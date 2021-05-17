羅天宇同譚嘉儀鬥飄移 輸咗打畀盛傳暗戀已久女星表白

羅天宇早前接受譚嘉儀YouTube Channel的邀請玩飄移，即場由教練評分，譚嘉儀仲開盤口要輸家接受大懲罰，結果羅天宇要打給被指暗戀多年的蔣家旻表白，口震兼走晒音的他仲畀譚嘉儀爆響口搞到好尷尬……

撰文：東方新地 圖片：羅天宇IG圖片、戴祖儀IG圖片、譚嘉儀YouTube Channel影片截圖