接受大懲罰，結果羅天宇要打給被指暗戀多年的蔣家旻表白，口震兼走晒音的他仲畀譚嘉儀爆響口搞到好尷尬……
撰文：東方新地 圖片：羅天宇IG圖片、戴祖儀IG圖片、譚嘉儀YouTube Channel影片截圖
羅天宇唔夠大膽表現驚青
羅天宇接受譚嘉儀的邀請，挑戰揸車玩「飄移」，在教練指導下要不斷扭軚、放手令汽車在原地自轉，第一次玩飄移的羅天宇表現得好驚青，反而細細粒的譚嘉儀淡定又大膽，非常厲害。
羅天宇被譚嘉儀爆大鑊
譚嘉儀與羅天宇比試飄移前，輸賭如果兩個會合後，評分較低的一方就要打電話給一位圈中的異性藝人，向對方表白示愛，譚嘉儀更提議「玩大啲」，稱不如打畀「前度」，羅天宇即時嚇到縮一縮冒晒汗，譚嘉儀繼續爆料說：「你打畀Joey……Tang囉！」嚇到羅天宇雙眼瞪大，狀甚擔心。
羅天宇願賭服輸
羅天宇拍片時一直表示想不起應該打電話給誰，一邊玩飄移一邊顯得「囉囉攣」，最終輸埋要接受大懲罰，最後他決定打電話給蔣家旻，見他不斷怕醜傻笑，當蔣家旻接通電話的一刻，更緊張到走音說︰「蔣家旻！我哋大概合作咗……十幾年啦！有件事想話畀你知，我想同你講……同你講我暗戀咗你好多年……」
羅天宇行動失敗
羅天宇打畀蔣家旻時口窒窒咁，令醒目的蔣家旻感到唔對路，因為羅天宇甚少這樣直接打電話給她，最後蔣家旻更肯定說：「你係咪玩緊嗰啲整蠱電話？我唔信啦！點會信呀白痴！」身旁的譚嘉儀亦笑羅天宇好水皮，極速俾人識穿是假表白。