家族榮耀之繼承者｜羅子溢打人舊聞變劇情？疑似影射傅穎自爆被毆打

TVB播出劇集《家族榮耀之繼承者》第一集，劇情講到丘智斌（羅子溢飾）在酒店房內對女伴大打出手，需要飾演大律師的林峯幫助，當中飾演女伴的大馬女星彭詩瑩更po出其受傷妝，疑似影射2011年傅穎自爆被羅子溢（當時名羅仲謙）毆打的舊聞！

