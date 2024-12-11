羅天宇陳懿德被爆暗角「咿唈」兼夜訪香閨 拍拖已逾1年地下情浮面？！
羅天宇 陳懿德甜蜜互動頻頻被捕捉
儘管羅天宇和陳懿德努力隱藏戀情，但兩人之間的甜蜜互動仍舊難以完全掩蓋。據報導，他們早前一同出席活動時，就曾躲在暗角「咿唈」，當日羅天宇在角落不惜蹲下為陳懿德搵角度拍攝了許多美照，展現出男友的溫柔與貼心。
在另一次活動後，羅天宇就駕車前往陳懿德位於元朗的豪宅。途中，可能是陳懿德突然想吃雪糕，羅天宇便立刻前往附近的便利店，為她買回多種口味的雪糕，充分展現出他的細心與體貼。
齊打籃球兼做「柴可夫」贏芳心
今年37歲的羅天宇，曾與多位TVB女星有過緋聞，包括湯洛雯、苟芸慧、蔣家旻及陳瀅等，因此被稱為「女神收割機」。然而，近期他卻經常在劇集做「兵」，少有再傳緋聞，有指是因為他已被「私有化」，正同TVB新晉東張女神陳懿德拍拖。
據悉兩人因共同熱愛打籃球而結緣，去年陳懿德在打籃球時受傷，羅天宇不僅關心慰問，還親自做「柴可夫」照顧對方，最終贏得了陳懿德的芳心。由於兩人都正受TVB力捧，為了不影響各自的前途，他們選擇玩地下情。
戀情已是朋友圈中公開的祕密
今年2月，陳懿德在她的豪宅舉辦了生日派對，羅天宇不僅提前到達幫忙準備，還在派對上與陳懿德刻意保持距離，以避免引起注意。儘管如此，他們的戀情在朋友圈中已不再是祕密。今年4月，兩人更一同出席七欖煞科日賽事，雖然陳懿德只在社交平台上分享了與女性好友的合照，但在其他人的大合照中，卻能看到她與羅天宇同框。
2022年已入豪宅見家長？
睇翻2022年12月，陳懿德曾邀請好友到其元朗豪宅開派對，主要賓客是一眾聲夢學員，大合照中卻見到與聲夢無關的羅天宇經常出現在陳懿德身旁，而陳懿德的父母也在派對上與大家同樂，讓外界猜測羅天宇是否已經見過家長。而在去年7月，兩人更曾先後po出去海洋公園做「一日企鵝飼養員」餵企鵝的照片和影片，疑似暗中洩蜜。
去年羅天宇曾與陳曉華傳緋聞 原來係煙幕彈？
去年3月，羅天宇與周嘉洛、陳瀅等好友同遊京都和大阪，而剛巧同一時間陳曉華亦身處日本，2022年陳曉華更曾擔任羅天宇有份主持的節目《咔嚓咔嚓》的嘉賓，有網民就憑近年他們各自身邊朋友的蛛絲馬跡猜測二人已偷偷搭上！兩人當時更被發現曾拉隊到澳門遊玩，但睇真啲，當日的合照陳懿德都在場，看來陳曉華只是兩人戀情的煙幕彈！
同樣愛打籃球出身富貴家庭
37歲的羅天宇與比他小11歲的陳懿德雖然年齡相差甚遠，但兩人都熱愛打籃球，有指正是因朋友相約打波，而讓他們相識並發展成戀人。他們都是選港男港姐出身，同樣來自富裕家庭，背景亦相似。羅天宇從小生活無憂，母親從事生意和炒樓起家，目前主要經營位於西貢的4萬呎燒烤場和茶餐廳。近年羅天宇也開始與張景淳及李慶華合作做生意，在內地開設小食店，分店數量不斷增加。
陳懿德望靠自己養父母
陳懿德在2021年香港小姐競選中進入最後八強，其後加入了TVB。在翌年的節目《香港小姐再競選》中，陳懿德更是奪得季軍，再次引起公眾關注。她在比賽中展現的才藝是腹語術，而目前主要擔任節目《東張西望》主持工作。陳懿德雖然經常被認為是富家女，但她坦言家庭環境雖好，財產卻屬於父母所有，她希望自己能夠有能力賺錢供養返父母。因此在大學期間，她已開始替人補習，自己交學費，也不再向家人要求零用錢。
羅天宇、陳懿德回應以5字形容二人關係！專旺過氣前度
不過對於今次緋聞，羅天宇就對傳媒表示兩人是「好好嘅朋友」，成日會一大班人出來玩，多謝大家關心！而陳懿德亦同樣指兩人是「好好嘅朋友」，似乎已「夾定口供」。有指羅天宇唔止好命，仲好旺過氣前度，幾乎每個與他拍過拖的女藝人，分手後無論事業與感情都活得比佢好，真係信不信由你，不過羅天宇公開認愛的只有三位，佢話過想再進一步發展才會公開戀情！
羅天宇 緋聞對象、前度位位女神級
羅天宇在2008年參選《香港先生》奪得少年組冠軍，其後加入TVB，雖然拍過不少劇集，但多年來大家都更熟悉他「水蛇春」咁長的緋聞女友和前度女友名單，他的前女友包括有湯洛雯、Coffee林芊妤和苟芸慧，又曾與蔣家旻、戴祖儀、陳瀅、何依婷、陳曉華等多位女星傳出過緋聞，位位都是女神級，因此被封為「女神收割機」，又被網民戲稱為「幸福JJ」。
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