羅子溢重提離婚揣測 稱唔介意無辜受靶 大談夫妻之道要「認輸」
羅子溢大爆婚後從來冇贏過
羅子溢承認平時夫妻小爭執一定有，他仲開玩笑地爆出金句稱，婚後一刻已輸，從結婚開始已冇諗過要贏！羅子溢透露現在還學懂了上火時不要即刻處理，待冷靜下來。對於自己無辜「中槍」，羅子溢補充一點：「她（楊茜堯）都係之後先知咁大件事，講唔好意思，我話冇問題，其實都冇咩。」
羅子溢又霸氣指唔介意「入佢數」，羅子溢表示太太的事即係佢嘅事，入佢數都係正常，唔佢佢數反而驚，羅子溢亦指自己第一時間馬上顧及太太感受，佢依家心情ok，一家人日前還去主題公園玩得很開心。另一方面，事件連累羅子溢被網友翻舊帳指他底花？羅子溢笑言冇理由的，我們不講以前，只講現在、將來，總之現在開心、健康就ok。
羅子溢透露7月赴大馬拍《家族繼承者》
羅子溢透露7月赴馬來西亞拍新劇《家族繼承者》，逗留兩至三個月，適逢那段時間是自己與太太的生日，太太應該會飛往當地一同慶祝。被問到太太會否出山想拍劇？羅子溢稱有接觸，又指下年應該有機會。
楊茜堯貼「嬲嬲」惹網民揣測離婚暗湧
藝人楊茜堯（前名：楊怡）在2016年嫁給老公羅子溢（前名：羅仲謙）後誕下一對仔女，一家四口生活美滿，不過早前（24日）楊茜堯突然在IG貼上一個「嬲嬲」圖案，仲嬲爆咁講一段說話，令唔少網民揣測離婚暗湧。
楊茜堯：當感到憤怒和失望時，可以做啲乜嘢
楊茜堯爆seed表示：「當感到憤怒和失望時，可以做啲乜嘢！！！ 一次又一次，講大話甩大牙，我唔出聲唔代表我唔知，唔好問我唔會答你！」從字面看來，楊茜堯非常憤怒，但未有講發生咩事，不過唔少網民問是否被老公羅子溢激親，又有人揣測鬧離婚。
羅子溢忙開工 回應婚變傳聞
對於楊茜堯意義不明的IG訊息，其老公羅子溢正忙於開工拍劇，透過傳媒得知消息後回應尚算輕鬆，他無奈表示「估唔到會發生喺自己身上！」似乎並不太擔心太太矛頭是指向自己，楊茜堯的姐姐楊卓娜亦接獲查詢，禮貌回應「係佢同朋友間問題。」其後楊茜堯也私下回覆傳媒，表示今次發火其實係「有感而發」，直指有朋友做了令她失望的事件，但未有透露詳情，其IG亦暫無補充。
婚後淡出做少奶奶
楊茜堯在2016年嫁給老公羅子溢後誕下一對仔女，並且搬到比華利山別墅，一家四口經常在社交平台大曬溫馨日常生活。婚後的楊茜堯亦開始減產，專心留家相夫教子。近年才開始再次復出拍劇，去年年初楊茜堯憑在《家族榮耀》飾演大反派「甄芯」再次攀上事業高峰！
楊茜堯冇埋《新聞女郎》女主角
近年鬧「花旦荒」鬧得熱烘烘的TVB，早前傳出為救亡，重金禮聘昔日親生女佘詩曼及楊茜堯回「娘家」拍劇，希望藉著兩大視后之力可挽救收視。對於鍾澍佳開新劇《新聞女郎》，楊茜堯接受傳媒訪問時，坦言雙方曾接觸過，不過未有落實，她稱所有機會都有可能，現時想專心湊小朋友，如果有好劇本都仲想拍劇。
楊茜堯曾稱想專心湊小朋友
楊茜堯在2015曾因為不肯續約被無綫雪藏，直到2016年正式約滿效力了17年的無綫，離巢後她主力在內地和舞台劇方面發展。過去多年無綫都不停邀請她回巢，2017年曾以部頭合約拍了《再創世紀》。往後楊茜堯兩年抱兩，細仔在前年12月中出世，她想集中心力在家庭上，最後一套演出的劇集為內地與無綫的合拍劇《家族榮耀》。
從路人甲開始做到視后
中五畢業後，楊茜堯便馬上報讀TVB藝員訓練班後入行。楊茜堯在入行後從零開始，由無對白的路人甲開始做起，到之後才憑在劇集《婚前昏後》中飾演張可頤妹妹一角，而開始為人熟悉。在2003年，入行4年的楊茜堯終於開始獲得《大唐雙龍傳》、《溏心風暴》、《宮心計》等多個重頭劇的演出機會。楊茜堯入行十三年勇奪「飛躍進步女藝員」、「最佳女配角」、「我最喜愛的電視女角色」和「最佳女主角」等獎項，成為TVB史上唯一包攬所有女演員獎項的女藝人。
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