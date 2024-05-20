家族榮耀之繼承者｜羅子溢打人舊聞變劇情？疑似影射傅穎自爆被毆打
《家族榮耀之繼承者》羅子溢 對女伴大打出手
《家族榮耀之繼承者》中，羅子溢與女伴開房過夜並對其大打出手，導致對方鼻青臉腫！飾演羅子溢性感女伴Mandy的22歲大馬女星彭詩瑩（Sherwyn），日前就po出了一張受傷妝的自拍照，以及與羅子溢的合照，笑言：「被 @lawhimmm 打 我却忍住笑着合照！」
劇情疑影射傅穎自爆被羅子溢毆打
但這次劇情卻引起不少網民回想起羅子溢13年前的一段舊聞，當時還叫羅仲謙的他，被即將北上發展的傅穎（Theresa）控訴擘腿兼對她大打出手，當時傅穎更在微博出po展示腳部瘀傷，到出席活動時被追問，她表示瘀傷是「分手嗌交時造成」，令當時的羅仲謙形象跌入谷底。
傅穎2011年指被羅仲謙背叛心身受創
2011年8月，之前一直死口唔認與羅仲謙拍拖的傅穎，在出席活動時表示：「我依家冇出書冇出碟，想走之前放下包袱，我同羅仲謙分開唔止一次、佢背叛亦唔止一次，我2010年開始同佢一齊，當時唔知佢有女友，佢根本冇同女友分開，仲要同多兩個女仔一齊，對我打擊好大！個心好難受，身體都有受傷！」指出兩人在一年半期間復合又分手，記者連隨追問她是否遭羅仲謙虐打，她不置可否說：「我係有好多瘀傷，嗰啲瘀傷唔係跌親囉！」
羅仲謙解釋：佢check我電話嘈起上嚟
傅穎爆大鑊同日，當時為《On Call 36小時》趕拍開工的羅仲謙，急急於經理人公司召開記招，坦承跟傅穎「基於信任問題成日鬧交，甚至乎騷擾到啲異性朋友。」又指「佢check我電話嘈起上嚟，情緒好激動，我捉住佢，可能咁樣整到佢。」語畢更雙眼通紅表現欲哭無淚。
公司老闆棄傅穎撐羅仲謙
傅穎及羅仲謙所屬星皓電影公司老闆王海峰當時在事件中力撐羅仲謙，更在微博還擊罵支持傅穎的閨中好友「八婆！煽風點火！」又明言「有人（暗指傅穎）連我的話也不聽，我也不會再管！」更稱她身邊人若再多管閑事便不會客氣，不過王不久後將留言删除。
傅穎被掟入雪櫃終開記招道歉
當年有報道指，傅穎自爆羅仲謙一腳踏兩船劈腿兼毆打後，事件愈搞愈大，有傳其公司因此震怒將她掟入雪櫃，令傅穎知衰，即刻補鑊開記招向公司道歉，承諾不會再先斬後奏。雖然傅穎全程唧極都唧唔出眼淚，但在記者會上，看似素顏的傅穎其實有打扮過，除了重新髹過指甲，仲搽咗粉底貼咗雙眼皮膠紙，只係手勢唔好，變咗大細眼！