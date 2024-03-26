羅子溢澳門街頭錫錫老婆楊茜堯！《婚後事》太多激情戲份要「補鑊」
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TVB話題劇集《婚後事》剛播完，兩大主角人氣再升！羅子溢在劇中飾演回頭是岸的潘善仁，獲網民大讚超級好戲，並力推子溢升呢視帝！昨日（25日），子溢在澳門被網民野生捕獲，仲錫爆老婆楊茜堯，盡顯超甜蜜一面！
羅子溢楊茜堯街頭錫錫
羅子溢與視后老婆楊茜堯手拖手甜蜜行街，全程笑容燦爛，還公然又攬又錫，雖然有大批市民圍觀，但他們卻目無旁人一樣，沉浸在似乎只有他們兩個人的世界裡，簡直羨煞旁人！不過，不知子溢是否為《婚後事》中太多的激情戲份「補鑊」，特意相約老婆去澳門旅行呢？
為劉嘉玲節目擔任嘉賓
原來，仔細看就會發現兩公婆胸前都掛著個咪，其實他們是為劉嘉玲主持的節目擔任嘉賓！子溢與茜堯在嘉玲的陪伴下一起去了澳門的著名街頭購物、尋美食，玩得非常開心！
子溢與茜堯因合作劇集《OnCall36小時》結緣，於2016年結婚後育有一對子女，一家四口溫馨幸福，而茜堯在婚後更大幅減產幕前工作，專心養家，直至去年底才回歸無綫參與新劇《黑色月光》的拍攝，並逐漸開始接洽不同的演出工作。這次是兩公婆首次合體亮相綜藝，實在令人期待！
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圖片來源：TVB、網上圖片、IG@tavia_yeung