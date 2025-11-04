羅子溢演活「屈機家辦」人氣急升｜臨場爆肚1句寸爆對手！網民力推拎視帝：人生角色！
昨晚羅子溢寸樣三連環 玩弄敵方勁心寒
在昨晚劇情中，方仰天（郭晉安飾）因家族信託問題與三名兒子鬧上法庭，對方律師應華龍（許家傑飾）要求交出醫療報告。高深（羅子溢飾）表面爽快答應，實則暗中設局。他不僅送上數量極度龐大、堆積如山的醫療報告，更故意不按時序整理，當中甚至包含方老太當年的產檢報告，讓對方無從入手。當應華龍氣得大罵：「拎埋啲垃圾嚟做咩？」，高深先是面色一沉，再嬉皮笑臉地連環拋出金句：「我驚應大狀搵唔到想要嘅嘢，所以我鉅細無遺、一份不漏咁將方生五十年嚟睇過嘅中、西醫醫療報告、身體檢查，甚至佢喺方老太肚入面嘅評估報告，我都摷埋畀你哋」，最後更笑意盈盈地著對方「Enjoy」，完美演繹如何激死人卻又令對方無法反擊的超高境界，看得觀眾大呼過癮。
羅子溢親解爆肚金句：「你就垃圾！」
角色大受歡迎，羅子溢接受訪問時謙虛地將功勞歸於幕後團隊，感謝監製與編劇寫出如此立體的人設。他透露，為了讓角色更自然，他演繹時不會死記對白。而劇中一句極具衝擊力的對白，原來更是他的臨場發揮！他分享道：「我上佢哋公司送醫療報告嗰度，佢（應華龍）一嚟就話：『你拎啲垃圾嚟做咩？』我就回佢一句：『你就垃圾！講笑講笑…』呢個其實我即場反應嚟。」他解釋這是根據角色、場景及對手心情消化後的即時反應，是「突如其來嘅神來之筆」。談及演技被讚大有躍進，他認為與心態轉變有關，指自己「冇以前咁急」，人變得慢條斯理及沉穩，處理對白和反應時自然能做得更細緻。
羅子溢「全能家辦」人設回帶 智勇雙全超屈機
高深這個「屈機」角色並非一朝一夕煉成，劇集開播以來，他已多次展示其非凡能力。他不單止博學多才、有領導才能，處理危機手法更是高明。早前他曾發動「水軍攻勢」，在網絡世界反將敵方一軍，成功挽救老闆的聲譽；之後又幫助曾整容的嘉欣（陳星妤飾）解決被勒索的困局，並順勢操控對方成為自己的「間諜」。最驚險一次，莫過於在千鈞一髮之際，收買化驗所工作人員上演「偷龍轉鳳」，成功為方仰天隱瞞病情。加上他不凡的身手，可謂集智慧、魅力與戰鬥力於一身，其「全能家辦」的完美人設，難怪能徹底俘虜觀眾的心。
網民洗版力推羅子溢拎視帝：「佢人生角色！」
羅子溢再度超越巔峰的演技，由上周開始已在網上掀起大量討論，獲得海量正評。網民紛紛留言洗版，認為「高深」一角是他演藝生涯的代表作，並力推他成為今年視帝。大量留言湧現：「羅子溢就嚟玩轉成套戲嘅人」、「太完美了，又叻又型又打得又靚仔」、「顏值在線之餘，演技亦相當炸裂」。更有網民直言：「羅子溢有招一日拿視帝」、「100%做出了亦正亦邪的 Feel」、「謙謙找對賽道了，希望以後謙謙多點類似角色的演出」、「這個角色可以算得上是他人生角色了」，輿論一面倒認為他今年的表現絕對有力問鼎視帝寶座。