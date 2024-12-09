楊茜堯去海洋公園睇熊貓 羅子溢爆笑以「市民」身份上新聞難掩星味
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今日（9日），林夏薇在IG分享了與羅子溢、楊茜堯、何廣沛、陳敏之、張繼聰等圈中好友結伴去海洋公園看熊貓、享受家庭樂的影片及靚相，見大家爭相與熊貓合照，玩得非常興奮。
羅子溢意外以「市民」身份上新聞
好笑的是，有網民拍下一段影片並上傳小紅書，內容是該網民正坐在電視機前觀看「海洋公園熊貓館」的新聞，撞正是薇薇、子溢、茜堯去參觀的這一天，而子溢在新聞裡更以「香港市民 羅先生」出現接受記者訪問！在訪問中，子溢戴著黑超，難掩星味，他面帶微笑地表示自己看見兩只活潑可愛的熊貓非常激動，並且很享受與牠們互動。上傳影片的網民笑言道：「我怎麼感覺這位市民有點像某個明星？」有其他網民則評論說：「想到多年前的熱心市民劉先生（劉青雲）了。」
楊茜堯冧曬高顏值仔女寫真
楊茜堯早前在社交平台曬出一對仔女嘅童年寫真，並配文表示：「第一次帶他們影童年寫真，雖然天氣很熱，但意想不到的是，馬騮仔很合作，攝影師哥哥姐姐更是專業，在笑聲和汗水之中捕捉了你們最甜美，天真爛漫的一刻」更感性稱「時光匆匆，一不小心 你們便長大了」
相中小珍珠同Eden笑得十分爛漫，而且兩姐弟嘅顏值都十分高，家姐小珍珠睇落就似足媽媽楊茜堯，細佬Eden則係似足爸爸羅子溢，完全係高顏值一家！
楊茜堯仔女可愛爆燈獲激讚
楊茜堯曬出一對仔女嘅寫真除咗有唔少圈中好友包括朱千雪、黃翠如、胡杏兒以及張寶兒等讚好外，亦引來大批網民留言：「遺傳曬爸爸媽媽嘅基因，果然超級靚女同靚仔」、「簡直就係你哋嘅迷你版」、「好漂亮，好可愛，兩個小孩的顏值都好高」、「一家人都顏值爆燈」、「承傳咗爸爸媽媽樣咁靚！」、「完全感受到基因的強大了」
圖片來源：IG@rosinalam、小紅書@哈利波特別煩、ig@tavia_yeung、ig@lawhimmm