羅子溢演活「屈機家辦」人氣急升｜臨場爆肚1句寸爆對手！網民力推拎視帝：人生角色！

台慶劇《金式森林》近日熱播，劇中羅子溢飾演的「高深」憑藉其超凡魅力及毒舌形象人氣爆燈！在昨晚（3日）播出的集數中，他以一招超高章的「語言藝術」玩弄對手，更臨場爆肚一句啜核對白，寸嘴形象深入民心，場面極度過癮。他連珠炮發的金句及豐富到位的微表情，令網民看得拍案叫絕，更一面倒力推他問鼎今年視帝寶座，究竟他如何憑此角創下事業高峰？